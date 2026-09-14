«СиСорт» впервые поставил фотосепараторы в Саудовскую Аравию

Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , компания «СиСорт» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустила и впервые поставила три аппарата для сортировки кофейных зерен в Саудовскую Аравию. Это 34-я страна в ее экспортной географии. Отгрузка фотосепараторов стала для завода первой, организованной авиатранспортом.

Выход на саудовский рынок стал результатом двухлетней работы. Партнер «СиСорт» — компания «Альфакира», которая занимается дистрибуцией обжарочного и сопутствующего оборудования для кофейной отрасли на Ближнем Востоке. Знакомство с «СиСорт» состоялось через турецкого партнера, которому компания поставляет кофейные ростеры.

Из трех поставленных в Саудовскую Аравию аппаратов два предназначены для заказчиков — предприятий по обжарке кофе. Третий фотосепаратор будут демонстрировать в выставочном зале дилера. Сейчас «СиСорт» обслуживает порядка двух тысяч фотосепараторов по всему миру. Настройку и ремонт специалиста проводят удаленно.