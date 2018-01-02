Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году





© defence.ru

«Терминатор»

Несомненно, наиболее значимым событием в этом списке стало поступление в войсковую эксплуатацию боевой машины огневой поддержки БМПТ «Терминатор». Как это ни странно звучит, до этого года машина была принята на вооружение армии Казахстана, а в России из-за чиновничьих проволочек БМПТ никак не шла в армию. Государственные испытания «Терминатора» завершились в 2010 году, тогда же машина была рекомендована для принятия на вооружение. Отказ от принятия на вооружение боевой машины огневой поддержки БМПТ мотивировался тем, что ее тактико-технические характеристики не отвечают современным требованиям, предъявляемым к перспективным образцам бронетанкового вооружения и техники.





© tvzvezda.ru

Модернизированный Т-72Б3

В 2017 году был принят на вооружение модернизированный вариант основного танка Т-72Б3. Впервые машину продемонстрировали на Параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 г. А сейчас эти машины уже в составе танковых подразделений 1-й танковой армии в Западном военном округе.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем В-92С2Ф в 1130 лошадиных сил, совмещенным с автоматизированной трансмиссией. Кроме того, в машине на рабочем месте механика-водителя установлен автоматизированный комплекс управления с многофункциональным ЖК дисплеем, на который выводится информация о возникших неисправностях или повреждениях шасси, состоянии основных узлов и агрегатов, картинка с телекамеры заднего вида.

Отличие модернизированного варианта Т-72Б3 состоит в установке на него новой динамической защиты (ДЗ) «Реликт», которая предусматривает монтаж блоков ДЗ на бортовых экранах корпуса и кормовой части башни, что значительно повышает защищенность танка, его боевые характеристики. Корма обновленного Т-72Б3 защищена решетчатыми экранами. Благодаря установке на машину новой ДЗ «Реликт» существенно возросла защищенность танка не только от боеприпасов с кумулятивной боевой частью, но и от бронебойно-подкалиберных снарядов кинетического действия.

Усовершенствована и автоматизированная система управления огнем модернизированного Т-72Б3.

Бронетранспортер БТР-82В

После завершения государственных испытаний в феврале 2017 г. на вооружение Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ РФ) был принят бронетранспортер БТР-82 В. Бронетранспортер разработан в соответствии с техническим заданием ФСВНГ РФ и призван в перспективе заменить имеющиеся на вооружении Росгвардии бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80.

Машина представляет собой, по сути, бронетранспортер БТР-82А, но с комплексом вооружения БТР-80, который для решения боевых задач, выполняемых войсками Росгвардии, считается оптимальным. При этом, по сравнению с имеющимися на вооружении войск БТР-80, на БТР-82 В улучшены показатели подвижности благодаря установке более мощного (300 л.с.) дизельного двигателя, новых элементов трансмиссии и усиленной подвески.

Защищенность БТР-82 В улучшена благодаря применению дополнительной противоосколочной защиты, энергопоглощающей конструкции днища и противоминных ковриков. Применение на БТР-82 В современных цифровых средств связи, системы топографического ориентирования и нового комбинированного прибора наблюдения командира позволили повысить командную управляемость машины.

Учебно-боевой «Ночной охотник» Ми-28УБ

В этом году пополнилась номенклатура винтокрылых машин российских ВКС. В опытную войсковую эксплуатацию поступила первая партия Ми-28УБ — учебно-боевого варианта вертолета Ми-28Н.

Вертолет Ми-28УБ имеет второй комплект управления из передней кабины, где на Ми-28 размещался оператор, не имевший возможности управлять вертолетом. В Ми-28УБ в передней кабине может лететь летчик-оператор или инструктор. На новой модификации «Ночного охотника» увеличена площадь остекления кабины и улучшен обзор с места летчика-оператора, установлены новые амортизирующие кресла членов экипажа. Также на новом вертолете установлена надвтулочная РЛС, которая позволяет существенно повысить возможности вертолета по обнаружению объектов в условиях плохой видимости днем и ночью, а также при действиях вертолета из засад.

Поступление в строевые части учебно-боевого варианта вертолета Ми-28 позволит значительно сократить сроки подготовки летного состава.

Броневая сталь марки 44С-Св Ш

На вооружение Министерства обороны России принята новая ультравысокопрочная противопульная (толщина листа 2-25 мм) броневая сталь 44С-Св Ш разработки АО «НИИ стали». Новая российская броня, имеющая прочность 2000- 2250 Мпа (20-22,5 тыс. кг/см²) и твердости 550-640 НВ (54HRC), вышла на уровень лучших мировых стандартов и сравнима с новыми американскими и французскими аналогами ARMOX-Advance и MARS 600 соответственно. Высокие качества отечественной брони ученым удалось получить благодаря созданию ультрамелкозернистой структуры металла по всему объему. Это было достигнуто путем разработки новой технологии управления выплавкой стали.

Одной из важнейших особенностей новой брони является то, что при одинаковой баллистической стойкости с прежними сплавами, новая сталь на 15-20% легче. Это позволяет конструкторам при той же массе, например, бронемашины обеспечить повышение ее баллистической защиты на 20%.