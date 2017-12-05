НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ"‍

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Завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.

На 8 декабря 2017 года запланирована погрузка первой партии сжиженного природного газа. Она будет осуществляться в порту Сабетта на СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» — первый в мире газовоз ледового класса Arc7.

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода — важнейшая веха в развитии проекта „Ямал СПГ“. Мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство. Мы благодарны всем нашим партнерам, подрядчикам и акционерам за совместную работу на пути к успешному старту проекта в соответствии с запланированным бюджетом и графиком».