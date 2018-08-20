Строительство рыболовецких судов
Предлагаю Вашему вниманию список рыболовецких судов, строящихся на отечественных заводах.
1. 2. 3. Рыболовецкие траулеры-сейнеры проекта SK-3101R.
Проектант — «Skipskompetanse» (Норвегия)
Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)
Серия:
Заводской № 04001 — заложен
Заводской № 04002 — заложен
Заводской № 04003 — заложен
4. 5. 6. Морозильные траулеры проекта ST-118L-ATF (КТМ01).
Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Заводской № 935 — заложен
Заводской № 936 — заложен 0?.2018
Заводской № 937 — заложен 25.05.2018
7. Траулер проекта КМТ02.01.
Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Заводской № 939 — заложен 26.01.2018
8. 9. 10. 11. Рыболовецкие траулеры проекта 03095.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Серия:
Заводской № 410 — заложен 15.09.2017
Заводской № 411 — заложен 15.09.2017
Заводской № 412 — заложен 20.12.2017
Заводской № 413 — заложен 20.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3730 т.
Дедвейт: 1400 т.
Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 14.5 узлов
Экипаж: 60 человек
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.
12. 13. Рыболовецкие траулеры проекта 1701.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Серия:
Заводской № 414 — заложен 27.12.2017
Заводской № 415 — заложен 27.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3130 т.
Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.
Максимальная скорость хода: 13.5 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 38 человек
Траулеры предназначены для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.
14. Судно для добычи краба проекта 03070.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Заводской № 402 — заложено 02.03.2018
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 1835 т.
Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 30 человек
Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.
15. 16. Ярусоловы-процессоры проекта МТ 1112XL.
Проектант — «Marin Teknikk AS» (Норвегия)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Заводской № 1112 — заложен
Заводской № 1113 — в постройке
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2200 т.
Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Автономность: 45 суток
Экипаж: 30 человек
Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.
17. Малый рыболовный траулер проекта Т30.
Проектант — АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Строительство ведёт ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск)
Заводской № 02921 — заложен 16.08.2018
Технические характеристики:
Водоизмещение: 560 т.
Главные размерения: длина — 35.1 м, ширина — 9 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Объём рефрижераторного трюма (нетто): 190 м³
Автономность: 10 суток
Экипаж: 10 человек
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