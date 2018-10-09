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Дорожное строительство

Россия и Китай соединили две части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур

  •  © rdif.ru

На участке границы России и Китая, российские и китайские строители осуществили монтаж пролетного строения, соединив две части моста, которые строятся навстречу друг другу. Это первый в истории трансграничный железнодорожный мост через реку Амур. Об этом сообщила порталу «Сделано у нас» пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Кирилл Дмитриев, генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), отметил: «Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем является символом экономического сотрудничества между двумя странами и положительным примером того, как в современном мире можно развивать международную торговлю и в буквальном смысле „возводить мосты“ между странами. Надеемся, что это уникальный инфраструктурный объект поможет выполнить поставленную лидерами наших стран задачу по росту товарооборота между Россией и Китаем».

Строительство мост финансирует Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Российская сторона продолжает активное возведение как самого мостового перехода, так и примыкающей к нему железнодорожной инфраструктуры. Строительство моста планируют завершить в 2019 году.

  •  © rdif.ru

Мост свяжет Еврейский АО с китайской провинцией Хэйлунцзян. Железнодорожная инфраструктура планируемого перехода позволит перевозить до 21 млн тонн грузов в год, что позволит снять инфраструктурные ограничения по транспортировке грузов между странами и существенно повысит оборачиваемость грузов и конкурентоспособность российских производителей и экспортеров региона, сократив расстояние транспортировки до конечного потребителя примерно на 700 км по сравнению с другими действующими экспортными железнодорожными маршрутами.

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  • Есть метка на карте
  • rvk
  • 09.10.201815:15
  • 2
рфпи
  • Нет аватара Strompok
    09.10.1817:03:10

    Не нашел статистику границы по Амуру между РФ и КНР. По карте около 4 тыр.км? Кстати, что это первый мост в Китай через Амур за всю историю?

    #1075488
  • A_SEVER A_SEVER
    09.10.1817:09:27

    Как я понимаю, левее первой российской опоры пролётного строения ещё нет?    

    #1075490
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