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Mihail.39 Российские проекты за рубежом

Ozon начал работать в Монголии

OZON запустил продажи в Монголии. Она стала девятой страной за пределами РФ, на рынке которой присутствует площадка — сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Как указали в OZON, «жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 90 млн товаров различных категорий — от детских товаров до бытовой техники. Доставка на первом этапе займёт до 10 дней». Заказы граждане Монголии смогут получить в почтовых отделениях по всей стране, отмечается в публикации.

Ozon развивает международное направление бизнеса с 2021 года. Площадка уже присутствует на рынках Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Кроме того, Ozon ведёт бизнес с Китаем и Турцией.

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Источник: www.kommersant.ru

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