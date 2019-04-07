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Почему ушёл Форд и взлетел Ил-112 В. Россия взрослеет

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0ooU9EjLmaM

В этом выпуске разбираем причины ухода Форда из России и трансформацию российского авторынка. Почему Форд ушёл, а Мерседес пришёл? Почему вопреки всем сложностям взлетел новейший Ил-112 В? Как продвигается в ООН российская шельфовая заявка на территорию в 1,2 млн кв км и почему она тревожит зарубежную прессу. Кроме того, представляем в выпуске наш новый проект «Медиагигиена». Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Нет аватара termometrix
    07.04.1918:42:42

    Хорошо было бы совместить и Форд и Дженерал Моторс вместе…

    Надюеюсь Форд вернут свое производство в России,ведь в 20-х годов они стояли у истоков советского автомобилестроения и тракторостроения.

    Действительно мощность завода Форд в России составляет около 120 тыс. машин в год,в прошлом году продажи составили всего 50 тыс.,то есть предприятие загружено на 42-43% а это явно нерентабильно.

    Отредактировано: termometrix~18:49 07.04.19
    #1120915
  • Нет аватара termometrix
    07.04.1919:11:41

    В первом квартале авторынок просел на 0,3%.

    #1120916
    • Human RS Human RS
      07.04.1920:01:03

      Смотреть нужно по итогам года, а гадание по кварталам бессмысленно.

      #1120922
  • Нет аватара termometrix
    07.04.1920:00:21

    Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга).

    #1120921
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