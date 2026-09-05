Ozon начал работать в Монголии
OZON запустил продажи в Монголии. Она стала девятой страной за пределами РФ, на рынке которой присутствует площадка — сообщила ТАСС пресс-служба компании.
Как указали в OZON, «жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 90 млн товаров различных категорий — от детских товаров до бытовой техники. Доставка на первом этапе займёт до 10 дней». Заказы граждане Монголии смогут получить в почтовых отделениях по всей стране, отмечается в публикации.
Ozon развивает международное направление бизнеса с 2021 года. Площадка уже присутствует на рынках Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Кроме того, Ozon ведёт бизнес с Китаем и Турцией.
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