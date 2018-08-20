Строительство рыболовецких судов





© Фото с сайта gov39.ru

Предлагаю Вашему вниманию список рыболовецких судов, строящихся на отечественных заводах.

1. 2. 3. Рыболовецкие траулеры-сейнеры проекта SK-3101R.

Проектант — «Skipskompetanse» (Норвегия)

Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

Серия:

Заводской № 04001 — заложен 08.07.2016 — спущен 12.12.2017 — «Ленинец»

Заводской № 04002 — заложен 25.11.2016 — спущен 30.03.2018 — «Командор»

Заводской № 04003 — заложен 24.03.2017 — спущен 15.06.2018 — «Ударник»

4. 5. 6. Морозильные траулеры проекта ST-118L-ATF (КТМ01).



© Фото из открытых источников

Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Заводской № 935 — заложен 31.05.2017 — «Баренцево море»

Заводской № 936 — заложен 0?.2018

Заводской № 937 — заложен 25.05.2018





© Фото с сайта korabel.ru

7. Траулер проекта КМТ02.01.

Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Заводской № 939 — заложен 26.01.2018

8. 9. 10. 11. Рыболовецкие траулеры проекта 03095.



© Фото автора (A_SEVER)

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Серия:

Заводской № 410 — заложен 15.09.2017

Заводской № 411 — заложен 15.09.2017

Заводской № 412 — заложен 20.12.2017

Заводской № 413 — заложен 20.12.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3730 т.

Дедвейт: 1400 т.

Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Экипаж: 60 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.





© Фото автора (A_SEVER)

12. 13. Рыболовецкие траулеры проекта 1701.



© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Серия:

Заводской № 414 — заложен 27.12.2017

Заводской № 415 — заложен 27.12.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3130 т.

Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.

Максимальная скорость хода: 13.5 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 38 человек

Траулеры предназначены для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.

14. Судно для добычи краба проекта 03070.



© Фото автора (A_SEVER)

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Заводской № 402 — заложено 02.03.2018

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 1835 т.

Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 30 человек

Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

15. 16. Ярусоловы-процессоры проекта МТ 1112XL.



© Фото из открытых источников

Проектант — «Marin Teknikk AS» (Норвегия)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Заводской № 1112 — заложен 20.07.2018 — «Гандвик-1»

Заводской № 1113 — в постройке

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Автономность: 45 суток

Экипаж: 30 человек

Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.





© Фото автора (A_SEVER)

17. Малый рыболовный траулер проекта Т30.



© Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Проектант — АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Строительство ведёт ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск)

Заводской № 02921 — заложен 16.08.2018

Технические характеристики:

Водоизмещение: 560 т.

Главные размерения: длина — 35.1 м, ширина — 9 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Объём рефрижераторного трюма (нетто): 190 м³

Автономность: 10 суток

Экипаж: 10 человек