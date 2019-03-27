Электробусы VOLGABUS в Липецке перевезли первых пассажиров

Электробусы VOLGABUS с ночной зарядкой, на которых стоят аккумуляторы «Лиотех», вышли на маршруты города и успешно отработали первую неделю. Они способны преодолевать более 200 км без подзарядки.

Завод VOLGABUS стал первым из российских производителей, выпускающих электробусы с ночной зарядкой. Способность преодолевать расстояния более 200 км без подзарядки позволяет перевозить пассажиров в течение всей дневной смены в региональных и областных центрах России. Время для полной зарядки машин не превышает 4-5 часов в период, когда электробус проходит обслуживание в парке между сменами. Первые пять машин были поставлены в Липецк в конце 2018 года, и до марта 2018 года проходили тестовые испытания.

Зарядка электробусов, используемая в электробусах VOLGABUS, осуществляемая в течение 4-5 часов в ночное время в автобусных парках, в отличие от ультрабыстрой, используемой в Москве, является оптимальным вариантом перехода от дизельного автобуса на экологически чистый и безопасный электротранспорт. Медленная ночная зарядка используется на 90% электробусов, выпущенных в КНР, которые уже сейчас составляют до 100% общественного транспорта в отдельных городах с численностью населения более 10 млн человек.

Продукция «Лиотеха» уже установлена в более чем 200 троллейбусах с удлиненным ходом и электробусах с ночной зарядкой. Новосибирские аккумуляторы поставляются как в крупные города, так и в российские регионы, и даже за рубеж — в два аргентинских города.