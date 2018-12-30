Танкер-газовоз «Юрий Кучиев» спущен на воду

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Верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») 30 декабря спустила на воду танкер-газовоз ледового класса «Юрий Кучиев», предназначенный для греческой судоходной компании «Dynacom Tankers Management Ltd». Судно с заводским номером 515 было заложено 27 июля 2017 года.





© Фото с сайта shipspotting.com

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 229 м, ширина — 32.5 м, осадка — 12 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт

Фото Folke Österman с сайта shipspotting.com