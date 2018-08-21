Российский производитель заместил украинский электрокомпрессор

В рамках форума «Армия-2018» Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) представит в демоцентре Концерна «Калашников» ряд новинок импортозамещения. Среди них, как следует из сообщения КМЗ, ЭКПА 2/150 — полностью отечественный аналог продукции украинского мелитопольского завода.

По словам гендиректора ООО «КМЗ» Анатолия Русина, работы по модернизации компрессорной установки высокого давления ЭКПА-2/150 были выполнены в конструкторском бюро КМЗ.

«Конструкция компрессоров ЭКПА-2/150 проверена десятилетиями службы. Его ресурса достаточно для тех целей, в которых он применяется, он прост в обслуживании и ремонте», — добавляет руководитель КМЗ.

Компрессорная установка высокого давления ЭКПА-2/150 применяется для запуска дизель-электрических агрегатов и заправки баллонов дыхательных аппаратов.

Установка состоит из компрессора и электродвигателя. Компрессор трехступенчатый. Смазка циркуляционная под давлением от шестеренчатого насоса. Охлаждение — забортной водой от насоса вихревого типа.



Процесс сборки рамы компрессора ЭКПА - 2/150

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Основные элементы электрокомпрессора автоматизированного ЭКПА — 2/150. Поршень, пята и шатун в сборе.

Управление установкой — автоматическое. Установки изготавливаются в морском тропическом исполнении. По желанию заказчика могут изготавливаться в морском экспортном или морском тропическом исполнениях.

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