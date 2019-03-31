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Видеоблог

Так ли плохо российское образование? Отвечает американец

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/e4yDZcgcQvk

Главная тема выпуска — состояние современного образования в России. Конечно, в коротком сюжете рассмотреть вопрос всесторонне невозможно, но мы постарались взглянуть на него и глазами иностранцев. Впервые в нашей программе выступил гость — известный журналист американского происхождения Тим Керби.

Вместе с этим даём традиционный дайджест позитивных новостей за неделю и возвращаемся к теме ГМО, отвечая на самый популярный комментарий из прошлого выпуска. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность, наука, образование,
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