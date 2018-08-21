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Производство

Российский производитель заместил украинский электрокомпрессор

  •  © kmz1.ru

В рамках форума «Армия-2018» Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) представит в демоцентре Концерна «Калашников» ряд новинок импортозамещения. Среди них, как следует из сообщения КМЗ, ЭКПА 2/150 — полностью отечественный аналог продукции украинского мелитопольского завода.

По словам гендиректора ООО «КМЗ» Анатолия Русина, работы по модернизации компрессорной установки высокого давления ЭКПА-2/150 были выполнены в конструкторском бюро КМЗ.

«Конструкция компрессоров ЭКПА-2/150 проверена десятилетиями службы. Его ресурса достаточно для тех целей, в которых он применяется, он прост в обслуживании и ремонте», — добавляет руководитель КМЗ.

Компрессорная установка высокого давления ЭКПА-2/150 применяется для запуска дизель-электрических агрегатов и заправки баллонов дыхательных аппаратов.

  •  © kmz1.ru
  •  © kmz1.ru
  •  © kmz1.ru
  •  © kmz1.ru

Установка состоит из компрессора и электродвигателя. Компрессор трехступенчатый. Смазка циркуляционная под давлением от шестеренчатого насоса. Охлаждение — забортной водой от насоса вихревого типа.

  •  © kmz1.ru
  •  © kmz1.ru
  • Процесс сборки рамы компрессора ЭКПА - 2/150
  • Процесс сборки рамы компрессора ЭКПА - 2/150
  •  © kmz1.ru

Основные элементы электрокомпрессора автоматизированного ЭКПА — 2/150. Поршень, пята и шатун в сборе.

Управление установкой — автоматическое. Установки изготавливаются в морском тропическом исполнении. По желанию заказчика могут изготавливаться в морском экспортном или морском тропическом исполнениях.

  •  © kmz1.ru

 http://www.kmz1.ru/produk...essor_visokogo_davleniya/ 

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http://sudostroenie.info/novosti/24044.html

Кингисеппский машиностроительный завод, ЭКПА - 2/150, импортозамещение
  • Е.Юрий Е.Юрий
    21.08.1803:56:27

    Выглядит как ретро-люкс! Собран довольно аккуратно.   

    #1062218
    • Нет аватара Русич
      21.08.1807:22:01

      Это вот эта загнутая сетка с острыми краями, которые будут цепляться за одежду, прикрученная кровельными саморезами не в цвет — аккуратно???

      #1062241
  • S G S G
    21.08.1807:52:43

    Да уж. заклёпки в цвет были бы эстетичнее.

    #1062252
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