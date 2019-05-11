Итоги 2012 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения для взрослых
В Курске введена в строй первая очередь нового онкоцентра
В Братске (Иркутская обл.) открыт диализный центр
Радиологический центр в Тюмени принял на госпитализацию первых пациентов
В Тамбове завершилось строительство лучевого корпуса онкологического диспансера
В Березовке Красноярского края открылась долгожданная больница
В Омской области открылся новый корпус онкологического диспансера
Новый корпус Иркутской областной психиатрической больницы открылся в поселке Сосновый Бор
В Новосибирске открылся медицинский технопарк
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZLFEy4EJTKA
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZLFEy4EJTKA
В Усмани (Липецкая обл.) открыта поликлиника
В Сочи начала работу новая инфекционная больница
В Усинске (Респ. Коми) открылась новая поликлиника
В Рязанской области открыт новый санаторий
В селе Калманке (Алтайский край) открылась поликлиника
В Новохоперске (Воронежская обл.) открыто новое здание Центральной районной больницы
Открыт новый корпус Борской ЦРБ (Нижегородская обл.)
Медицинский центр Деревни Универсиады открыт в Казани
В клинике Мешалкина г. Новосибирска открыли новый лечебный корпус
В Саранске (Мордовия) введен в строй больничный комплекс
Новая поликлиника построена во Владивостоке
В Минусинске (Красноярский край) открылось отделение амбулаторного гемодиализа
В Белгороде открыт диализный центр
В Куровском психоневрологическом интернате (Московская обл.) открылся новый комплекс
В г. Каменка Пензенской области открылся хирургический корпус районной больницы
В Хабаровске открыт центр позитронно-эмиссионной томографии
В Покровском районе Орловской области открыта новая поликлиника
В селе Намцы (Якутия) открылась новая поликлиника
В Чите открылся краевой онкологический центр
Открылся новый корпус ЦРБ в г. Павлово Нижегородской области
В Сургутской ОКБ состоялось открытие инфекционного корпуса
В Зеленограде (г. Москва) открыта новая поликлиника на 750 посещений в день
Новая поликлиника открылась в селе Грахово (Удмуртия)
В Дмитровской городской больнице Московской области открылся хирургический корпус
В опубликованной статье не включены новости про новых федеральных центров высокотехнологичной медицины
Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
- termometrix
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