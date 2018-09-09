В Россию возвращается Госплан и пятилетки. Рассказываем зачем

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В Россию возвращается один из главных элементов советской системы управления — Госплан. Правда, не только советской. Пятилетние планы и сегодня с успехом используются во многих странах. Расскажем обо всём в сегодняшнем выпуске.