«Черкизово» запустило завод по производству колбас в Подмосковье стоимостью 7 млрд рублей

Производитель мясной продукции «Черкизово» открыл роботизированный завод по производству сырокопченых колбас в Московской области, под Каширой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд руб. На новом заводе будет производиться до 30 тыс. тонн готовой продукции в год. «Черкизово» планирует, что с вводом нового комплекса компания сможет занять более 30% рынка сырокопченых колбас. Особенностью завода является то, что производственная цепочка поддерживается роботами, люди не касаются продукции.

Создание предприятия является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире. На втором этапе в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов (наггетсов, готовых обедов и т. д. ) мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций — 3 млрд рублей.

В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию распределительный центр площадью 65 тыс. кв. м с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас. Объем инвестиций — 6 млрд руб. А в 2024 планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. Объем инвестиций — 10 млрд руб. Стратегическая цель проекта — создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности с совокупной мощностью 1000 тонн продукции в сутки.