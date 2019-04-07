Почему ушёл Форд и взлетел Ил-112 В. Россия взрослеет
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0ooU9EjLmaM
В этом выпуске разбираем причины ухода Форда из России и трансформацию российского авторынка. Почему Форд ушёл, а Мерседес пришёл? Почему вопреки всем сложностям взлетел новейший Ил-112 В? Как продвигается в ООН российская шельфовая заявка на территорию в 1,2 млн кв км и почему она тревожит зарубежную прессу. Кроме того, представляем в выпуске наш новый проект «Медиагигиена». Приятного просмотра!
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- Евгений Супер
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