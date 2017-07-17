

В Волгограде представили первый электробус Volgabus

Компания Volgabus представила сразу две свои новинки — 12-метровый низкопольный электробус «СитиРитм-12Е» и 10-метровый газомоторный городской автобус среднего класса. Как сообщает пресс-служба компании, на презентации присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и сити-менеджер Волгограда Виталии Лихачёв.

Интерес к электрическому транспорту отнюдь не праздный. Троллейбусный парк Волгограда устарел, а его сервис и обновление требует больших капитальных вложений. Кроме того, привязка к контактной сети значительно ограничивает маневренность данного вида транспорта и зачастую создает заторы.

Руководитель холдинга «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин (развивает проект Volgabus) наглядно продемонстрировал все преимущества автобуса на электрической тяге: малый уровень шума, мощный кондиционер, отсутствие необходимости создавать зарядную инфраструктуру (машина заряжается ночью от стандартного источника тока 380В). В сочетании с маневренностью и полностью низкопольным салоном эти характеристики создают хорошие предпосылки для выпуска электробусов на маршруты.

Литийполимерные батареи произведены в России и способны эффективно работать не менее 10 лет, сохраняя свои свойства. Двигатель также отечественного производства. Он способен развивать мощность 115 кВт и в сочетании с автоматической КП обеспечивать достойную динамику и плавность разгона/торможения.

В настоящее время стоимость электробуса практически в 2 раза выше троллейбуса, однако при выходе в серию она снизится на 25 — 30%. Кроме того, низкие расходы на сервис и электроэнергию позволяют не только полностью нивелировать разницу в цене, но и сделать эксплуатацию электробуса значительно более выгодной.

В скором времени первый электрический автобус Volgabus выйдет на тестовые испытания сразу в нескольких регионах России. Первым из них станет Волгоград.

«Мы очень рады, что представляем электробус именно в Волгограде. Здесь реализуется одна из самых масштабных в стране программ модернизации общественного транспорта. И появление электробусов безусловно сделает город одним из инновационных лидеров в этой сфере. Успешная работа на маршруте продемонстрирует возможности электробуса другим регионам. В том, что будущее общественного транспорта связано именно с такими машинами, сомнений нет», — отметил Алексей Бакулин.