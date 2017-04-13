Сегодня специалисты ЗАО «СММ» завершили транспортировку трех портальных кранов серии «Витязь» из морского торгового порта города Темрюк в город Новороссийск на территорию ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Перевозка осуществлялась морским путем.



Транспортировка портальных кранов «Витязь» производства ЗАО «СММ»

Доставленные портальные краны с шарнирно-сочлененной стреловой системой относятся к последнему поколению перегрузочной техники и полностью соответствуют требованиям, предъявляемым операторами морских терминалов к производительности и надежности тяжелого портового грузоподъемного оборудования. Максимальная грузоподъемность кранов в грейферном режиме составляет 32 тонны, в крюковом — 40 тонн на вылете стрелы 40 метров, 63 тонны на вылете 25 метров. Портальные краны «Витязь» универсальны и предназначены для работы в грейферном, крюковом, магнитном, спредерном и траверсном режимах.

Доставка оборудования проходила в два этапа и стала одним из самых сложных проектов, реализованных ЗАО «СММ» за последние несколько лет. Первый этап транспортировки завершился в начале апреля, к месту эксплуатации было доставлено два портальных крана «Витязь»; второй этап завершился 11 апреля: у причала Восточного пирса Новороссийского морского торгового порта ошвартовалась специализированная баржа с третьим краном. Краны высотой 56 метров накатным способом были установлены на баржу, предварительно оборудованную специальными рельсами, и закреплены на палубе с помощью 88 тросов каждый. Установка одного крана занимала от 7 до 10 часов. Корма баржи была соединена с причалом аппарелью, по которой краны своим ходом поднимались на борт. В это время шел непрерывный процесс балластировки, судовые насосы перекачивали воду в носовые танкеры для сохранения устойчивости судна. Путь через Керченский пролив, от Темрюка до Новороссийска, в начале апреля отличается тяжелыми для судоходства погодными условиями: высокая скорость ветра, быстрое течение, сильные волны. Для обеспечения максимальной безопасности транспортировки на входе в пролив к буксирному составу, включающему баржу с кранами и буксир, присоединилось еще два буксира, притянутых к барже швартовыми.



Транспортировка портальных кранов «Витязь» производства ЗАО «СММ»

Работа трех новых портальных кранов «Витязь» позволит ПАО «Новороссийский морской торговый порт» увеличить интенсивность перевалки навалочных и генеральных грузов.

Справка:

ЗАО «СММ» — российская компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении, монтаже и сервисном обслуживании тяжелого грузоподъемного оборудования для портов, транспортных терминалов, верфей и промышленных предприятий. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

Компания лидирует на отечественном рынке тяжелого грузоподъемного оборудования по поставкам портальных кранов, осуществляя белее 80% от всех заказов.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (NMTP) и на Лондонской фондовой бирже в форме ГДР (NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2016 году составил 146,9* млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2015 год по МСФО составила $877 млн., EBITDA $657* млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НЗТ», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ОАО «ИПП», ООО «БСК» и АО «СФП».