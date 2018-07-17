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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Черкизово» запустило завод по производству колбас в Подмосковье стоимостью 7 млрд рублей

  •  © tass.ru
Производитель мясной продукции «Черкизово» открыл роботизированный завод по производству сырокопченых колбас в Московской области, под Каширой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд руб. На новом заводе будет производиться до 30 тыс. тонн готовой продукции в год. «Черкизово» планирует, что с вводом нового комплекса компания сможет занять более 30% рынка сырокопченых колбас. Особенностью завода является то, что производственная цепочка поддерживается роботами, люди не касаются продукции.

Создание предприятия является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире. На втором этапе в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов (наггетсов, готовых обедов и т. д.) мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций — 3 млрд рублей.

В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию распределительный центр площадью 65 тыс. кв. м с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас. Объем инвестиций — 6 млрд руб. А в 2024 планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. Объем инвестиций — 10 млрд руб. Стратегическая цель проекта — создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности с совокупной мощностью 1000 тонн продукции в сутки.

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Черкизово, Московская область, роботизация, импортозамещение, Кашира
  • александр столярчук александр столярчук
    17.07.1816:44:00

    У меня вопрос — сколько килограммов колбасы будет делать новое производство из килограмма мяса? Задача точно не для третьеклассника. Все эти новомодные навороченные комплексы с интенсивными технологиями у меня вызывают скепсис. Потому что я не знаю на сегодня ни одного предриятия или наименования колбасы которую я мог бы назвать вкусной. Что там в фарше одному богу известно, но жрать невозможно НИЧЕГО, ни дорогое ни дешевое. Все из одной бочки.

    #1052633
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