Третья ДЭПЛ проекта 06361 ушла в Алжир

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2 октября дизель-электрическая подводная лодка военно-морских сил Алжира проекта 06361 ушла из Санкт-Петербурга в Алжир. ДЭПЛ с заводским № 01346 построена АО «Адмиралтейские верфи» и была спущена на воду 14 марта 2017 года. Это уже третья подводная лодка проекта 06361, построенная в России для ВМС Алжира, и одновременно 38-я «Варшавянка», поставленная на экспорт.

Технические характеристики.

Водоизмещение надводное: 2350 т.

Водоизмещение подводное: 3100 т.

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 19.8 узлов

Глубина погружения (рабочая): 240 м.

Глубина погружения (предельная): 300 м.

Дальность плавания (под водой): 300 миль

Автономность: 45 суток

Экипаж: 60 человек

Вооружение: 6 533 мм торпедных аппарата (18 ракет и торпед)

В отличие от ДЭПЛ ВМС Вьетнама, которые траспортировались из России во Вьетнам с помощью судов-доков, ДЭПЛ ВМС Алжира самостоятельно совершает переход к месту службы в сопровождении алжирского буксира «El Moussif».

Напомню — в апреле из Санкт-Петербурга в Алжир ушёл фрегат «Rais Korfu», прошедший ремонт на судостроительном заводе «Северная верфь».

Фото с сайта fleetphoto.ru