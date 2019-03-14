Обзор: в январе 2019 в России открылось 17 предприятий агропрома

«ЭкоНива» открыла четыре новых молочных комплекса на 11200 голов в Воронежской области





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11 января группа компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра открыла четыре новых животноводческих комплекса в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области общей стоимостью более 10 млрд рублей.

Речь идет о животноводческих комплексах в Боброве и селе Корошево Бобровского района, а также в селах Бодеевка и Добрино Лискинского района на 2,8 тыс. голов каждый. Лискинские объекты стоили по 2,64 млрд рублей, бобровские — по 2,49 млрд рублей.

В животноводческом комплексе «Бобров 2″ также оборудована площадка для выращивания молодняка молочных пород на 4,2 тысячи голов. В „Бодеевке“ — на 5,2 тысячи голов. Площадка для выращивания молодняка на 2,8 тыс. голов оборудована и в „Добрино“.

"ЭкоНива» открыла новый молочный комплекс на 6 тысяч голов в Новосибирской области





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В конце 2018 года в селе Елбань Маслянинского района Новосибирской области состоялось открытие современного животноводческого комплекса на 6000 голов коров, который стал третьим реализованным проектом ООО «Сибирская Нива» в регионе.

Это один из крупнейших животноводческих комплексов восточнее Урала.

Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей.

Создано 130 рабочих мест.

«АгроПромкомплектация» запускает свинокомплексы в Курской области

«Орлянский» свинокомплекс введён в эксплуатацию

В конце ноября прошлого года введены в эксплуатацию 2 корпуса участка откорма и доращивания «Орлянского» свинокомплекса в Конышевском районе Курской области. В декабре на свинокомплексе сдан в эксплуатацию ряд корпусов участка репродукции.

Туда отправлено две партии животных по 1150 голов.

Первая партия животных доставлена на «Яндовищенский» свинокомплекс

1150 свинок и 18 хряков доставлены на участок доращивания и откорма «Яндовищенского» свинокомплекса, расположенный также в Конышевском районе. Это первая партия животных, доставленных на данный животноводческий объект.

На Лианозовском молочном комбинате в Москве запущены новые линии по производству йогурта и творога





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Лианозовский молочный комбинат — крупнейший в России и Восточной Европе. Завод активно инвестирует в оборудование, технологии, создает рабочие места.

Высокотехнологичные линии выпускают в час до 29 000 баночек творога и 13 000 упаковок термостатного йогурта в час.

Первая очередь завода по переработке рапса открылась в Томской области

25 января в Томске открылась первая очередь завода по переработке рапса. Уже весной рапсовое масло, произведенное на заводе, поступит на прилавки томских магазинов.

Для открытия завода было закуплено оборудование стоимостью 600 миллионов рублей.

Тамбовский тепличный комплекс запустил первую очередь теплиц пятого поколения

24 января в с. Красненькое Тамбовской области комплекс «Тепличное» открыл первую в регионе теплицу пятого поколения площадью 1,1 га. Собран первый урожай огурцов.

В этой современной теплице с круглогодичным выращиванием овощей АО «Тепличное» ежегодно планирует производить 950 тонн огурцов.

Инвестиции в проект около 380 млн рублей

В Ставропольском крае запущено промышленное производство мяса уток

Первое промышленное производство мяса уток французской селекции запустило ООО «Меркурий» в поселке имени Чкалова Предгорного района Ставропольского края.

На реализацию проекта потребовалось 200 млн рублей инвестиций.

На ТКФ «Ясная поляна» открылась новая линия по производству тульских пряников

11 января на кондитерской фабрике «Ясная поляна» в Тульской област открылась новая поточно-механизированная линия по производству тульских пряников.

Мощность новой линии составляет 1350 кг продукции в час.

Общая стоимость инвестиций составила почти 1 миллиард рублей.

В результате реализации проекта будет создано дополнительно создано свыше 170 рабочих мест.

Более мелкие проекты

Племзавод «Заря» в Ивановской области запустил новый животноводческий комплекс на 400 голов

Ферма на 200 голов КРС открыта в Чувашии

В Нижегородской области открылась молочная ферма на 227 голов коров

Две молочные семейные фермы открылись в Иркутской области

В Калужской области запустили очередную роботизированную ферму в рамках программы роботизации

Итого за январь 2019

17 новых предприятий

Из них 6 с инвестициями более 1 млрд. рублей.

Фермы КРС — 10 (18140 голов)

Птицефабрики — 1

Теплицы — 1 (1.1 га)

Свиноводство — 2 (2318 голов)

Переработка — 3

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 17 млрд рублей.

У пяти проектов размер инвестиций неизвестен.