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Производство

Производство сыров выросло на 3% в 2016 году

Объём производства сыра в России по итогам 2016 года составил 600 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 2015 года (581 тыс. тонн). По итогам 2016 года выросло производство полутвердых сыров (+10%), мягких (+17%) и плавленых (+3%), а также сырных продуктов (+3%).

Наибольшую долю в структуре внутреннего производства по итогам 2016 года занимают твердые сыры (23%), сырные продукты (23%) и полутвердые сыры (21%). Далее следуют плавленые сыры (18%) и мягкие сыры (6%).

http://marketing-i.ru/issledov/34/molochnye-produkty/rynok-syra

производство сыра, продукты питания, сельское хозяйство, рост производства
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    12.04.1714:55:25

          

    #901904
  • Александр Зайцев Александр Зайцев
    12.04.1715:35:52

    Жаль только, что в магазинах их не видно. На полках только «сырные продукты»

    #901927
  • Нет аватара getrag
    12.04.1716:30:19

    Сырный продукт это какой-то гребанный позор. За это надо реально шараги производители закрывать и закрывать со сроками…

    Отредактировано: getrag~16:30 12.04.17
    #901947
  • babki007 babki007
    12.04.1716:45:05

    Лично меня радуют успехи сыровара Олега Сироты. В сети много инфы про него. Думаю через пару лет у него настоящий пармезан всё-таки будет.

    Отредактировано: babki007~16:45 12.04.17
    #901952
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