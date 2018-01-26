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Экспорт

Экспорт продукции АПК превысил 20 млрд долларов по итогам 2017 года

  •  © solarfields.ru

Экспорт продукции АПК превысил 20 млрд. долларов по итогам 2017 года, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства России

Объем экспорта сельхозпродукции за последние 17 лет увеличился в 15 раз (в 2016 г. — 17,1 млрд долларов США, в 2000 г. — 1,3 млрд долларов США).

Экспорт зерна, по оперативным данным ФТС России, на 24 января составил 29,8 млн тонн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (22 млн тонн).

Возросший благодаря рекордному урожаю экспортный потенциал позволит экспортировать в этом сельхозгоду порядка 45-47 млн. тонн зерна.

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 23,5 млн. тонн, что на 35% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Экспорт ячменя с начала сезона превысил 3,6 млн. тонн (больше в 1,9 раза, чем за аналогичный период прошлого года).

  •  © agroinvestor.ru

Кукурузы экспортировано порядка 2,6 млн. тонн, что на 4% ниже уровня прошлого сезона (2,7 млн тонн).

Вывоз остальных зерновых культур (кроме пшеницы, ячменя и кукурузы) вырос на 57%, составив 202 тыс. тонн (против 129 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года).

Объем производства продукции сельского хозяйства в России по итогам 2017 года, с учетом уточнения данных по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 2,4% и достиг 5 трлн. 098 млрд. рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В 2018 году рост экспорта сельскохозяйственной продукции России продолжится. Хорошие перспективы по зерну (в основном пшенице), мясу (возможно до 250-300 тыс. тонн свинины и птицы), сахару, продуктам пищевой промышленности.

 https://www.zol.ru/n/2b7ee 

http://www.dairynews.ru/news/aleksandr-tkachev-eksport-produktsii-apk-prevysil-.html

экспорт , статистика , сельское хозяйство
  • SergeySeverny SergeySeverny
    26.01.1811:22:57

    хорошая статистика!   

    #1001100
  • Нет аватара nabludatel71
    26.01.1812:17:13

    Позволю себе критическое замечание: часть данных за календарный год (2017-й), часть — с начала нового сельскохозяйственного (с 1 июля по конец января). Это вносит некоторую путаницу. Ну и оперативная статистика ФТС — без ЕАЭС, хотя, конечно, в нашем экспорте зерна его почти не видно.

    #1001110
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.01.1813:39:47

      Это вносит некоторую путаницу.

      Ну естественно. Экспорт в целом считается за год, а экспорт зерновых — по сельскохозяйственному году.

      Особенности статистического учёта.    

      Виноватых здесь нет.

      #1001149
      • Нет аватара nabludatel71
        26.01.1814:22:56

        Экспорт любого товара, если пользоваться детальной внешнеторговой статистикой, можно представить в любом разрезе: с января, с мая, с сентября. По сельхозке последние годы переняли рыночный подход — маркетинговый (сельскохозяйственный) год, с 1 июля.

        Сложности начинаются, когда сопоставляют разные страны и разные товары. Например, в отчётах Минсельхоза США, которые сейчас часто цитируют, для торговли пшеницей используют год июль-июнь, а для кукурузы — октябрь-сентябрь. При этом производство дают по национальному сельхозгоду — где-то это будут такие же периоды, а где-то совсем другие. Ну и ещё проблемка: данные по торговле в месячном разрезе предоставляет меньше стран, чем в годовом, поэтому, когда используют такие помесячные периоды, возрастает количество оценок. И, могу добавить по собственному опыту, не всегда они у них выходят корректные.

        #1001173
  • Нет аватара treins
    26.01.1812:19:47

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    #1001111
  • Нет аватара treins
    26.01.1812:20:00

    •  © i.imgur.com

    #1001112
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.01.1813:41:41

      Точных выкладок статистики по году ещё нет.

      Информация по годовому экспорту озвучена министром сельского хозяйства Ткачёвым на последнем совещании.

      #1001151
    • Нет аватара Aleksgr8
      26.01.1814:06:38

      Интересная ситуация складывается в 2017 по экспорту. Похоже переходим рубикон сырьевого/несырьевого экспорта. Судя по всему выходим в 2017 год на несырьевой экспорт в $127млрд, в то время как экспорт нефти и газа за 2017 год выходит те же $91млрд + $36млрд. Если учитывать экспорт нефтепродуктов и сжиженного газа выходит около $65млрд + $2млрд, в то время как экспорт услуг за 2017 год составит аналогичные $65млрд. Т. е. по факту экспорт перестает быть сырьевым и выходим на паритет.

      Отредактировано: Aleksgr8~14:59 26.01.18
      #1001164
  • Иван Кротов Иван Кротов
    26.01.1813:41:23

    Надо аминокислоты делать для кормов из зерна. В этом году запустится третий завод. Наверняка еще построят еще будут строить, потому что там моржа хорошая, а спирт там как отходы помойму    . Для того чтобы обеспечить рост животноводства.

    #1001150
  • Александр Ермаков
    26.01.1814:53:37

    Насколько я понимаю, экспорт вооружений сюда не входит. Не входит и экспорт ПО и всякое разное.

    #1001188
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    • Денис Субботин Денис Субботин
      26.01.1817:17:25

      Да сколько ж в этой «португалии» Педров? И не сосчитать!

      А что именно здесь «пасквиль»?

      Шикарная информация, особенно если смотреть на некоторые сегменты (не только сельхоз, мне вот интересно машиностроение…)

      #1001230
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        26.01.1817:21:48

        Да не переживайте.

        Вот бегает здесь такой «Джон Джонович», теперь будет ещё бегать «Дон Педро»   

        У них обострение перед выборами. Они других слов то и не знают.

        На клаве 3 слова бросить — это не в деревне лопатой махать.

        А потом в магазин за русской картошечкой побежит.    И за русскими огурчиками к русской водочке.

        #1001232
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