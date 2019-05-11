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Медучреждения

Итоги 2012 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения для взрослых

В Курске введена в строй первая очередь нового онкоцентра

  •  © s15.stc.all.kpcdn.net

  •  © kurskweb.ru

В Братске (Иркутская обл.) открыт диализный центр

  •  © sdelanounas.ru

Радиологический центр в Тюмени принял на госпитализацию первых пациентов

  •  © kraspan.ru

  •  © medgorod.info

  •  © vsluh.ru

  •  © prv2.lori-images.net

  •  © img-fotki.yandex.ru

  •  © img-fotki.yandex.ru

В Тамбове завершилось строительство лучевого корпуса онкологического диспансера

  •  © s16.stc.all.kpcdn.net

  •  © sdelanounas.ru

В Березовке Красноярского края открылась долгожданная больница

  •  © sdelanounas.ru

В Омской области открылся новый корпус онкологического диспансера

  •  © ktovmedicine.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новый корпус Иркутской областной психиатрической больницы открылся в поселке Сосновый Бор

  •  © static.irk.ru

В Новосибирске открылся медицинский технопарк

  •  © icnso.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © akademgorodok2.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZLFEy4EJTKA

В Усмани (Липецкая обл.) открыта поликлиника

  •  © crbusman48.ru

В Сочи начала работу новая инфекционная больница

  •  © gid-sochi.ru

  •  © privetsochi.ru

В Усинске (Респ. Коми) открылась новая поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

В Рязанской области открыт новый санаторий

  •  © sdelanounas.ru

В селе Калманке (Алтайский край) открылась поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

В Новохоперске (Воронежская обл.) открыто новое здание Центральной районной больницы

  •  © sdelanounas.ru

Открыт новый корпус Борской ЦРБ (Нижегородская обл.)

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Медицинский центр Деревни Универсиады открыт в Казани

  •  © sdelanounas.ru

В клинике Мешалкина г. Новосибирска открыли новый лечебный корпус

  •  © sdelanounas.ru

  •  © 60.meshalkin.ru

В Саранске (Мордовия) введен в строй больничный комплекс

  •  © mordovmedia.ru

  •  © prodoctorov.ru

Новая поликлиника построена во Владивостоке

  •  © skatr.ru

В Минусинске (Красноярский край) открылось отделение амбулаторного гемодиализа

  •  © sdelanounas.ru

В Белгороде открыт диализный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Куровском психоневрологическом интернате (Московская обл.) открылся новый комплекс

  •  © sdelanounas.ru

В г. Каменка Пензенской области открылся хирургический корпус районной больницы

  •  © sdelanounas.ru

  •  © kamcrb.ru

В Хабаровске открыт центр позитронно-эмиссионной томографии

  •  © sdelanounas.ru

В Покровском районе Орловской области открыта новая поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В селе Намцы (Якутия) открылась новая поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

В Чите открылся краевой онкологический центр

  •  © storage.inovaco.ru

Открылся новый корпус ЦРБ в г. Павлово Нижегородской области

  •  © vremyan.ru

В Сургутской ОКБ состоялось открытие инфекционного корпуса

  •  © sdelanounas.ru

В Зеленограде (г. Москва) открыта новая поликлиника на 750 посещений в день

  •  © zeltoday.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новая поликлиника открылась в селе Грахово (Удмуртия)

  •  © sdelanounas.ru

В Дмитровской городской больнице Московской области открылся хирургический корпус

  •  © avatars.mds.yandex.net

В опубликованной статье не включены новости про новых федеральных центров высокотехнологичной медицины

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

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модернизация здравоохранения, итоги 2012, новые медучреждения
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.05.1917:45:00

    Привет, а с 2012 годом не погорячились?    

    Отредактировано: Сергей Котенко~17:45 11.05.19
    #1128334
    • koncervator koncervator
      11.05.1917:54:28

      Через месяц ждем итоги 2002    

      #1128338
      • Нет аватара termometrix
        11.05.1918:03:11

        Через месяц ждем итоги 2002

        Сайт СУН начал работу в 2010-2011 гг.    

        #1128343
    • Нет аватара termometrix
      11.05.1918:10:12

      Привет, а с 2012 годом не погорячились?

      Не был такой обзор 2012-го года…

      Отредактировано: termometrix~18:10 11.05.19
      #1128348
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        11.05.1918:48:27

        А, а я думал, ты с цифрами ошибся…   

        #1128367
        • Нет аватара termometrix
          11.05.1919:00:04

          А, а я думал, ты с цифрами ошибся…

          Ну я же математик,такие ошибки не допускаю часто    

          #1128373
  • Комментарий удален
  • Нет аватара termometrix
    11.05.1920:41:28

    Новый корпус краевой больницы Красноярска почти достроен: завершаются отделочные работы

    •  © static.ngs.ru

    Отредактировано: termometrix~20:45 11.05.19
    #1128399
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