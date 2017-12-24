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Медучреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Центр протонно-лучевой терапии открылся в Петербурге

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  •  © sdelanounas.ru

Новый корпус детской Морозовской больницы открыт в Москве

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  •  © sdelanounas.ru
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Перинатальный центр открыт в Кабардино-Балкарии

  •  © sdelanounas.ru

В Северной Осетии открыт региональный сосудистый центр

  •  © region15.ru

В Ачинске Красноярского края заработал перинатальный центр

  •  © zapad24.ru

  •  © zapad24.ru

В Муроме Владимирской области открыт диализный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Москве открыта новая поликлиника

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В Кирове открылся «городской перинатальный центр» на базе Северной клинической больницы

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В Новосибирске открылся новый госпиталь «Мать и дитя»

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В Симферополе состоялось открытие Регионального сосудистого центра

  •  © sdelanounas.ru

В Брянске открыт новый перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Павшинской пойме Красногорского района Подмосковья ввели в эксплуатацию поликлинику

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В Сургуте открылось здание поликлиники «Нефтяник»

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Центр ядерной медицины «Роснано» открылся в Белгороде

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В Грозном открылась клиника для граждан, нуждающихся в психосоматической помощи

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В Санкт-Петербурге открыт новый корпус РНЦРХТ

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В Челябинске запущен первый комплексный проект «Росатома» в сфере ядерной медицины

Новый центр ядерной медицины дочерней компании «Русатом Хэлскеа» ООО «Ядерные медицинские технологии — Снежинск» начал прием пациентов на диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе челябинского онкологического диспансера.

  •  © sdelanounas.ru

В Пензе открылся Центр спортивной медицины

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В Санкт-Петербурге открыт Детский лечебно-реабилитационный комплекс Центра Алмазова

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Сдан новый корпус кардиодиспансера в Сургуте

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В подмосковной Балашихе ввели в строй новейший корпус онкодиспансера

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В Кемеровской области открыт новый медицинский центр

  •  © sdelanounas.ru

В Ингушетии открыли первую республиканскую детскую больницу

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В Махачкале открылся новый Республиканский перинатальный центр

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В Свердловской области открылась детская поликлиника

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В Екатеринбурге открылся специализированный офтальмологический детский центр

  •  © sdelanounas.ru

В Тамбове открылся высокотехнологичный детский хирургический комплекс

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В Ингушетии открылись перинатальный центр и онкодиспансер

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В с.Бохан Иркутской области открыли новую поликлинику

  •  © sdelanounas.ru

В Южно-Сахалинске открылся новый хирургический корпус онкологического диспансера

  •  © sdelanounas.ru

В подмосковном Наро-Фоминске открылся перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Костромской области открыли новый сосудистый центр

  •  © sdelanounas.ru

В Санкт-Петербурге открылась детская поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

В Петербурге открыта Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии им. Кирова

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В процессе строительства

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Центр реабилитации инвалидов открыт на Сахалине

  •  © sdelanounas.ru

В Хакасии открылся Перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Щёлкове Московской области официально открылся новый перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Чите ввели в эксплуатацию кардиоожоговый центр

  •  © sdelanounas.ru

Новый корпус Майкопской поликлиники № 1 открылся в Адыгее

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Челябинске открылась новая поликлиника

  •  © cheladmin.ru

В Казани открылась самая большая поликлиника в городе

  •  © sdelanounas.ru

В г. Тюмени построена новая поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

Новое здание поликлиники онкоцентра открыли в Челябинске

  •  © sdelanounas.ru

В Ленске Якутии открылась клиника матери и ребенка

  •  © sdelanounas.ru

В Раменское Московской области открылся новый перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Пермском крае центральная Юрлинская больница приняла первых пациентов

  •  © sdelanounas.ru

В селе Троицком Сахалинской области начала работу новая амбулатория

  •  © sdelanounas.ru

https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104&page=0

итоги 2017, обзор, новые медучреждения
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