Экспорт продукции АПК превысил 20 млрд долларов по итогам 2017 года
Экспорт продукции АПК превысил 20 млрд. долларов по итогам 2017 года, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства России
Объем экспорта сельхозпродукции за последние 17 лет увеличился в 15 раз (в 2016 г. — 17,1 млрд долларов США, в 2000 г. — 1,3 млрд долларов США).
Экспорт зерна, по оперативным данным ФТС России, на 24 января составил 29,8 млн тонн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (22 млн тонн).
Возросший благодаря рекордному урожаю экспортный потенциал позволит экспортировать в этом сельхозгоду порядка 45-47 млн. тонн зерна.
Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 23,5 млн. тонн, что на 35% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Экспорт ячменя с начала сезона превысил 3,6 млн. тонн (больше в 1,9 раза, чем за аналогичный период прошлого года).
Кукурузы экспортировано порядка 2,6 млн. тонн, что на 4% ниже уровня прошлого сезона (2,7 млн тонн).
Вывоз остальных зерновых культур (кроме пшеницы, ячменя и кукурузы) вырос на 57%, составив 202 тыс. тонн (против 129 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года).
Объем производства продукции сельского хозяйства в России по итогам 2017 года, с учетом уточнения данных по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 2,4% и достиг 5 трлн. 098 млрд. рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.
В 2018 году рост экспорта сельскохозяйственной продукции России продолжится. Хорошие перспективы по зерну (в основном пшенице), мясу (возможно до 250-300 тыс. тонн свинины и птицы), сахару, продуктам пищевой промышленности.
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