Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Перинатальный центр ввели в эксплуатацию в Пензе
Центр ядерной медицины открыт в Самарской области
В Волгограде открылся новый диализный центр с 45 аппаратами искусственной почки
Новое здание станции скорой помощи открыли в Курске
В Магадане открыли радиологический корпус онкодиспансера
В Сергиевом Посаде Московской области открыт новый центр материнства и детства
Новая поликлиника открылась в Новгородской области
Перинатальный центр открыт в подмосковной Коломне
В Ставрополе открылся новый филиал краевого диагностического центра
Новый корпус госпиталя для сотрудников и ветеранов полиции открылся на Ставрополье
Первый Центр детской гастроэнтерологии и гепатологии открыли в Подмосковье
В Москве открылся новый комплекс зданий Центра нейрохирургии имени Бурденко
В Ульяновской области начал работу второй Центр рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии
Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
- termometrix
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