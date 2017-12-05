Добавить статью
Энергетика и ТЭК

НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ"‍

  •  © Фото из открытых источников

Завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.

На 8 декабря 2017 года запланирована погрузка первой партии сжиженного природного газа. Она будет осуществляться в порту Сабетта на СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» — первый в мире газовоз ледового класса Arc7.

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода — важнейшая веха в развитии проекта „Ямал СПГ“. Мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство. Мы благодарны всем нашим партнерам, подрядчикам и акционерам за совместную работу на пути к успешному старту проекта в соответствии с запланированным бюджетом и графиком».

http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=2041

НОВАТЕК, Ямал СПГ
  • Александр Ермаков
    05.12.1715:18:19

    Вот это отличная новость!!! Долго ждал, дождался    

    #983276
  • box320 box320
    05.12.1716:02:58

    Отлично! Так держать!    

    #983302
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара KJA
      05.12.1716:34:23

      А от этого проекта даже налогов не получим

      А НДПИ и вывозные пошлины?

      #983314
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара tirl
          05.12.1720:55:24

          Итак, давайте посчитаем.

          70 миллиардов рублей, которые вы говорите, вложены из бюджета в этот проект, это чуть больше 1 миллиарда долларов. Все инвестиции в проект составили 27 миллиардов долларов. Почувствуйте разницу 1 миллиард и 27 миллиардов.

          Что мы получили за свой 1 миллиард долларов.

          1.Арктический морской глубоководный порт.

          2.Арктический аэропорт.

          3.Арктический поселок.

          4.Огромный завод с уникальными технологиями сжижения в условиях Арктики.

          5.Инфраструктуру в сложнейших природных условиях.

          6.Разработку труднодоступного месторождения.

          7.Загрузку Севморпути

          8.Рабочие места.

          9.Опорную точку для развития всего этого труднодоступного региона и колоссальный опыт по строительству таких объектов.

          Порт, аэропорт, поселок, инфраструктура, куча косвенных добряков и всего за 1 миллиард долларов.

          Конечно, сейчас надо дать новатеку, французам и китайцам как-то отбить вложенные 26 ярдов. Отсюда и освобождение от некоторых видов налогов и сборов. Иначе кто будет вкладываться в такие затратны прокты. Освободили их от налогов на время, а не навсегда.Но ни китайцы, ни французы не смогут никогда забрать Сабетту к себе домой. Они вложили бабло в освоение крайне тяжелого региона, который с трудом осваивал и толком так не освоил могучий СССР. И теперь это наше. Да они заберут сколько-то газа, которого на северах палкой ткни и прорвет. Но газа там полно, даже открытого на 200 лет при нынешних темпах. А что будет даже через сто лет никому не известно, нужен ли будет тот газ тогда кому еще…

          А сложнейший регион России уже получил мощнейший импульс развития почти забесплатно для нас. И не только Ямал, но вся Арктика, потому что будет востребовано круглогодичная навигация по Севморпути и т. д. и т. п.

          Абсолютно гениальное решение по строительству этого завода для государства Российского. За чужой счет получить и технологии, и опыт, и освоение территории. А оплатить все это не звонкой монетой, а неким количеством летучего вещества, который находится в неизведанном количестве где-то на бескрайних просторах какого-то полуострова, который неизвестно был бы когда-либо добыт в далеком будущем, да и понадобиться ли кому-то через сто лет. Может мир на водород перейдет, например.

          И еще добавлю. Могучий СССР тоже понимал значение Арктики для нашей страны. И в Арктике ценой колоссальных усилий были построены Диксон, Тикси, Певе и еще несколько поселков поменьше. Но не было построено производств. Поселки полностью висели на бюджете, людям элементарно нечем было зарабатывать себе на жизнь и, естественно, они начали быстро загибаться без постоянного финансового потока из Москвы. Практически все, кроме наверное, Ямбурга, который привязан к Норникелю, как перевалочный пункт. А некоторые поселки вымерли вообще под ноль.

          И теперь сравните этот подход с тем, что сделано в Сабетте. Огромный современный завод, то есть работа на долгие годы вперед, поселок и порт не только будет жить не беря ни копейки из бюджета, но и со временем начнет приносить в бюджет серьезные деньги. Совсем другой подход в освоении Арктики.

          В общем, отличный проект и прекрасное его решение для России.

          #983442
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • SergeySeverny SergeySeverny
            06.12.1704:30:13

            tirl
            - ты гениально всё разжевал!!! 100500плюсов, и в карму плюс

            нам нужны на сайте такие грамотные, терпеливые люди!!! вот так долго и подробно объяснять — это талант!

            Отредактировано: SergeySeverny~04:32 06.12.17
            #983593
          • Нет аватара argr
            06.12.1710:09:57

            Справедливости ради, поселок, порт и аэропорт ни для чего, кроме добычи газа, не нужны. Когда газ кончится, все это разберут и увезут.

            Выгоды от проекта для России в другом:

            1) Деньги. Ну не поверю, что такой большой проект пройдет без прибыли для нас.

            2) Влияние на рынок СПГ, через него — на спотовые цены, от которых отталкиваются и трубопроводные контракты.

            3) Инфраструктура севморпути в виде новых ледоколов и арктических газовозов.

            4) Опыт строительства подобных объектов. Следующие проекты в арктике пойдут легче и дешевле.

            5) Мой брат поднимает на этом проекте неплохую зарплату, и он такой не один.

            #983671
    • Byvalnyi Byvalnyi
      05.12.1716:47:10

      В 1931 году мой отец 16-летним пареньком строил Нижегородский автозавод, подтаскивал кирпичи, называлось это — помощник каменщика. Рассказывал: всё было куплено за золото, даже гвозди цемент. Все специалисты-строители строители были немцы. Все технологи — американцы. Иностранцы-специалисты с семьями жили в отдельных коттеджах, для их увеселения даже из США приезжали артисты, в том числе джаз, крутили голливудские фильмы.

      Наши жили в землянках, которые сами и строили, грязь и вши, еда пакостная.

      Так это всё было потому, что САМИ НЕ МОГЛИ. Зато в стране с нуля создали автомобильную промышленность.

      Так и сейчас — сами не можем, приходиться платить дяде. Но будет создана новая отрасль газовой индустрии.

      По поводу траты фонда — так лучше потратить на новый завод, чем покупать трежерис.

      По поводу олигархов — если заплатят в нашу казну налоги, пусть жиреют. Кроме того, мало кто в стране знает, сколько и чего они откатят властям, в том числе на благие дела.    

      Отредактировано: Byvalnyi~16:48 05.12.17
      #983318
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Byvalnyi Byvalnyi
          05.12.1717:02:09

          вся промышленность СССР устарела уже к 60-м годам

          Вся?

          То есть летали мы на боингах, а гигантские турбины и генераторы для ГЭС привозили из Зимбабвы, атомные лодки покупали во Франции, фото и оптику привозили из Индии.

          А Гагарин летал на батуте?

          Не смешите, я всё это видел своими глазами, в 60 году мне было 12 лет.

          В 1958 году летал на Ракете из Казани в Горький. Таких судов не было в мире.

          #983329
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Максим Алпеев
              05.12.1717:29:15

              Некоторые технологии переработки нефти и газа являются патентованными. Без участия владельцев технологии (ConocoPhillips, например) и покупки оборудования у них ничего не выйдет. Можно, конечно, самому технологию производства сжиженного газа в промышленных масштабах разработать, но это будут совершенно другие деньги и сроки.

              #983347
              • Нет аватара treins
                05.12.1717:32:21

                Горская спг строится на основе российских технологий, хоть и масштабы меньшие.

                Если нет своих технологий, то те гигантские гоcденьги, которые потрачены были на частный проект, можно было бы куда с большей пользой потратить, а деньги огромные.

                Отредактировано: treins~17:38 05.12.17
                #983351
                • Нет аватара termometrix
                  06.12.1702:27:42

                  Горская спг на основе российских технологий, хоть и масштабы меньшие.

                  Спасибо,интересно!

                  #983587
                  • Нет аватара slava-grin
                    06.12.1703:45:07

                    В Высоцке строим ударно, по нашим технологиям (патенты Российские). Мощность 660 тыс.тонн в год (первая очередь)

                    #983592
            • Андрей Бельский Андрей Бельский
              05.12.1721:32:50

              Сами? Может и авиационные ТРД мы сами изначально разрабатывали до последнего винтика?

              Ах нет, это были дипломатически отжатые и скопированные Ролс-Ройсы, названные ВК-1 от которых мы далее отталкивались в собственных разработках. И как, плохая авиация была, ни на что не годная что до сих пор истребители наши популярный экспортный продукт высоких технологий?

              Вы логичны, как капустный лист в банном венике.

              ЗЫ. Кто интересно те люди, что могли посметь что-то не дать Сталину)) Где эти смертники)

              Отредактировано: Андрей Бельский~21:33 05.12.17
              #983465
              • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                • Андрей Бельский Андрей Бельский
                  05.12.1723:50:09

                  А речь то шла о военной авиации.

                  Для гражданской у кого сперли что они были неконкурентноспособные?

                  Подменяете понятия, однако’c.

                  ЗЫ. Насчет неконкурентноспособности в двигателях на гражданских самолетах. Требования то могут быть разные, требуемые ТТХ от государства и ТТХ подогнанные под требования авиакомпаний вкупе с другим законодательством, дают разный результат.

                  Отредактировано: Андрей Бельский~23:50 05.12.17
                  #983543
        • Нет аватара KJA
          05.12.1718:45:43

          А что по вашему должны были делать большевики?

          Они сначала разрушили экономику страны, а потом пришлось её развивать покупкой чужих заводов. А там уже и война маячила.

          А то что промышленность со временем становилась отсталой только из-за желания дать всем работу, а не работать над эффективностью.

          Но сама покупка завода была вполне здравым решением.

          #983382
          • Нет аватара tirl
            05.12.1719:20:50

            Большевики разрушили экономику страны?)) Вы историю подучите вначале. Когда пришли большевики в России не было ни одного трактора, пахали на лошадях, ни одного, Карл! рабочие на единичных промпредприятиях жили не в бараках, а в подвалах по четыре семьи в комнате за шторками, многих отраслей вообще не существовало, например не было оптики вообще, не то, что телескоп, а театрального бинокля не могли сделать.

            И т.д. и т. п. Могу перечислять бесконечно.

            И вы говорите, что большевики разрушили экономику?))

            Они создали ее с нуля, никакой экономики у России не было вообще. Только труд крестьян и экспорт хлеба ими произведенного, 83 процента населения безграмотные, какая может быть экономика!!!

            #983399
            • Нет аватара Zemos
              05.12.1720:08:00

              83% безграмотных не было. Земская реформа это начало массового здравоохранения и обучения. Для кого по твоему большевики газетками и агитками засыпали страну? Для безграмотных.

              Оптики не было. Поэтому главное оптический холдинг страны назвали Швабе и пишут с 18. года?!

              Учите историю, история многих крупных советских заводов выросла из царских (точнее частных при царской власти) мануфактур.

              А когда трактора появились?!

              Когда в России появился первый автомобиль?

              #983420
              • Нет аватара tirl
                05.12.1722:33:24

                Слушайте, есть результаты переписи 1897 года, у вас какие-то другие что ли источники?

                Швабе пишет с 18-го года и что? Ну так и я о том же. Большевики и создали Швабе, когда пришли к власти в 17-ом году, как и всё другое.

                Если вы не можете сопоставить два факта приход к власти большевиков в 17-ом году и основание Швабе в 18-ом, то почему вы мне предлагаете учить историю.))

                И отвечаю на ваш вопрос про первый автомобиль, который появился в России:

                «В 1891 году Василием Навороцким, работавшим редактором одной из одесских газет, в Россию был ввезен французский автомобиль «Панар-Левассор». Таким образом впервые в нашей стране бензиновый автомобиль увидели жители Одессы"

                Что вы еще хотите узнать? Вы, например, хотите узнать, что Россия практически не была элементарно электрифицирована. Жили при лучинах и керосинках. Что первая приличная ГЭС была построена по плану большевиков ГОЭЛРО? Рассказать вам о лампочке Ильича?)) То есть о том в каком состоянии была энергетика к 1917-ому году?

                #983500
                • Нет аватара Zemos
                  06.12.1707:50:59

                  Зайдите на сайт Швабе. Тысяча восемьсот какого-то, я точно не помню. Какие большевики, это фамилия швейцарца, основателя отрасли в России.

                  Когда и кем создан первый автомобиль?

                  Лампочки накаливания и массовое электричество появилось недалеко перед революцией. Его не было ранее нигде. Более того наши разрабатывали конкурента свечи Яблочкова и были на пике прогресса в этом вопросе в тот момент. Хотя пошла другая технология.

                  #983617
              • Нет аватара FeniksHoly
                05.12.1722:44:58

                а это знаете есть такая фишка у многих любить определеные моменты истории. типа России никогда небыло и тут бах Петр первый потом бах Николай потом бах Сталин — а в промежутки Россия существовала в другом измерении. Эти избирательлные любители истории жизни России просто бесят. Государство Российское то приходило в упадок то расцветало ,а Россия была всегда и это надо помнить и понимать.

                Отредактировано: FeniksHoly~22:45 05.12.17
                #983513
              • Natiksoldatik Natiksoldatik
                05.12.1722:47:40

                Не вздумайте рассказать ему о том, как большевики, массово закупали паровозы в Швеции, где сначала профинансировали строительство завода.   Хотя на том же Путиловском заводе до войны выпускали 250 паровозов в год.

                #983516
                • Нет аватара Arsenic
                  06.12.1711:30:44

                  250 паровозов для такой страны как РИ — это ни о чем. В СССР в 28-29 гг. производилось в два раза больше. А по настоящему массовый выпуск начался в начале 30-х, с 31 по 40 выпускали по 800-1500 парвозов в год, причем более мощных (ничего подобного ФД или тем более ИС в РИ не было).

                  В еще с 32 началось производство тепловозов и электровозов (очень мало по сравнению с паровозами, но все же).

                  #983702
            • Комментарий удален
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Нет аватара Arsenic
            06.12.1709:52:01

            Что-что там разрушили большевики? Разрушать им было нечего, т.к. экономики в РИ как таковой и не было, что и показала первая мировая война (и большевики прекрасно это понимали еще в 14 г, поэтому были единственной партией, которая сразу решительно выступила против войны, понимая что шансов нет). Все держалось на экспорте зерна. РИ занимала первые места в мире по экспорту пшеницы, а крестьяне при этом жили впроголодь.

            А промышленность только большевики и создали во время индустриализации.

            #983664
            • Нет аватара абрамыч
              06.12.1710:34:34

              Большевики-закономерное продолжение царизма.Сталин -император как и Николай второй.

              #983684
    • Human RS Human RS
      05.12.1717:05:17

      Оборудование и суда все иностранное.

      Далеко не все, часть оборудования и судов наши.

      #983332
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара Zemos
        05.12.1721:43:52

        Какое? Наша по моему там только стройка

        #983475
        • Human RS Human RS
          06.12.1714:02:26

          Перечислять можно долго и нудно, но например дизель-генераторы способные работать при сверхнизких температурах там российские — производства КАМА-Энергетика, рейдовые портовые буксиры построены верфью Краншип, навигационная система танкеров-ледоколов Ямалмакс производства Транзас и т. д.

          Отредактировано: Human RS~15:23 06.12.17
          #983770
  • Human RS Human RS
    05.12.1717:07:44

    Хотелось бы больше фоток и видео — это же мегапроект!    

    #983335
  • Andzej O'KamRupi
    05.12.1717:53:08

    Уникальный мегапроект! Отлично что покупали лучшее, а не свое. Пусть там 99% иностранного, НО это уже стоит у нас, наши люди работают, пониают как это построилось и какие технлогии стоят как ими управлять. Всему научимся, все произведем если надо будет. Iphone весь в китае производится из корейско-китайско-японско комплектующих и ни один ура патриот не кричит что Apple деньги в Азию отдает, а сама компания на сегодня одна из самых дорогих в мире.

    Все супер! Ждем 2-3 линий и успехов в продажах СПГ на Азиатский рынок.

    Отредактировано: Andzej O'KamRupi~18:08 05.12.17
    #983359
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара KJA
        05.12.1718:33:49

        Какой у них кризис вы вообще о чём?

        Газ окупаемый проект, зарплаты уже остались в стране.

        #983375
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Нет аватара Zemos
            05.12.1720:11:56

            Что вложила страна? Сколько налогов в год? Как бонус = валютная экспортная выручка. Откуда такая уверенность. Приведи расчет. Налоговые льготы дают многим предприятиям сейчас, инфраструктуру также строят. Окупаются вложенные госсредства в инфраструктуру в течении 3-5 лет от налогов (и это притом что они урезанные идут), по другим проектам. Здесь как?

            #983422
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
              • Нет аватара Zemos
                05.12.1720:59:19

                В любом проекте есть иносоставляющая больше или меньше. Многие заводы сейчас 100% на иностранном оборудовании и что. 140 млрд это кредит, а не подарок. Он вернется с процентом. Какая разница он лежит в расписках США или так, процент один и тот же. Тут хоть в реальную экономику вложен (куда я считаю и другие должны пойти в виде кредитов). Сколько вложено безвозвратно?

                Есть экономика у абсолютно любого проекта. Для государства она следующая. Сколько дал и сколько вернет. У вас она есть или только слова?

                Что касаемо кармана олигарха и его партнеров, то как вы резонно заметили нужно вернуть кредиты, а у таких проектов срок оккупаемости 10-15 лет, так что он их не скоро увидит.

                #983444
                • Нет аватара treins
                  05.12.1721:07:13

                  Эти заводы не сырье российское качают. 140 млрд кредит суперльготный, плюс вся инфраструктура за госчет.

                  Какая реальная экономика? На эти 140 млрд можно было кучу заводов построить.

                  17 лет такой политики привели к тому, что экономика с 2008 года не растет.

                  А долги Роснефти и Газпрома превышают их стоимость.

                  Отредактировано: treins~21:08 05.12.17
                  #983445
                  • Нет аватара Zemos
                    05.12.1721:38:49

                    Какой суперльготный? Он принесет меньше процентов чем облигации США?

                    Сколько стоит инфраструктура и сколько налогов? Не знаете так и не пишите. Нет, дайте анализ.

                    Такой политики ещё не было, деньги складывали, а кредиты не давали в реальный сектор. Займы Газпрома и Роснефти были за границей. Стоимость акций этих компаний связана с политикой, а не их реальной оценкой. По прибыли они выглядят адекватно по меркам российских и ино конкурентов. По затратам тоже. Фундаментально, кроме стоимости акций, у них нормальные показатели, главный их минус по мне, что о газо и нефтехимии они вспомнили только пару лет назад.

                    Отредактировано: Zemos~21:50 05.12.17
                    #983468
                    • Нет аватара treins
                      05.12.1722:12:52

                      кредит на 15 лет. Причем тут облигации США. ФНБ создан не для этого.

                      А сколько было бы налогов если бы эти деньги вложили в других сферах? Думаю на порядок больше. Столько вложили к примеру в Роснано, которая построила почти 90 технологичных заводов. А тут заводы только в США и Корее.

                      Стоимость их акций связана с их глупой политикой. К примеру Роснефть за год до обвала цен на нефть купила ТНК BP за $55 млрд на пике цен.

                      Сейчас Фридман с этими деньгами живет в Лондоне.

                      Сырье российское помогает всем. но не России

                      Отредактировано: treins~22:13 05.12.17
                      #983484
                      • Нет аватара Zemos
                        06.12.1719:43:53

                        По факту деньги ФНБ где я сказал. Всё считается. Если налогами окупится вложения государства за 3-5 лет, значит он не хуже других. Есть цифры? Нет это пустой трёп.Если считать по рублю государства и рублю частному, то этот проект выглядит очень хорошо. Обычно 1 к 10, здесь 1 к 26.

                        #983928
                  • Нет аватара FeniksHoly
                    05.12.1723:16:18

                    хары тут втюхивать свою ватную идеологию. какие 100500 заводов на 2 ярда евро можно потсроить, а знатог. а во вторых расскажи что эти заводы будут производить и где они возьмут оборудование, технологии, персонал — если мы говорим не о проебе бабла, а о реальной экономике. ну и на последок раскажи в какую нишу рынка эти заводы должны влезть — неважно где у нас или за бугром. Ну и внимание вопрос ЗНАТОГАМ — почему все эти мифические заводы не построили олегархи или другие демоны темной капиталистической стороны мира до сих пор, а знатог че так нет ответов на этот самый главный вопрос .

                    А я расскажу почему непостроенно всякой хероты — потому как мифическое гавно производят и продают в мифическом мире в котором большая часть из вас живет. А в реальном мире рулит капитал и бабло течет в те проекты где есть профит и неважно чье это бабло государственое или частное — людям важна работа здесь и сейчас - и жить они хотят сейчас ,а не в вечном светлом будущем в которое вели 70 т лет совковое политбюро — вот только до этого скетлого будущего дошло отдно политбюро без народа .

                    А сейчас все нормуль — бабосики идут туда где есть профит — где есть профит начинаеться движуха — туда подтягиваються спецы орагнизовывают налживают и сдают в эксплуатацию — а дальше уже работяги трудяться — и се довольны .

                    А с вашей теорией своегоговна мы будем гнить в состоянии полуразложэившегося совка до конца века .

                    Маленькое дополнение для идиотов и умственно неполноценных — в мире нет не одной страны которая себя обеспечивает всеми необходимыми товарами и ресурсами. и тем более нет не одной страны которая делает лучшую в мире номенклатуру продукции .

                    А с 2008 иканомика не растеть потому что капитализация упала — бабульки начали уходить туда откуда они пришли и не более. Без капитал мил человек никаки заводы нахзрен никому не упали — так же как и то что они производят — и поздний совок отличное тому подтверждение.

                    #983527
                    • Нет аватара treins
                      05.12.1723:42:43

                      извини, нет желания словесный понос разбирать.

                      #983539
                      • Нет аватара FeniksHoly
                        06.12.1700:51:23

                        понос милая у тебя потому как без аргументов и фактажа. одни фантазии лошковые.

                        #983570
              • Юрий Липатов
                05.12.1721:16:28

                И что на эти деньги ничего не построено?

                #983452
                • Нет аватара treins
                  05.12.1721:24:15

                  Построено много в США и Корее.

                  #983460
                  • Юрий Липатов
                    05.12.1721:29:56

                    Я про Россию. Ваши комментарии провокационны. И что-то, что построено в США или Корее? Что нельзя у них ничего покупать? Это же наше оборудование. Этими возможностями надо пользоваться пока не нарастили свои технологии. А это уже происходит в нефтедобывающей сфере уже есть свое буровой оборудование, заменяющее западное.

                    Отредактировано: Юрий Липатов~21:31 05.12.17
                    #983464
                    • Нет аватара treins
                      05.12.1722:14:17

                      Да ничего, молодцы, заработают США на российском сырье, жаль не Россия

                      #983487
                  • Нет аватара Info_Rus
                    06.12.1714:33:09

                    Технология Франция, оборудование СПГ Китай Индонезия Корея Бельгия, именно в такой последовательности по количеству поставленного и произведенного,

                    Трубы наши, материалы наши, много еще чего наше, в том числе часть оборудования, техника наша, Япония, за исключением нескольких кранов и тележек для модулей, из Бельгии за что им спасибо, и профит тоже в том числе, но в общей картине небольшой

                    Логистика наша, большое количество грузоотправлений наше, соотвественно и флот

                    Немного флот задействован Китай Япония Бельгия, узкоспециализированный флот для поставки готовых модульных блоков и контейнеров с оборудованием к ним, где тут амеры вопрос

                    США наложили санкции если что на эти проекты

                    ПС Кореи в поставке модулей, расшибись, но не увидел

                    Отредактировано: Info_Rus~14:41 06.12.17
                    #983792
  • Нет аватара Стрелок
    05.12.1718:12:17

    А куда первый танкер? На восток? По севморпути?

    #983369
  • Нет аватара ruan1d10t
    05.12.1721:11:01

    Несколько лет назад смотрел промо-видео о проекте Ямал-СПГ на Ютубе — как фантастика. Сделали, такой масштаб и природные условия. Молодцы, инженеры и рабочие.    

    #983450
  • Юрий Липатов
    05.12.1721:26:47

    Очень выгодный проект. С выходом на полную мощность выйдем на третье место в мире по СПГ после США и Катара. Это вклад в будущие поколения, в будущее России. 30% от себестоимости это затраты энергии на сжижение газа. Разница температур между Котором и Ямалом 40 и более градусов в зимнее время. Представляете какая экономия и конкурентоспособность. Если американцам выгодно вкладывать средства в СПГ, то нам тем более. Цена СПГ на азиатском рынке сейчас 399 $ за 1000 кубов. Вот и считайте умножив эту цену приблизительно на 7 миллионов. Вот что даёт несколько тысяч работников на Ямале.

    Отредактировано: Юрий Липатов~21:56 05.12.17
    #983461
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    05.12.1721:58:30

    Treins, отчасти соглашусь с вами в том, что касается большой доли импортного оборудования и, даже, экономики проекта, которая на начальном этапе будет не очень. Но главным в проекте было «застолбить» Арктику. И это было первостепенной целью, а вовсе не мгновенно отбить гигантские потраченные бабки. Президент абсолютно прав, когда говорит, «Арктика — территория стратегических интересов России.» Я считаю — это не банальности. Ждать еще лет пять-десять, когда появится наше собственное оборудование для сжижения — глупо. Проект стране нужен здесь и сейчас.

    Отредактировано: drilling rig krilovka~22:01 05.12.17
    #983476
    • Юрий Липатов
      05.12.1722:04:15

      А что были варианты обойтись без импортного оборудования? По срокам? По затратам? С нуля ничего не делается. Это заблуждение. Поэтому и использовались самые передовые технологии. Или как альтернатива проедать деньги и ничего не делать. Что собственно не так давно и делали.

      #983478
      • Нет аватара drilling rig krilovka
        05.12.1722:14:24

        Ну я вообще и написал — Ждать еще лет пять-десять, когда появится наше собственное оборудование для сжижения — глупо.

        #983488
        • Юрий Липатов
          05.12.1722:17:20

          Ваше слово отчасти. Я даже отчасти не соглашусь потому, что знаю это было тогда невозможно. Все сделали правильно.

          #983492
      • Нет аватара treins
        05.12.1722:15:43

        Были, но теперь российскому оборудованию места нет, даже если и появится.

        #983490
        • Нет аватара Arsenic
          06.12.1713:12:26

          С чего вы взяли? Ямал-СПГ — не последний проект, их дофига.

          #983748
    • Нет аватара treins
      05.12.1722:18:39

      для чего нужен здесь и сейчас? Столбить Арктику обязательно такой гигантской ценой?

      Там уже и так есть всякие Приразломные на полностью импортном оборудовании.

      #983493
      • Нет аватара AbrValg
        06.12.1702:22:22

        «Такой» это какой? Потрудитесь дать сравнение по срокам и стоимости в случае использования только нашего оборудования.

        #983585
  • Павел Клименко Павел Клименко
    05.12.1722:22:14

    Думаю что с развитием Арктики уже появилось надобность в судостроении. На «Звезду» краны завезли и сам «Галиаф». Хотелось бы еще такой завод где-то, можно в Крыму или в Лен Области. Будем наедятся что наши вертикально интегрированные компании будут расширятся. Двигаться куда то в сторону Samsung и Hyundaiю которые будут разными вещами заниматься от газа и нефти, до судостроения, пластика и т. д.

    #983494
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Юрий Липатов
        05.12.1722:40:28

        Ну понятно. Крымский мост построен не будет, а если будет построен, то никому будет не нужен. Я так понял смысл ваших комментариев? И ещё, корейцы и китайцы не выживут в условиях Крайнего Севера, гены не т. е. Это показал ареал их заселения территории.

        #983509
      • Нет аватара AbrValg
        06.12.1702:29:27

        уже корейцы весь рынок под себя подомнут
        Верфям Хёндэ сколько лет уже? И до сих пор не подмяли. А тут значит пока Звезда достроится, то подомнут? Вы знаете о корейцах что-то такое, что не ведомо нам, простым смертным?

        #983588
  • Нет аватара Ветер
    06.12.1700:10:54

    вот интересно живет народ… когда нам что-то не продают, санкции вводят, орут что все плохо… когда нам продают, все равно орут что все плохо… как-то трудно разобраться… вот некий частник решил построить производство где-нибудь, где не было до этого ничего… какие то дома дороги школы и тому подобное должны же быть? кто их будет строить? частник? если ему не отдадут землю то строить ему нет смысла на госземле, а если отдадут землю, то школ он точно строить не будет… поэтому вполне логично что государство по минимуму вложилось в инфраструктуру, эта же Сабетта — это же поселок не частный какой нить — а вполне себе государства Россия… опять же, вопли про то что кто-то кому то подарил какие то госденьги — ну бред же, вы что думаете, тут дети читают, по аналогии со сказкой Буратино? никто никому просто так не даст ни копейки, а если дали кредит — это же не подарили… да и видно, что государство заинтересовано в строительстве предприятий, по всей стране ТОРы, ТОСЭРы, вы сравните например состояние автомобильной промышленности в СССР и сейчас, это же небо и земля в нынешнюю пользу, да и не только машины, даже заставили рыбаков суда заказывать, любое предприятие с инокапиталом обязано проводить локализацию… СССР было великое государство, и у него было много достижений, некоторыми мы пользуемся и сейчас, но все-таки простые люди жили хуже чем сейчас, а современных олигархов гораздо меньше чем коммунистических вожаков в то время… и потом не забывайте, что РФ хоть и правопреемница СССР, но Украина, Беларусь, Казахстан, и еще куча мелких республик отвалилась и живут теперь сами, а некоторые так еще и враждуют, в лучшем случае от СССР в РФ осталась только половина страны…

    #983554
    • Нет аватара treins
      06.12.1700:17:23

      Конечно хорошо разбазаривать невозобновляемое сырье ничего не имея взамен. уже 17 лет так, а результат зарплаты ниже Китая, ибо вся добавленная стоимость остается за бугром.

      17 лет было что бы освоить оборудование свое, но начали только в 2014 и то благодаря Обаме. Школы и прочая инфраструктура в вечной мерзлоте стране нужна позарез.

      Отредактировано: treins~00:19 06.12.17
      #983558
      • Нет аватара AbrValg
        06.12.1702:25:29

        ничего не имея взамен
        Это ложь.

        зарплаты ниже Китая
        И это ложь.

        #983586
      • Нет аватара Mruck
        06.12.1710:11:27

        Обаме надо памятник поставить. И не один. И сделать Почётным Гражданином Рф.

        Если бы не Обама и не его санкции — не было бы у нас того, что за последние годы построили — просто тупо не было бы. И шевелиться никто бы не не стал — как сейчас олигархи дёргаются — когда у них, западные воры крадут их наворованные капиталы.

        #983673
      • Нет аватара Ветер
        06.12.1713:59:33

        Школы и прочая инфраструктура в вечной мерзлоте стране нужна позарез.
        а, ну да, тыщи людей, которые там работают, должны жить в бараках и без семей? добираться туда на оленях? а больницы, а места отдыха, а прочая цивилизация? я не могу понять, откуда такая истерика у вас? ваша реакция на новость какая то неадекватная… не, ну не обязательно радоваться, но истерить по якобы выброшенным деньгам, и отдаваемым забесплатно природным ресурсам — как-то неадекватно, вы не находите?

        #983768
  • Нет аватара Bart
    06.12.1701:48:12

    Кто-нибудь знает, будет ли следующий проект строительства СПГ, и если будет, то где?

    Надеюсь, что наконец-то приступят к строительству третьей очереди СПГ Пригородное, в сентябре была многообещающая новость о том, что проектную документацию отправили на главгосэкспертизу.

    #983582
  • Сергей Иванов
    06.12.1703:03:40

    Ожидаемые налоговые поступления по проекту: без учета налоговых льгот 51,648 млрд дол с учетом налоговых льгот 15,852 млрд дол.Грабеж

    Отредактировано: Сергей Иванов~14:15 06.12.17
    #983591
  • Нет аватара Воткакдамтебепинка
    06.12.1706:25:36

    Леонид Михельсон молодец. По жизни он из прорабов газопроводов. Его отец управляющий тестом был. Обоим бы Героя Труда России.

    #983607
  • Нет аватара port
    06.12.1710:25:13

    самое важное, что наконец-то государство не будет вкладывать в развитие этого проекта и даже начнётся процесс возврата инвестиций в бюджет

    Отредактировано: port~10:25 06.12.17
    #983677
  • Дед Мудрый Дед Мудрый
    06.12.1711:14:24

    Одни барыги… Когда все продадут, че делать будут? Территории в аренду сдавать! Дебилы бл!!! (Лавров)

    #983695
    • Human RS Human RS
      06.12.1714:12:50

      Мир тем и живет дед, что продает все что стоит денег. Мы конечно можем ничем не торговать, но тогда например не хватит денег в консолидированном бюджете на лечение вашего престарелого организма. Думаю такого варианта будущего вам не хочется…

      #983775
      • Сергей Иванов
        06.12.1714:18:34

        Латать бюджет будут фронтальным повышением цен.www.finanz.ru/novosti/aktsii/latat-byudzhet-budut-frontalnym-povysheniem-cen-1010400698

        #983779
  • Сергей Иванов
    06.12.1711:20:58

    Вложения государства в проект,прямых 7,5 млрд дол,большинство невозвратные.Государство доли в проекте не имеет.

    #983696
  • Сергей Иванов
    06.12.1711:57:01

    Вся инфраструктура:мор и аэро порты,судоходный канал и т. д. на балансе государства и требуют многомиллиардных вложений в условиях Крайнего севера.Эти расходы-прямой ежегодный убыток бюджета.

    #983721
    • Сергей Иванов
      06.12.1712:34:19

      Все оборудование завода,кроме электростанции,импортное.Не по одной позиции технологии не переданы.Деньги за обслуживание за время работы пойдут за бугор.Политика колонии.

      #983731
      • Сергей Иванов
        06.12.1712:49:10

        Практически все финансирование забугорное.% по кредитам,особенно по последним не маленькие,уйдут из экономики.С такими патриотами,как Михельсон и врагов не надо.

        #983736
        • Human RS Human RS
          06.12.1714:15:09

          А с людьми, разговаривающими с самим с собой очень не хватает психиатров.

          #983777
          • Сергей Иванов
            06.12.1714:24:21

            Так скорей к психиатру.Что Вас сдерживает?По существу есть,что сказать?

            Отредактировано: Сергей Иванов~14:32 06.12.17
            #983784
        • Нет аватара Info_Rus
          06.12.1714:29:30

          Финансирование китайские и российские банки, ссылки вам уже приводили

          Сейчас возможно еще часть часть европейские подтянутся, чтобы разделить долю, но это еще не решено

          Обратное вы не доказали, ссылок от Вас так и не дождались

          #983788
          • Сергей Иванов
            06.12.1714:59:03

            А средства ФНБ под инфляция+1%-это правильно?А китайские банки Вы уже родными считаете?

            Отредактировано: Сергей Иванов~14:59 06.12.17
            #983804
            • Нет аватара Info_Rus
              06.12.1715:12:08

              Вы же написали сначала США? а про российские ни слова? и раз утверждаете приводите ссылки

              пс китайские банки и компании сами ждут в ответ от нас уступок, где-то в процентах налога, где-то занимают для своих крупных проектов

              речь о том, что с ними можно прекрасно договариваться

              Отредактировано: Info_Rus~15:34 06.12.17
              #983808
              • Сергей Иванов
                06.12.1716:12:00

                Где я писал про США,Вы о чем?Правильно,с китайцами можно договориться.Например снизить налог на дивиденды,мы же богачи,народ все стерпит.Колония рулит.

                #983821
                • Нет аватара Info_Rus
                  06.12.1717:01:24

                  Да ничего, молодцы, заработают США на российском сырье, жаль не Россия

                  вот выше, ой извините фраза не ваша, что вижу, но уж как есть

                  #983852
      • Нет аватара Info_Rus
        06.12.1714:42:05

        Все оборудование завода,кроме электростанции,импортное.Не по одной позиции технологии не переданы.Деньги за обслуживание за время работы пойдут за бугор.Политика колонии.

        см выше sdelanounas.ru/blogs/101262/?pid=983792#comments

        ежели импортное то чье, приведите пример?

        Отредактировано: Info_Rus~15:29 06.12.17
        #983795
        • Сергей Иванов
          06.12.1714:46:37

          То есть по цифрам все правильно?По оборудованию отпишусь.

          Отредактировано: Сергей Иванов~14:46 06.12.17
          #983798
    • Нет аватара Info_Rus
      06.12.1715:09:45

      Вся инфраструктура:мор и аэро порты,судоходный канал и т. д. на балансе государства и требуют многомиллиардных вложений в условиях Крайнего севера.Эти расходы-прямой ежегодный убыток бюджета.

      А Вы не думали, что месторождение там далеко не одно, их там значительное количество и нетолько Новатэк разрабатывает (проекты Ямала поиск Яндекса), и сколько еще рядом вне полуострова в серверных широтах, на островах, в Обской губе, на оконечности материка

      Идет планомерное развитие и разработка полуострова Ямал, как грузы туда доставлять? выгружать? налаживать снабжение? на необорудованном побережье? как люди туда должны попадать для обсулуживания уже построенных объектов, так просто в тундре не найдешь рабочих, и потом может слышали про северные поселки, ближайший порт где, на материке Диксон, во внутренних водах надо по рекам спускаться Дудинка, Салехард или на оконечности порт Амдерам которого практически, да и там была база снабжения или на островах архипалага, например Новая Земля, тоже снабжение

      Сколько скважин раскидано по полуострову для проекта Ямал и других, на удалении от которых газ поступает по трубам на завод, в поле где ничего вокруг нет, уже 100 по всему полуострову, и это только Ямал СПГ, а вы говорите только завод, который занимает сам по себе совсем небольшоую площадь

      Не только, условно можно считать не менее 10 проектов нефтегазовой отрасли (если не можете на Яндексе, то хотя бы вот 1tmn.ru/ratings/tmn-ratings/10-krupnejjshikh-investicionnykh-proektov-4116251.html ), помимо того аэропорт в общую инфраструктуру завязан для быстрого логистического плеча

      И при всем при этом Сабетта находится ровно посередине Севереного Морского Пути, круглогодичный глубоководный Морской Порт с проводкой без каких либо ограничений по тоннажу, что очень удобно для судов что идут там и чей траффик последнее время значительно увеличивается, и в перспективе вырастет многократно геометрически

      ПС вот еще www.yamaloilandgas.com/

      интересно что там делают другие компании?

      ПС2 про порт, если бы его не было бы, то нам бы следовало его придумать и построить

      Отредактировано: Info_Rus~15:42 06.12.17
      #983806
      • Сергей Иванов
        06.12.1716:04:30

        Там есть Харасавей,Новопорт.Был аудит росморречпорта-не окупается там нечего.Что бы осваивать свои месторождения Газпром построил жел.дорогу до Бованенково за свой счет,не за бюджетные.Дальше,от Бованеково РЖД отказалась,потому что это деньги зарытые в мерзлоту,нет там выхлопа.А говорить,вот скоро,в будущем,когда сменяться геологические эпохи соидутся и разойдутся континенты,пойдет развитие и мы все окупим-это лозунги,оправдывающие деребан бюджета.А сабетта ямалСПГ-это подарок Михельсону от друзей во власти на сладкую жизнь за счет народа.

        Отредактировано: Сергей Иванов~16:13 06.12.17
        #983819
        • Нет аватара Info_Rus
          06.12.1716:58:02

          Такое ощущение, что Вы с этим как-то связаны, и вас что-то не устроило, мысли об этом покоя не дает, аргументы вы не привели, ссылок от вас так и не дождался, все чужие доводы были также вами проигнорированы, выше много плюсов проекта привели, также были статьи на эту тему, которые вы также похоже не читали, поэтому не хочется все заново начинать и объяснять одно и тоже по кругу.

          Повторю плюсы названы, см выше и они перевешивают все ваши минусы, неизвестного происхождения

          не стану вас опровергать, так как ни на один вопрос мой так и не ответили

          только уточню, что вы же предлагаете, как я понял, ждать лучших времен и сидеть, когда люди покинут регион, опустеет салехард, разъедутся в поисках лучшей жизни, инфраструктура доживет век и развалится, воцарится первозданная природа, или придут другие страны шведы канадцы норвеги, но уже сами хозяева, там где вы предлагаете оставить все как есть

          #983849
          • Сергей Иванов
            06.12.1717:42:08

            По оборудованию:газовозы-Ю.Корея.Теплообменники возд.-Хамонд.Криогенные теплообменники-APCI,инжиниринг,поставки,строительство-TECHNIP,системы управления-ёкохама,хранилища СПГ-Винчи,газотурбины,компрессоры-Сименс,криогенные компрессоры-GE,установка удаления кислых газов-БАСФ.Это 95 проц оборудования.Или Вы этого не знали?Что там нашего? На какие,еще вопросы я не ответил?

            #983867
            • Нет аватара Info_Rus
              06.12.1719:49:28

              Газовозы это завод? какое он отношение имеет к конструкции СПГ, если все конструкции собирались в трех странах, Китай Индонезия Бельгия, то технология может и быть и той же GE, но заводы находятся в разных странах по всему миру

              и криогенный теплообменник все-таки Air Products никак не GE

              на их сайте взаимосвязи никакой не нашел, может быть я смотрю не туда?

              вот их сайт www.airproducts.com/industries/Energy/LNG.aspx

              представительство в России www.airproducts.ru/industries/Energy/LNG.aspx

              еще их проекты СПГ www.airproducts.com/industries/Energy/LNG/lng-applications.aspx

              вот о них в instagram, заходим смотрим

               https://www.instagram.com/p/BI4grKDgWMN/ 

              Компания Air Products планирует строительство нового завода и сопутствующей инфраструктуры на востоке Китая, город Нанкин, зона экономического развития Пукоу

              Как же так нетолько в России, но и в Китае

              если вы не слышали каждая крупная компания сегодня работает по всему миру, и имеет офис и представительство в каждой более менее крупной стране

              читаем первый абзац www.airproducts.ru/Company/about-us.aspx

              Ежедневно компания Air Products привносит положительные изменения в жизнь потребителей по всему миру. В компании работает около 15 тысяч сотрудников в 50 странах. Мы обслуживаем заказчиков из самых разных отраслей — от производства продуктов питания и напитков до здравоохранения, энергетики и транспорта. Мы предлагаем уникальный ассортимент атмосферных и технологических газов, а также оборудование и услуги.

              канал на ютубе, обо всех проектах подробно

               https://www.youtube.com/user/airproducts/videos 

              как бы у каждого сейчас есть интернет под рукой, что может залезть и проверить, чтобы вот так все на веру слова не принимать

              и опять тут мимо

              далее модули поставляла одна из компаний, это что касается перевозки и транспортировки www.instagram.com/sarens.bel/

              Работая в плотном графике и на трех разных площадках, #Саренс успешно выполнил транспортировку и загрузку 55 модулей PAR и PAU для проекта «Ямал СПГ».

              заходим смотрим на их сайт, читаем

              Успех Саренс заключается в инициативном подходе к делу: «Все возможно, если цели вдохновляют и действие наполнено верой в успех». Более 100 офисов компании в 63 странах стали лучшим подтверждением важности во всем мире имеющихся в компании ценностей.

              ролик вам уже приводили где собирали модули завода и из чьих «железяк"

              ©Видео с youtube.com

              и Вами опять не было указано ниодной ссылки, как же так

              откуда цифра 95%, вот я уверен 30-40%, вы же рассматриваете только завод, но не весь проект в целом, это значит постройку модулей, и здесь надо подробно смотреть, состав импорта, из каких стран поставлялись комплектующие, большинство компаний имеет свои площадки в Китае или других странах АТР

              а вот например 95 скважин, кто их пробурил чье оборудование — буровая Арктика

              трубные эстакады порт сколько их там, сколько различных видов труб использовалось производства наших предприятий, дальше оборудование на входных сооружениях колонны и теплообменники производитель АО «Димитровградхиммаш» www.himmash.net/ru/projects/yamal.php

              сами сооружения Компания О3 o3-e.ru/about/news/metallokonstruktsii-vkhodnykh-sooruzheniy-zavoda-yamal-spg-zashchishcheny-materialami-ot-kompanii-o3/

              проект что был разработан для Ямала отечественной инжиниринговой компанией

              ©Видео с youtube.com

              про технологии, что есть у нас в прошлый раз приводил, но вы это все равно не читаете

              вот только несколько примеров, которые опровергают ваши доводы, из чего можно сделать вывод, что они неверные

              Отредактировано: Info_Rus~20:30 06.12.17
              #983930
              • Сергей Иванов
                06.12.1721:18:02

                Газовозы это неотъемлемая часть технологической цепочки,без которых завод бесполезная груда металла.К стати,газовозы оплатило государство,в лице Совкомфлота.Air Products какое имеет отношение к РФ?Хотя там уши GE.Откуда там 30-40% нашего оборудования?90-95% импорт.www.rusenergy.com/ru/articles/articles.php?id=74819 вот почитайте.

                #983985
  • Сергей Иванов
    06.12.1712:17:45

    Рентабельность проекта с налоговыми льготами 11,2%,без налоговых льгот 4,4%,без налоговых льгот и вложений государства 2,8%.Проект рентабелен и без грабежа государства.

    #983728
    • Сергей Иванов
      06.12.1714:39:54

      Вас цифры по льготам,рентабельности,налогам,расходам государства не устраивают?Чем Вы не довольны?

      #983794
  • Андрей Лебедев Андрей Лебедев
    06.12.1712:19:12

    Шолом, панове. Неожиданный вопрос от обычного юзера. Имею автомобиль, который катается на метане. Метан-это 98% природного газа, по сути природный газ и есть. Тут написано, что его сжижживают, для юзеров его только сжимают, из-за чего в огромные баллоны помещается не так уж и много топлива. Кто в курсе, это сжижение в будущем приведет к отпуску сжижженого газа для пользователей авто?

    #983729
    • Нет аватара Arsenic
      06.12.1713:37:00

      Грузовики на СПГ бывают. В легковушки смысла нет, т.к. СПГ постепенно испаряется, как ни теплоизолируй. Т. е. заправил бак, за ночь процентов 10 испарилось.

      #983757
    • Нет аватара Ветер
      06.12.1714:06:35

      это сжижение в будущем приведет к отпуску сжижженого газа для пользователей авто?

      сжиженный газ уже давно продают юзерам, называется пропан-бутан, а сжиженный метан имеет оч низкую температуру, по поводу его применения в автомобилях не в курсе, может кто другой расскажет…

      #983772
    1 2
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,