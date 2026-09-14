стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 117
Иван Афанасьев Экспорт

«СиСорт» впервые поставил фотосепараторы в Саудовскую Аравию

© t.me

Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, компания «СиСорт» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустила и впервые поставила три аппарата для сортировки кофейных зерен в Саудовскую Аравию. Это 34-я страна в ее экспортной географии. Отгрузка фотосепараторов стала для завода первой, организованной авиатранспортом.

Выход на саудовский рынок стал результатом двухлетней работы. Партнер «СиСорт» — компания «Альфакира», которая занимается дистрибуцией обжарочного и сопутствующего оборудования для кофейной отрасли на Ближнем Востоке. Знакомство с «СиСорт» состоялось через турецкого партнера, которому компания поставляет кофейные ростеры.

Из трех поставленных в Саудовскую Аравию аппаратов два предназначены для заказчиков — предприятий по обжарке кофе. Третий фотосепаратор будут демонстрировать в выставочном зале дилера. Сейчас «СиСорт» обслуживает порядка двух тысяч фотосепараторов по всему миру. Настройку и ремонт специалиста проводят удаленно.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт