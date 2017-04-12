Производство сыров выросло на 3% в 2016 году

Объём производства сыра в России по итогам 2016 года составил 600 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 2015 года (581 тыс. тонн). По итогам 2016 года выросло производство полутвердых сыров (+10%), мягких (+17%) и плавленых (+3%), а также сырных продуктов (+3%).

Наибольшую долю в структуре внутреннего производства по итогам 2016 года занимают твердые сыры (23%), сырные продукты (23%) и полутвердые сыры (21%). Далее следуют плавленые сыры (18%) и мягкие сыры (6%).