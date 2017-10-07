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Фотофакты

Строительство железнодорожного моста через Тулому

Осень 2016 года:

Осень 2017 года:

В Мурманской области идёт строительство нового железнодорожного моста через реку Тулома, который станет частью строящейся железнодорожной линии длиной 46 километров, ведущей на западный берег Кольского залива. За минувший год была сделана технологическая насыпь длиной около 700 метров для строительства опор в русле реки, а на левом берегу Туломы начался монтаж металлических балок верхнего строения моста.

Технологическая насыпь через Тулому, вид с левого берега реки:

После завершения строительства мостовой переход длиной 1570 метров будет таким:

Фото Игоря Громова и с сайта skyscrapercity.com


Мурманская область, Мурманский транспортный узел, МТУ, Тулома
  • Нет аватара Maggey
    07.10.1712:45:25

    Очень медленно строят. Мало рабочих и строительной техники. Китайцы это за год точно построили.

    #961995
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1712:57:51

      Мало рабочих и строительной техники.

      Строительство идёт за Полярным кругом в сложных климатических условиях, трассу железной дороги приходится пробивать в скалах. И пока ещё не началось строительство грузовых терминалов, для которых эта железная дорога нужна.

      Китайцы это за год точно построили
      Не факт.

      #961997
      • Нет аватара Maggey
        07.10.1713:20:47

        Не помню как называется мост который на Дальнем Востоке на границе с Китаем и Россией так вот китайцы быстро построили свою половину моста, а мы до сих пор возимся.

        Китайцы вообще все быстро строят у них с избытком рабочей силы.

        На этом проекте явно мало рабочей силы и техники. Климатические условия не помеха если всем обеспечить.

        #962002
        • A_SEVER A_SEVER
          07.10.1713:33:23

          китайцы быстро построили свою половину моста, а мы до сих пор возимся

          Уточню — мы начали строить свою половину моста уже после того, как китайцы построили свою.

          У наших стран разное законодательство — в Китае достаточно распоряжения руководства, у нас необходимо обязательно провести конкурс по выбору подрядчика.

          Да, экономические возможности наших стран тоже сильно отличаются. В отличии от Китая, Россия вынуждена действовать в условиях санкций, участвуя при этом в двух военных конфликтах.

          Отредактировано: A_SEVER~13:37 07.10.17
          #962006
  • Сергей Русский Сергей Русский
    07.10.1713:30:54

    Кто скажет безвредно ли для реки подобные насыпи и как они будут убираться? Спасибо!

    #962005
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1713:47:05

      безвредно ли для реки подобные насыпи

      Выше по течению реки, всего в километре от строящегося моста есть остров Зелёный, он сужает русло Туломы ещё больше. Эта особенность местности была использована для строительства Нижнетуломской ГЭС.

      и как они будут убираться?
      Насыпь останется и в перспективе станет основой для автомобильного моста.

      #962009
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