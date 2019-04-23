Двигатель «первого этапа» для Су-57 запустили в серийное производство
В России запустили в серийное производство двигатель «первого этапа» АЛ-41Ф-1 для истребителя нового поколения Су-57, об этом свидетельствует презентация предприятия-разработчика силового агрегата ОКБ им. Люльки.
«Передача двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство — 2018 год <…> Октябрь 2018 года — оформлено решение о присвоении литеры О1 (означает готовность к передаче в серийное производство). Ноябрь 2018 года — завершена передача РКД двигателя в серийное производство», — говорится в документе.
Отмечается, что за время опытно-конструкторских работ построили 38 двигателей, 30 из которых предназначались для летных испытаний Су-57.
Разработку этого силового агрегата с управляемым вектором тяги начали в 2004 году на основе двигателя Су-35С. Основным отличием является электронная система автоматического управления, которая применена впервые в России и создана на отечественной элементной базе.
Этот двигатель позволяет Су-57 быть сверхманевренным и малозаметным, отметили разработчики. Также преимуществом является плазменная бескислородная система розижга основной и форсажной камер сгорания.
Работы над двигателем «второго этапа» еще идут, отметили в ОКБ. «Двигатель отличает способность обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также полностью цифровая система управления», — отметили производители.
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