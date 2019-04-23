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Авиация

Двигатель «первого этапа» для Су-57 запустили в серийное производство

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В России запустили в серийное производство двигатель «первого этапа» АЛ-41Ф-1 для истребителя нового поколения Су-57, об этом свидетельствует презентация предприятия-разработчика силового агрегата ОКБ им. Люльки.

«Передача двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство — 2018 год <…> Октябрь 2018 года — оформлено решение о присвоении литеры О1 (означает готовность к передаче в серийное производство). Ноябрь 2018 года — завершена передача РКД двигателя в серийное производство», — говорится в документе.

Отмечается, что за время опытно-конструкторских работ построили 38 двигателей, 30 из которых предназначались для летных испытаний Су-57.

Разработку этого силового агрегата с управляемым вектором тяги начали в 2004 году на основе двигателя Су-35С. Основным отличием является электронная система автоматического управления, которая применена впервые в России и создана на отечественной элементной базе.

Этот двигатель позволяет Су-57 быть сверхманевренным и малозаметным, отметили разработчики. Также преимуществом является плазменная бескислородная система розижга основной и форсажной камер сгорания.

Работы над двигателем «второго этапа» еще идут, отметили в ОКБ. «Двигатель отличает способность обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также полностью цифровая система управления», — отметили производители.

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https://vz.ru/news/2019/4/23/974684.html

ОКБ им. А.Люльки, Су-57, ОДК, ОДК-УМПО, двигателестроение
  • Нет аватара Захарка
    23.04.1918:37:33

    Чтото мне казалось, что движок первого этапа и так серийно производится. Но все равно плюс.

    #1124380
  • CryNet CryNet
    23.04.1918:42:39

    •  © rusnext.ru

    •  © rusnext.ru

     https://rusnext.ru/news/1556032081 

    #1124382
  • Нет аватара termometrix
    23.04.1919:23:02

    Важен двиигатель «второго этапа», но сколько раз срок создания сорвали? 20 лет делают и испытывают однако наш самолет в оптимальном оснащении так и не пошел в серию в отличие от конкурентов.

    Движки «второго этапа» надо было создавать паралельно с СУ-57…

    Зы.Но все равно + ,АЛ-41Ф тоже по-моему уникальный двигатель,по некоторым характрестикам превосходит свои аналоги самого нового поколения.

    Отредактировано: termometrix~19:33 23.04.19
    #1124392
    • DKerr DKerr
      23.04.1919:32:59

      Так вроде их и начали создавать одновременно, просто тот движок, который создавался с нуля, занял больше времени, что выглядит логичным

      #1124398
  • Нет аватара termometrix
    23.04.1919:24:45

    Даже турки имеют самолет «пятого поколения»,а мы еще тестируем.Израиль тоже.

    Отредактировано: termometrix~19:52 23.04.19
    #1124393
    • Нет аватара Юрген
      23.04.1919:28:42

      Ну если поколения начинать считать с «Фарманов», то у них пятое.

      #1124394
    • Константин Блинов Константин Блинов
      23.04.1919:30:03

      опять хохол?

      #1124395
    • DKerr DKerr
      23.04.1919:30:34

      Турки имеют самолет 5-го поколения? Это шутка? Им американцы угрожают отказом продавать F35 (за покупку С400), а они грозятся в этом случае закупить вместо них Су-57, или я в корне все неправильно понял?

      #1124396
      • Нет аватара Юрген
        23.04.1919:33:28

        Просто на вики какой-то дятел написал, что у турков есть 2 Ф-35.

        #1124399
        • Нет аватара termometrix
          23.04.1919:36:09

          Вроде бы писали что начали поставки Ф-35.Другое дело,что и Ф-35 не полное тождество «пятого поколения».Имхо Ф-22 лучший американский самолет,хотя у него другие так сказать специфические характеристики и даже проблемы.

          Отредактировано: termometrix~19:37 23.04.19
          #1124400
          • Нет аватара Юрген
            23.04.1919:40:28

            Это чисто номинально. Самолеты до сих пор находятся на территории США и не факт что эту территорию вообще покинут.

             https://www.f35.com/news/...f-its-first-f-35-aircraft 

            Фактическая передача Турции в ноябре 2019 г по плану.

            #1124405
            • Нет аватара termometrix
              23.04.1919:51:37

              Турки член Нато и все-таки пойдут на попятную США.Американцы их государи и основные союзники несмотря на разногласия,это разногласия между своими.

              #1124407
              • Нет аватара Юрген
                23.04.1919:57:35

                Давайте говорить по факту будем))

                #1124411
              • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
                23.04.1920:16:49

                а, говорите, не хохол    "Факты" ставите в будущем времени.

                #1124418
                • Нет аватара termometrix
                  23.04.1920:40:59

                  Конечно факты важны.Это моя прогноза,имхо довольно предсказуемая.Не надо забывать,что проект новой османской империи или пантюркизм великого турана разработан в ЦРУ.Турки свои люди для американцев несмотря на бутафорные «трения» между ними.

                  Зы.А в области самолетов пятого поколения считаю,что надо восстановить совместную разработку с Индией.

                  Отредактировано: termometrix~20:41 23.04.19
                  #1124429
          • CryNet CryNet
            23.04.1920:28:04

            Имхо Ф-22 лучший американский самолет

            Согласен. Из американских он точно лучший. Что характерно — F-22 не поставлялся за границу, потому что его экспорт запрещён законодательно. Хороший самолёт амеры оставили себе и никому его не продают, а глючное ведро F-35 с тысячей дефектов готовы впарить кому угодно    

            Отредактировано: CryNet~20:42 23.04.19
            #1124424
    • Андрей Иванов Андрей Иванов
      23.04.1919:36:55

      Да пускай назовут хоть седьмым поколением своё поделие.

      #1124401
    • Нет аватара vladriga
      23.04.1920:01:27

      Даже турки имеют самолет «пятого поколения»,а мы еще тестируем.Израиль тоже.

      Сами построили? И чем они могут гордиться? Толстым кошельком?    

      #1124414
  • Нет аватара termometrix
    23.04.1920:35:41

    С другой стороны наши организаторы,конструкторы и инженеры действительно герои,ибо западный самолет пятого поколения Ф-35 создавался в рамках кооперации между странами НАТО и если не ошибаюсь Изралиь,а у них вместе-огромный финансовый потенциал и огромная система разделения труда научно-технических возможностей,а у нас делают самолет пятого поколения самостоятельно с помощью наших ограниченных ресурсов-вот почему наши разработчики заслуживают уважения!Действительно подвиг!Та же самая неравная и героическая ситуация складывается и в области гражданского авиастроения,судостроения,ВПК,автомобилостроения,космонавтики,энергетики и др.

    Соотношение трудовых ресурсов/уровень разделения труда/ НАТО к ЕвразЭС 8:1,8 то есть пиблизительно в 5 больше!

    Отредактировано: termometrix~20:42 23.04.19
    #1124427
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