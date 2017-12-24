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Медучреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Перинатальный центр ввели в эксплуатацию в Пензе

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Центр ядерной медицины открыт в Самарской области

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Волгограде открылся новый диализный центр с 45 аппаратами искусственной почки

  •  © sdelanounas.ru

Новое здание станции скорой помощи открыли в Курске

  •  © sdelanounas.ru

В Магадане открыли радиологический корпус онкодиспансера

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Сергиевом Посаде Московской области открыт новый центр материнства и детства

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новая поликлиника открылась в Новгородской области‍

  •  © sdelanounas.ru

Перинатальный центр открыт в подмосковной Коломне

  •  © sdelanounas.ru

  •  © inegorievsk.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Ставрополе открылся новый филиал краевого диагностического центра

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новый корпус госпиталя для сотрудников и ветеранов полиции открылся на Ставрополье

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Первый Центр детской гастроэнтерологии и гепатологии открыли в Подмосковье

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Москве открылся новый комплекс зданий Центра нейрохирургии имени Бурденко

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Ульяновской области начал работу второй Центр рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии

  •  © sdelanounas.ru

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104&page=0

итоги 2017, обзор, новые медучреждения
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    24.12.1721:52:18

    60 учреждений насчитал -круто !а сколько эта реформа идет, лет 5? вот бы полный список посмотреть чего построили !   

    #990432
    • Нет аватара termometrix
      24.12.1722:59:06

      вот бы полный список посмотреть чего построили !

      Пожалуйста,смотрите как заканчивается этот пост.

      а сколько эта реформа идет, лет 5

      Ну проект «Здоровье» начался еще в 2006-2007 гг.Более 10 лет.   

      -------

      Новый корпус больницы «Боткина» в Москве,сделанный в 2006 г.

      •  © cdn.tvc.ru

      •  © opt-1010994.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

      Городская больница № 24.2009 г.

      •  © mniip.ru

      •  © davaisravnim.ru

      Научно-практический центр медицинской помощи детям.2001-2004 г.

      •  © astirm.ru

      •  © i.archi.ru

      •  © npcmed.ru

      Городская клиническая больница № 31. 2007 г.

      •  © mosgorzdrav.ru

      Онкоцентр в Самаре.2007 г.

      •  © samaravem.ru

      •  © Фото из открытых источников

      «Норильская межрайонная больница № 1″. 2008 г.

      •  © Фото из открытых источников

      Сеть федеральных центров высокотехнологичных центров по регионам/по-моему нужно еще/.

      Например один из них:

      Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (Хабаровск).2010г.

      •  © photos.wikimapia.org

      Республиканский медицинский центр № 1.Якутск 2005 г.

      •  © cultinfo.ru

      •  © tiptop.ykt.ru

      Чукотская окружная больница.по кличке"Челси» 2004 г.    

      •  © gosnovosti.com

      … и так далее,и так далее…

      Отредактировано: termometrix~23:51 24.12.17
      #990450
      • Евгений Образцов Евгений Образцов
        24.12.1723:34:49

        впечатляет ! из тех что представлено получается 313 крупных учр. ,уверен многое пропущено, а сколько поменьше и модернизировано … ,но с утра до вечера вой по ящику карау медицину развалили — перегибов конечно хватает, но куда ж без них да еще менталитет во многом у людей советский остался (недавно операцию матери делали говорит нужно подарок врачу ,спрашиваю зачем ответ ну как же положено так ВСЕ дарят )вобщем это не исправишь и не докажешь что это его работа и он за это деньги получает ,только новое поколение хотя у него наверно будут свои претензии.

        #990454
        • Нет аватара termometrix
          24.12.1723:43:18

          Конечно пропущено.Но впереди еще очень много работы    

          Отредактировано: termometrix~23:52 24.12.17
          #990462
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    25.12.1701:24:41

    Отличный обзор, но одно НО… Под каждым новым центром можно было хотя бы по минимуму информации про центр (пару строчек), что бы просмотреть обзор и иметь больше информации,чтобы не заходить по ссылке под каждым центром…

    #990487
    • Нет аватара termometrix
      25.12.1701:27:22

      Не хватает место,будут нужны еще несколько публикаций.

      #990488
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