Кого Россия кормит зерном? (часть 3: пшеница)

Пшеница — традиционно главная статья российского зернового экспорта, на которую приходится ¾ поставок. По экспорту пшеницы Россия в 2016 и 2017 гг. занимала 1-е место в мире, лидерство сохранится и в 2018 г. (за полгода мы опережаем ближайшего преследователя на 8 млн т, при том что основной экспорт у нас во втором полугодии).





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Методология (опять, потому что это важно)

Географию российского экспорта мы анализируем, сравнивая наши данные и статистику стран-партнёров. В зерновом экспорте России достаточно широко представлены страны-посредники (Латвия, ОАЭ, Ливан и др.), поэтому, чтобы не писать про 200%-ное покрытие Россией импорта какой-нибудь страны, мы пошли более трудоёмким, но более корректным (и более интересным!) путём. Соответственно, в одних случаях по странам приведены данные российской статистики, в других — статистика самой страны.

При этом надо помнить про временной лаг: наш экспорт становится их импортом несколько позже, крупные поставки в дальние страны в конце рекордного 2017 г. будут отражены в импорте уже в 2018 г. В результате распределённая сумма по 2017 г. примерно на 2 млн т меньше российского экспорта. Пример с Вьетнамом: мы отгрузили туда 946 тыс. т, он успел ввезти 708 тыс. т — это число и указано в таблице, ведь мы считаем долю в импорте. Пример с Йеменом: статистики за 2016-2017 гг. по нему нет, поэтому мы взяли экспорт пшеницы всех стран туда и, соответственно, показатель ФТС России.

Северная Африка

Северная Африка чаще всего занимает 1-е место в списке регионов-импортеров российской пшеницы. Здесь находится ведущий мировой импортёр и наш главный покупатель — Египет. В 2017 г. мы отгрузили ему рекордные 7,8 млн т — 10 лет назад это покрыло бы все его импортные потребности. Но и сейчас доля России почти не опускается ниже 40%, а в 2017 г. составила 63%.

Крупные поставки российской пшеницы стабильно осуществляются в Ливию (20-35% прямого экспорта стран мира, реально наша доля, полагаю, несколько больше), с перерывами — в Марокко (10-15% импорта), менее крупные — в Тунис (5-15%). При этом Марокко традиционно является «вотчиной» Франции, но мы смогли отвоевать там долю, а вот в Алжир, стабильно входящий в пятёрку ведущих мировых импортёров пшеницы, России пока пробиться не удалось: лишь одна поставка в 73 тыс. т в 2016 г. (ещё одна небольшая партия отправлена в этом году).

Тропическая Африка

Вторым по значимости направлением экспорта пшеницы из России в 2017 г. стала Тропическая Африка, опередившая традиционный и более близкий к нам Ближний Восток. Экспансию в регион Россия начала в середине 2000-х гг. со стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Судан и др.), в начале 2010-х гг. вышла в Южную Африку, а потом стала активно осваивать рынки многочисленных стран Западной Африки (от Сенегал до Анголы).

К крупным по мировым меркам импортёрам в Тропической Африке относится только Нигерия, остальные — либо средней величины, либо небольшие, поэтому в абсолютном выражении российский экспорт имеет большой масштаб (сотни тысяч тонн) только в 5 стран: Нигерию, Судан, ЮАР, Кению, Танзанию. Зато почти везде российская пшеница на ведущих ролях: в Судане, Танзании, Конго, Руанде, Бурунди — более половины импорта, в ЮАР, Камеруне, Мозамбике, Сенегале, Гане, Уганде, ДР Конго - от 1/3 до ½, в Нигерии, Мавритании, Зимбабве, Малави — от 1/5 до 1/3.

При этом многие из вышеперечисленных стран стали покупать нашу пшеницу всего лишь несколько лет назад. Ещё несколько интересных примеров. Буркина-Фасо ввезла первую партию пшеницы из России в 2016 г. (5 тыс. т), а в 2017 г. Россия обеспечила уже почти половину импорта (около 80 тыс. т). Похожая история с Кабо-Верде (островное государство напротив Сенегала): до 2016 г. импорта из России не было, в 2017 г. — только из России. Свазиленд, маленькое государство в Южной Африке без выхода к морю, — с 2016 г. Россия для него является главным поставщиком пшеницы (35-50%).

Ближний Восток

На Ближнем Востоке Россия с середины 2000-х гг. снабжает пшеницей Турцию, страны Восточного Средиземноморья, Иран и Йемен, а вот в монархиях Персидского залива наше зерно пока представлено слабо. Два ключевых покупателя в регионе — Турция и Иран — являются крупными производителями пшеницы, но с нестабильными урожаями, поэтому поставки в регион испытывают существенные колебания.

Турция стабильно выступает вторым по величине импортёром российской пшеницы после Египта — 2,5-3 млн т в год. Россия для Турции — стабильно поставщик № 1, обеспечивающий 60-70% импорта.

Второй по значимости для России ближневосточный импортёр — Йемен. Ему на протяжении многих лет отгружается по 0,7-1 млн т пшеницы в год, в 2017 г. поставки достигли 1,4 млн т. Раньше на рынке Йемена мы соперничали с Австралией, обеспечивая 1/5 — 1/3 импорта, но в 2017 г. значительно опередили её (45%).

Третий по значимости покупатель — Иран. Его спрос очень сильно колеблется: в отдельные годы он входит в число ведущих мировых импортёров пшеницы, в другие — практически не осуществляет закупки. Такая ситуация была, в частности, в 2010-2011 гг. и 2017 г. В годы дефицита мы поставляем Ирану до 1,5 млн т пшеницы, а доля колеблется от 15 до 45%: в 2012-14 гг. главными поставщиками были страны ЕС и только с 2015 г. 1-е место принадлежит России.

По 400-600 тыс. т российской пшеницы в год покупает Израиль, что составляет 25-40% импорта. От 200 до 300 тыс. т ввозит Ливан — 35-50% импорта. Такой же объём обычно у Иордании (и доля 20-35%), хотя в 2017 г. закупки оказались маленькими (за половину 2018 г. уже вдвое больше). Стабильно покупает российскую пшеницу Оман — до 200 тыс. т в год, или в среднем ¼ импорта. Весьма заметны мы в Катаре, где обеспечиваем уже больше половины импорта, но сам рынок небольшой (100 тыс. т). Нестабильна ситуация с ОАЭ: ввоз российской пшеницы колеблется от 100 до 500 тыс. т в год, при этом часть товара перепродаётся (по статистике ФТС экспорт в ОАЭ достиг 1 млн т в 2017 г., но страна просто используется как посредник, реально это зерно туда не идёт).

Отдельная история с Сирией — прямые поставки ей достигли 165 тыс. т в 2017 г., но фактические, уверен, превышают 0,5 млн т (последние два года резко выросла разница между экспортом в Ливан и импортом Ливана от нас, а Ливан часто используется как посредник при операциях с Сирией). В любом случае, для Сирии Россия сейчас главный поставщик пшеницы.





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АТР

Рынок АТР, как ни странно, был одним из первых, куда Россия вышла с большими объёмами пшеницы. В середине 2000-х гг. Бангладеш, Индия, а потом и Пакистан были в числе ключевых покупателей нашей пшеницы. Но потом в регионе поменялась конъюнктура, Индия достигла самообеспеченности и на некоторое время даже стала экспортёром, и наши поставки в Южную Азию сильно сократились. В прежнем объёме они возобновились в 2015 г. Зато с 2013 г. ведётся стабильный экспорт в Юго-Восточную Азию, и он набирает обороты. А вот в Восточной Азии нашей пшеницы до сих пор почти нет — и 0,5 млн т в год на все страны региона не набирается.

Бангладеш последние 2 года покупает почти по 2 млн т в год российской пшеницы, что составляет 1/3 импорта. Поставки в Индонезию в 2017 г. составили 1,2 млн т, но для второго по величине мирового импортёра это только 11% всех закупок. Во Вьетнам наша пшеница впервые была отгружена в конце 2016 г. (ЗСТ, полагаю, сыграло свою положительную роль), в 2017 г. он ввёз 0,7 млн т, что составило 15% импорта, а за первое полугодие 2018 г. — 1,4 млн т или свыше половины импорта. Шри-Ланка закупает от 0,2 до 0,4 млн т российской пшеницы или 25-35% импорта (2-е место после Канады). Регулярный характер приобрели поставки в Республику Корею, но пока скромные — до 200 тыс. т в год. Зато в Монголии мы и с меньшими объёмами обеспечиваем 100% импорта.

СНГ

В СНГ Россия снабжает пшеницей Закавказье: Азербайджан (1,2 млн т в год), Грузию (0,5 млн т) и Армению (0,3 млн т). Раньше с нами там активно соперничал Казахстан (в Азербайджане — побеждал), но последние 3 года за Россией почти 100% импорта этих стран. Изредка существенные партии нашей пшеницы покупает Белоруссия, обычно обеспечивающая себя полностью.

Америка

Российская пшеница представлена и на американском континенте. Несмотря на обилие местных экспортёров. «Пробы» состоялись уже в первые годы нашего выхода на мировой рынок пшеницы: в 2003 г. было совершены заметные отгрузки в Перу (свыше 100 тыс. т). Стабильным стало наше присутствие в конце 2000-х гг. — сначала в том же Перу, потом в Никарагуа, Мексике, Гаити, Эквадоре.

Самую большую величину имеет экспорт российской пшеницы в Мексику — до 500 тыс. т в год (5-10% импорта). Самую большую значимость — для Никарагуа, 50-80%; также Россия обеспечивает до половины импорта Гаити. В 2017 г. начались поставки в Венесуэлу — сразу ¼ рынка.

Европа

В Европу, несмотря на близость, пробиться сложно — в ЕС действуют квоты, вне квот большая пошлина, плюс мощная внутренняя поддержка и сами они — экспортёры пшеницы. Хотя первые годы российские поставки шли главным образом в Европу. Теперь они суммарно не дотягивают и до 1 млн т. При этом главным покупателем выступает Албания — свободная от евро-норм, и там наша доля в среднем 70%. Заметные объёмы закупают другие средиземноморские государства — прежде всего Греция и Италия, а также Испания, но наша доля заметна только в небольшой по импорту Греции (10-20%). Также идут небольшие поставки в Северо-Западную Европу: Нидерланды, Великобританию, Норвегию.





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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и UN COMTRADE.

Часть 2 (ячмень, кукуруза)

Часть 1 (второстепенные злаки)