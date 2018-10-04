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Экспорт

Третья ДЭПЛ проекта 06361 ушла в Алжир

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

2 октября дизель-электрическая подводная лодка военно-морских сил Алжира проекта 06361 ушла из Санкт-Петербурга в Алжир. ДЭПЛ с заводским № 01346 построена АО «Адмиралтейские верфи» и была спущена на воду 14 марта 2017 года. Это уже третья подводная лодка проекта 06361, построенная в России для ВМС Алжира, и одновременно 38-я «Варшавянка», поставленная на экспорт.

Технические характеристики.

Водоизмещение надводное: 2350 т.

Водоизмещение подводное: 3100 т.

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 19.8 узлов

Глубина погружения (рабочая): 240 м.

Глубина погружения (предельная): 300 м.

Дальность плавания (под водой): 300 миль

Автономность: 45 суток

Экипаж: 60 человек

Вооружение: 6 533 мм торпедных аппарата (18 ракет и торпед)

В отличие от ДЭПЛ ВМС Вьетнама, которые траспортировались из России во Вьетнам с помощью судов-доков, ДЭПЛ ВМС Алжира самостоятельно совершает переход к месту службы в сопровождении алжирского буксира «El Moussif».

Напомню — в апреле из Санкт-Петербурга в Алжир ушёл фрегат «Rais Korfu», прошедший ремонт на судостроительном заводе «Северная верфь».

Фото с сайта fleetphoto.ru

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, ДЭПЛ, 06361, Алжир
  • Нет аватара nabludatel71
    04.10.1814:18:42

    Простите моё дилетантство, а спущенная на воду лодка ещё доделывается внутри или столько времени занимают разные испытания?

    И ещё вопрос: мы её уже передали заказчику или это будет по прибытии в Алжир?

    #1073978
    • A_SEVER A_SEVER
      04.10.1814:36:07

      а спущенная на воду лодка ещё доделывается внутри
      Да.
      столько времени занимают разные испытания?

      Несколько месяцев. Когда начались швартовные испытания я не знаю, а ходовые испытания этой ДЭПЛ начались 4 июня прошлого года — sdelanounas.ru/blogs/95738

      мы её уже передали заказчику
      Да, лодку увёл уже алжирский экипаж.

      #1073988
  • mashinist mashinist
    04.10.1815:07:36

    А Алжир такая страна тихоня. Смотрит что в мире происходит, нигде старается не фигурировать и уже сколько лет вооружается чтобы избежать сценария соседней Ливии

    #1073996
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