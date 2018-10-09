Россия и Китай соединили две части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур

На участке границы России и Китая, российские и китайские строители осуществили монтаж пролетного строения, соединив две части моста, которые строятся навстречу друг другу. Это первый в истории трансграничный железнодорожный мост через реку Амур. Об этом сообщила порталу «Сделано у нас» пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Кирилл Дмитриев, генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), отметил: «Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем является символом экономического сотрудничества между двумя странами и положительным примером того, как в современном мире можно развивать международную торговлю и в буквальном смысле „возводить мосты“ между странами. Надеемся, что это уникальный инфраструктурный объект поможет выполнить поставленную лидерами наших стран задачу по росту товарооборота между Россией и Китаем».

Строительство мост финансирует Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Российская сторона продолжает активное возведение как самого мостового перехода, так и примыкающей к нему железнодорожной инфраструктуры. Строительство моста планируют завершить в 2019 году.

Мост свяжет Еврейский АО с китайской провинцией Хэйлунцзян. Железнодорожная инфраструктура планируемого перехода позволит перевозить до 21 млн тонн грузов в год, что позволит снять инфраструктурные ограничения по транспортировке грузов между странами и существенно повысит оборачиваемость грузов и конкурентоспособность российских производителей и экспортеров региона, сократив расстояние транспортировки до конечного потребителя примерно на 700 км по сравнению с другими действующими экспортными железнодорожными маршрутами.