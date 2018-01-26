Экспорт продукции АПК превысил 20 млрд. долларов по итогам 2017 года, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства России

Объем экспорта сельхозпродукции за последние 17 лет увеличился в 15 раз (в 2016 г. — 17,1 млрд долларов США, в 2000 г. — 1,3 млрд долларов США).

Экспорт зерна, по оперативным данным ФТС России, на 24 января составил 29,8 млн тонн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (22 млн тонн).

Возросший благодаря рекордному урожаю экспортный потенциал позволит экспортировать в этом сельхозгоду порядка 45-47 млн. тонн зерна.

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 23,5 млн. тонн, что на 35% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Экспорт ячменя с начала сезона превысил 3,6 млн. тонн (больше в 1,9 раза, чем за аналогичный период прошлого года).

Кукурузы экспортировано порядка 2,6 млн. тонн, что на 4% ниже уровня прошлого сезона (2,7 млн тонн).

Вывоз остальных зерновых культур (кроме пшеницы, ячменя и кукурузы) вырос на 57%, составив 202 тыс. тонн (против 129 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года).

Объем производства продукции сельского хозяйства в России по итогам 2017 года, с учетом уточнения данных по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 2,4% и достиг 5 трлн. 098 млрд. рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В 2018 году рост экспорта сельскохозяйственной продукции России продолжится. Хорошие перспективы по зерну (в основном пшенице), мясу (возможно до 250-300 тыс. тонн свинины и птицы), сахару, продуктам пищевой промышленности.

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