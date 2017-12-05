НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ"
Завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.
На 8 декабря 2017 года запланирована погрузка первой партии сжиженного природного газа. Она будет осуществляться в порту Сабетта на СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» — первый в мире газовоз ледового класса Arc7.
Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода — важнейшая веха в развитии проекта „Ямал СПГ“. Мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство. Мы благодарны всем нашим партнерам, подрядчикам и акционерам за совместную работу на пути к успешному старту проекта в соответствии с запланированным бюджетом и графиком».
- Великоросс
- 05.12.201714:46
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06.12.1704:30:13 - ты гениально всё разжевал!!! 100500плюсов, и в карму плюс
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06.12.1702:29:27 Верфям Хёндэ сколько лет уже? И до сих пор не подмяли. А тут значит пока Звезда достроится, то подомнут? Вы знаете о корейцах что-то такое, что не ведомо нам, простым смертным?
06.12.1700:10:54
06.12.1700:17:23
06.12.1702:25:29 Это ложь. И это ложь.
06.12.1710:11:27
06.12.1713:59:33 а, ну да, тыщи людей, которые там работают, должны жить в бараках и без семей? добираться туда на оленях? а больницы, а места отдыха, а прочая цивилизация? я не могу понять, откуда такая истерика у вас? ваша реакция на новость какая то неадекватная… не, ну не обязательно радоваться, но истерить по якобы выброшенным деньгам, и отдаваемым забесплатно природным ресурсам — как-то неадекватно, вы не находите?
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