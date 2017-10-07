Строительство железнодорожного моста через Тулому

Осень 2016 года:

Осень 2017 года:

В Мурманской области идёт строительство нового железнодорожного моста через реку Тулома, который станет частью строящейся железнодорожной линии длиной 46 километров, ведущей на западный берег Кольского залива. За минувший год была сделана технологическая насыпь длиной около 700 метров для строительства опор в русле реки, а на левом берегу Туломы начался монтаж металлических балок верхнего строения моста.

Технологическая насыпь через Тулому, вид с левого берега реки:

После завершения строительства мостовой переход длиной 1570 метров будет таким:

Фото Игоря Громова и с сайта skyscrapercity.com