Итоги 2012 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения для взрослых

В Курске введена в строй первая очередь нового онкоцентра

В Братске (Иркутская обл.) открыт диализный центр

Радиологический центр в Тюмени принял на госпитализацию первых пациентов

В Тамбове завершилось строительство лучевого корпуса онкологического диспансера

В Березовке Красноярского края открылась долгожданная больница

В Омской области открылся новый корпус онкологического диспансера





© ktovmedicine.ru



© sdelanounas.ru

Новый корпус Иркутской областной психиатрической больницы открылся в поселке Сосновый Бор





© static.irk.ru

В Новосибирске открылся медицинский технопарк





© icnso.ru





© sdelanounas.ru



© akademgorodok2.ru ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZLFEy4EJTKA

В Усмани (Липецкая обл.) открыта поликлиника





© crbusman48.ru

В Сочи начала работу новая инфекционная больница





© gid-sochi.ru



© privetsochi.ru

В Усинске (Респ. Коми) открылась новая поликлиника





© sdelanounas.ru

В Рязанской области открыт новый санаторий





© sdelanounas.ru

В селе Калманке (Алтайский край) открылась поликлиника





© sdelanounas.ru

В Новохоперске (Воронежская обл.) открыто новое здание Центральной районной больницы





© sdelanounas.ru

Открыт новый корпус Борской ЦРБ (Нижегородская обл.)





© sdelanounas.ru



© sdelanounas.ru

Медицинский центр Деревни Универсиады открыт в Казани





© sdelanounas.ru

В клинике Мешалкина г. Новосибирска открыли новый лечебный корпус





© sdelanounas.ru



© 60.meshalkin.ru

В Саранске (Мордовия) введен в строй больничный комплекс





© mordovmedia.ru



© prodoctorov.ru

Новая поликлиника построена во Владивостоке





© skatr.ru

В Минусинске (Красноярский край) открылось отделение амбулаторного гемодиализа





© sdelanounas.ru

В Белгороде открыт диализный центр





© sdelanounas.ru

В Куровском психоневрологическом интернате (Московская обл.) открылся новый комплекс





© sdelanounas.ru

В г. Каменка Пензенской области открылся хирургический корпус районной больницы





© sdelanounas.ru





© kamcrb.ru

В Хабаровске открыт центр позитронно-эмиссионной томографии





© sdelanounas.ru

В Покровском районе Орловской области открыта новая поликлиника





© sdelanounas.ru



© sdelanounas.ru

В селе Намцы (Якутия) открылась новая поликлиника





© sdelanounas.ru

В Чите открылся краевой онкологический центр





© storage.inovaco.ru

Открылся новый корпус ЦРБ в г. Павлово Нижегородской области





© vremyan.ru

В Сургутской ОКБ состоялось открытие инфекционного корпуса





© sdelanounas.ru

В Зеленограде (г. Москва) открыта новая поликлиника на 750 посещений в день





© zeltoday.ru

Новая поликлиника открылась в селе Грахово (Удмуртия)

В Дмитровской городской больнице Московской области открылся хирургический корпус

В опубликованной статье не включены новости про новых федеральных центров высокотехнологичной медицины

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)