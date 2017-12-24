Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Центр протонно-лучевой терапии открылся в Петербурге
Новый корпус детской Морозовской больницы открыт в Москве
Перинатальный центр открыт в Кабардино-Балкарии
В Северной Осетии открыт региональный сосудистый центр
В Ачинске Красноярского края заработал перинатальный центр
В Муроме Владимирской области открыт диализный центр
В Москве открыта новая поликлиника
В Кирове открылся «городской перинатальный центр» на базе Северной клинической больницы
В Новосибирске открылся новый госпиталь «Мать и дитя»
В Симферополе состоялось открытие Регионального сосудистого центра
В Брянске открыт новый перинатальный центр
В Павшинской пойме Красногорского района Подмосковья ввели в эксплуатацию поликлинику
В Сургуте открылось здание поликлиники «Нефтяник»
Центр ядерной медицины «Роснано» открылся в Белгороде
В Грозном открылась клиника для граждан, нуждающихся в психосоматической помощи
В Санкт-Петербурге открыт новый корпус РНЦРХТ
В Челябинске запущен первый комплексный проект «Росатома» в сфере ядерной медицины
Новый центр ядерной медицины дочерней компании «Русатом Хэлскеа» ООО «Ядерные медицинские технологии — Снежинск» начал прием пациентов на диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе челябинского онкологического диспансера.
В Пензе открылся Центр спортивной медицины
В Санкт-Петербурге открыт Детский лечебно-реабилитационный комплекс Центра Алмазова
Сдан новый корпус кардиодиспансера в Сургуте
В подмосковной Балашихе ввели в строй новейший корпус онкодиспансера
В Кемеровской области открыт новый медицинский центр
В Ингушетии открыли первую республиканскую детскую больницу
В Махачкале открылся новый Республиканский перинатальный центр
В Свердловской области открылась детская поликлиника
В Екатеринбурге открылся специализированный офтальмологический детский центр
В Тамбове открылся высокотехнологичный детский хирургический комплекс
В Ингушетии открылись перинатальный центр и онкодиспансер
В с.Бохан Иркутской области открыли новую поликлинику
В Южно-Сахалинске открылся новый хирургический корпус онкологического диспансера
В подмосковном Наро-Фоминске открылся перинатальный центр
В Костромской области открыли новый сосудистый центр
В Санкт-Петербурге открылась детская поликлиника
В Петербурге открыта Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии им. Кирова
В процессе строительства
Центр реабилитации инвалидов открыт на Сахалине
В Хакасии открылся Перинатальный центр
В Щёлкове Московской области официально открылся новый перинатальный центр
В Чите ввели в эксплуатацию кардиоожоговый центр
Новый корпус Майкопской поликлиники № 1 открылся в Адыгее
В Челябинске открылась новая поликлиника
В Казани открылась самая большая поликлиника в городе
В г. Тюмени построена новая поликлиника
Новое здание поликлиники онкоцентра открыли в Челябинске
В Ленске Якутии открылась клиника матери и ребенка
В Раменское Московской области открылся новый перинатальный центр
В Пермском крае центральная Юрлинская больница приняла первых пациентов
В селе Троицком Сахалинской области начала работу новая амбулатория
- termometrix
- 24.12.201719:54
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