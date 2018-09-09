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В Россию возвращается Госплан и пятилетки. Рассказываем зачем

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PtlNbZdvVyk

В Россию возвращается один из главных элементов советской системы управления — Госплан. Правда, не только советской. Пятилетние планы и сегодня с успехом используются во многих странах. Расскажем обо всём в сегодняшнем выпуске.

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность
  • Human RS Human RS
    09.09.1820:01:16

    В Россию возвращается один из главных элементов советской системы управления — Госплан. Правда, не только советской.

    Первый раз ставлю минус вашему ролику. Сначала хотел длинно расписать что и почему, а потом влом стало, поэтому кратко об одном из авторов этой «гениальной идеи» красном ублюдке члене КПРФ и по совместительству губернаторе Иркутской области:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    ЗЫ.Красненькие, я знаю вас тут немало на сайте, можете меня поминусовать в свое удовольствие.

    Отредактировано: Human RS~20:04 09.09.18
    #1068133
    • Soviet Assault Soviet Assault
      09.09.1820:56:16

      Теперь беги, ибо бан.

      #1068143
      • Human RS Human RS
        09.09.1821:14:49

        Soviet Assault

        Теперь беги, ибо бан.

        Всенепременно.

        Только материальчик все равно здесь и думаю будет весьма полезен для информирования остальных читателей нашего сайта кто такие красные и что к их лозунгам и продвигаемым идеям стоит относиться как минимум с недоверием, ибо эти идиоты уже одну страну просрали и развалили, и это их похоже совсем ничему не научило.

        Отредактировано: Human RS~01:49 10.09.18
        #1068150
        • Нет аватара termometrix
          09.09.1823:33:58

          Какие лозунги,брат?

          В советское время Госплан Советского Союза работал эффективно как автомат Калашникова,увы,закон информационной энтропии/закон Шеннона/ нельзя было обойти,из-за постоянного роста сложности народного хозяйства,то есть роста товарных позиций и благосостояния граждан,и соответственно госплановские расчеты начали давать сбоев и к сожалению Госплан стал одним из причинителей товарного дефицита.Самые маленькие просчеты по цепочке обратно-взаимной связи вели к к большим отклонениям всего экономического процесса и цикла.С точностью предсказать спрос и предложение в приблизительно точных пространственно-временных координатах и также с презумпцией полной занятости и растущего дефицита рабочих- весьма сложная и до сих по неразрешимая задача.

          Отредактировано: termometrix~23:41 09.09.18
          #1068178
          • Human RS Human RS
            10.09.1800:05:48

            Давай не будем спорить на тему СССР, это все давно тысячи раз обмусолили еще до нас    

            #1068182
            • 1Deniz 1Deniz
              10.09.1801:40:43

              В СССР была одна проблема- все воровали от дворника до генсека.Госплан не причем,как и война в Афгане,падение нефти и др.

              #1068193
          • Нет аватара kuffa
            10.09.1805:29:19

            Вот чем-чем, а Госпланом СССР восхищаться точно не стоит. Ибо как раз эта система создала совершенно не эффективную промышленность, которая похоронила под собой страну. И проблема отнюдь не в предсказании спроса, а в хроническом антирациональном инвестировании, которое плодило неэффективные предприятия как грибы. Почитайте на тему рационального инвестирования и Калькуляционного аргумента Калькуляционного аргумента. Смысл развития экономики лежит не в количестве товаров или метров, а в создании эффективных предприятий.

            #1068206
    • Нет аватара siberia2012
      10.09.1806:10:13

      А ты случаем не коричневенький?

      #1068210
  • Нет аватара termometrix
    09.09.1821:42:07

    В Россию возвращается Госплан и пятилетки. Рассказываем зачем

    Давно пора…

    Я знаю зачем.

    #1068154
  • Нет аватара termometrix
    09.09.1821:44:10

    В Россию возвращается Госплан и пятилетки. Рассказываем зачем

    Еще в 2000 г. надо было возвращать Госплан,конечно не полностью директивное планирование как в СССР,но генеральное и точечное необходимо.

    Отредактировано: termometrix~21:49 09.09.18
    #1068156
  • Сергей Перовский
    10.09.1802:11:34

    Количество информации близко к нулю. План есть всегда, вопрос в том, какой. А про какой журналист ничего сказать не может т.к. не разбирается. Знаем только, что пятилетний.

    #1068194
  • SergeySeverny SergeySeverny
    10.09.1805:05:41

    спасибо за выпуск!

    #1068204
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