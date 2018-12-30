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Судостроение и судоходство

Танкер-газовоз «Юрий Кучиев» спущен на воду

  •  © Фото с сайта shipspotting.com

  •  © Фото с сайта shipspotting.com

Верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») 30 декабря спустила на воду танкер-газовоз ледового класса «Юрий Кучиев», предназначенный для греческой судоходной компании «Dynacom Tankers Management Ltd». Судно с заводским номером 515 было заложено 27 июля 2017 года.

  •  © Фото с сайта shipspotting.com

  •  © Фото с сайта shipspotting.com

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 229 м, ширина — 32.5 м, осадка — 12 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт

Фото Folke Österman с сайта shipspotting.com

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Arctech Helsinki Shipyard, ледокольное судно, танкер, Финляндия, ОСК, Юрий Кучиев
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    30.12.1822:13:03

    Интересно, почему греческая компания выбрала имя советского моряка для своего судна?

    #1096920
    • Максим Алпеев
      30.12.1822:36:16

      Это та же контора, что заказала 5 газовозов для ЯмалСПГ. Видимо, поэтому имя советского моряка. И судя по всему, газовоз для того же проекта.

      #1096936
    • A_SEVER A_SEVER
      30.12.1822:53:20

      почему греческая компания выбрала имя советского моряка для своего судна?

      Все газовозы для Ямала носят имена наших мореплавателей, за исключением нашего танкера «Кристоф де Маржери».

      Второй танкер этого проекта построен в Китае, он называется «Борис Соколов»:

      •  © Фото из открытых источников

      #1096947
  • CastedAway CastedAway
    30.12.1822:56:28

    Пусть простит меня автор, но мне кажется что данное событие вообще никак не может классифифировано как «Сделано в России». Мне конечно возразят что это дочерная компания ОСК. Но на самом деле все не так просто, сама верфь принадлежит «Arctech Helsinki Shipyard» которая является дочкой ОСК, но в ней работают только около 600 человек. Теперь если внимательно посмотреть, то вообще изначально производство было организовано как совместное предприятие с STX Finland, Которая к данному моменту уже распалась на несколько мелких компаний. И вполне вероятно, что корабль реально построен субконтракторонй компанией на территории Хельсинкой верфи просто под управлением российской дочки ОСК. Где же здесь — «Сделано у Нас»? Возможно там есть российские комплектующие, материалы. Но тогда вот об этом и можно было бы написать и это было бы здорово знать.

    #1096949
    • A_SEVER A_SEVER
      30.12.1823:41:04

      изначально производство было организовано как совместное предприятие с STX Finland
      А потом наша ОСК выкупила у STX все 100% акций AHS.

      Правда, сейчас ОСК продаёт AHS, и «Юрий Кучиев» вероятно станет последним судном, построенным в Хельсинки российским государственным судостроительным холдингом.

      #1096961
      • CastedAway CastedAway
        30.12.1823:53:18

        Да, я почитал о будущем этой дочки. Но мой комментарий немного не о том, конечно я не специалист, но мне кажется что 600 официальных сотрудников AHS даже из готовых комплектующих не смогут построить данное судно. Поэтому, следуя, его фактически строили финские субконтракторы и опять-таки, моё сугубо личное предложение, что чертежи и вся прочая техническая документация и интеллектуальные права на тип судна, не принадлежат AHS. И вследствие всего этого, не могу осознать почему это «Сделано У Нас». Но если, я где-то не прав, то поправьте пожалуйста.

        ПС Область применения судна и его часть в глобальной стратегии, очень выгодной для России, я понимаю и поэтому не сколько не осуждаю данные многоходовки.

        Отредактировано: CastedAway~23:53 30.12.18
        #1096963
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