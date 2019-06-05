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Производство

В Калининграде начали производить внедорожник BMW X7

  •  © phototass3.cdnvideo.ru

Российский автомобильный холдинг «Автотор» начал выпуск новой модели внедорожника BMW X7 на заводе в Калининграде. Первый автомобиль модели сошел с конвейера завода 5 июня.

Как сообщалось ранее, холдинг планирует выпуск до 4 тыс. автомобилей модели в год. Производственная площадка прошла комплексную модернизацию в начале 2019 года: проведен ремонт, установлено новое оборудование. В 2019 году на ней планируется сборка до 25 тыс. автомобилей BMW, тогда как в 2018 году с конвейера в Калининграде сошло чуть более 20 тыс. авто бренда.

«Автотор» сотрудничает с концерном BMW с 1999 года. В Калининграде собираются автомобили BMW Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3 series, 5 series, 7 series. На производственной площадке работают более 800 человек. Общий объем производства за 19 лет превысил 215 тыс. машин.

Холдинг в Калининграде основан в 1994 году, производство ведется с 1997 года. Первым в России приступил к выпуску автомобилей иностранных брендов, выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства за 21 год превысил 2 млн автомобилей.

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автомобильная промышленность
  • seregin-s1 seregin-s1
    05.06.1913:12:48

    Дождался! Завтра же покупаю!)

    #1133921
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    05.06.1915:50:20

    Что с этого?Была сборкой — ей и останется!Нечем тут гордиться,как и с китайским заводом!Купили бы один из закрывшихся фордовских заводов — ещё куда ни шло.

    #1133962
    • Вадим Варенцов Вадим Варенцов
      05.06.1916:21:35

      Чем плохо если люди с заводов форда будут работать на Хавейле или на Автоторе? Что-то закрылось, что-то открылось

      #1133972
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        05.06.1916:25:19

        Бывшие работники Форда?Сомнительно.Автотор в принципе сборочный гараж с никакущей локализацией,а у Форда она была очень приличной.Пока насчёт локализации молчание.

        #1133973
        • Вадим Варенцов Вадим Варенцов
          05.06.1916:53:20

          Тогда Хавейл и скоро ещё Равон откроет. Кстати откудо дровишки? Про локализацию? Старья всякого на Автоплюс насмотрелись? вот выписка с их сайта. Всё что сверху подпадает и под БМВ. Локализация

          Действуя в рамках стратегических задач развития российской автомобильной промышленности, АВТОТОР последовательно реализует программу повышения локализации.

          Компанией активно ведется работа по исполнению поэтапного плана углубления технологии производства.

          В целях повышения конкурентоспособности, увеличения добавленной стоимости продукции, развития промышленного потенциала региона, создания дополнительных рабочих мест АВТОТОР совместно с партнерами последовательно расширяет возможности использования локализованных компонентов в производстве автомобилей на территории Калининградской области.

          В настоящее время реализуются проекты:

          — по производству и поставке стекол

          — по выпуску блока климатической системы

          — по выпуску модулей электропроводки,

          — производству выхлопной системы,

          — выпуску сидений для легковых автомобилей

          Для использования в производстве у локальных поставщиков закупаются аккумуляторные батареи, шины, диски колес и др.

          В рамках реализации программы локализации производства коммерческих автомобилей освоено производство грузовиков Hyundai серии HD с 28 типами надстроек отечественных производителей.

          Основными поставщиками комплектующих для изготовления надстроек являются 10 российских компаний из г. Нижний Новгород, г. Рязань, г. Набережные Челны и г. Калининграда.

          В 2017 году освоена технология производства автомобилей и надстроек с удлиненной рамой; осуществлен подготовительный комплекс работ с поставщиками по применению отечественных компонентов в проектах производства легких коммерческих автомобилей бренда Hyundai — электропроводка, топливные баки, пластиковые детали, прорабатываются также проекты освоения производства локального стекла, механизма стеклоочистителей для кабин коммерческих автомобилей серии HD.

          В планах развития программы локализации в 2018 году — увеличение номенклатуры и объемов закупки компонентов у отечественных поставщиков (в том числе и расширение количества поставщиков), согласование возможности дальнейшего использования локальных компонентов различных видов.

          Планируется также расширение объема и номенклатуры применения надстроек различных моделей и модификаций отечественного производства для установки на шасси коммерческих автомобилей.

          При реализации проектов по освоению производства комплектующих на территории России выполняется план мероприятий по проверке технических параметров компонентов, планируемых к закупке.

          + сварка окраска. Это общие масштабы по всем моделям kia, Bmw Hyundai.

          Отредактировано: Вадим Варенцов~17:00 05.06.19
          #1133982
          • Андрей Иванов Андрей Иванов
            05.06.1917:19:03

            А конкретные цифры?Просто отчету самого Автотора общий выпуск товарной продукции составил 307 млрд ₽(понятно,что это розничные цены за каждое авто),а объем закупок российских комплектующих чуть больше 2 млрд ₽(здесь разумеется,оптовые цены)!Я очень надеюсь,что это закупки только в Калининградской области,а не со всей страны.Потому что в последнем случае локализация составит жалкий ~1%.Но подробностей по поводу этого у них нет.Можете у них на сайте прочитать.   

            P. S.По ходу,такая сборка будет аж до 2023 года.

            Отредактировано: Андрей Иванов~17:20 05.06.19
            #1133988
            • Вадим Варенцов Вадим Варенцов
              05.06.1917:33:59

              Важны не суммы, А процент деталей от 1 машины. Учитывая, что кузов весь наш, проводка стёкла, выхлоп, сиденья, блок климата это уже процентов 40 а цыфры закупок это всё второстепенно в производстве. Тут главное что дают работу людям.

              #1133991
              • Андрей Иванов Андрей Иванов
                05.06.1917:44:25

                Вообще-то локализация считается от суммы,а не % количества деталей!И это правильно,а то применив крепеж российского производства многие ушлые конторы с радостью бы рапортовали о 40-50% локализации на старте!    Вообще читал 2 года назад статью ЗР о них.Там заявлялась цифра 28-30% локализации.В общем,херня какая-то у них!То ли там наврали,то ли в своём отчете цифра не пропечаталась…Сами же понимаете,что чем выше локализация тем больше людей получает работу (а не только непосредственно на Автоторе) на смежных фирмах.

                #1133992
                • Юрий Липатов
                  05.06.1919:50:24

                  С вашим подходом ни одна фирма к нам не придет. Учитывая, что наши автопроизводители ничего толком за советское время и после не создали импортные производства для России благо.

                  #1134025
                  • Андрей Иванов Андрей Иванов
                    05.06.1920:14:29

                    С моим подходом?Ко мне?   У других не так?

                    #1134031
                  • Нет аватара King3214
                    05.06.1920:30:05

                    Вы считаете КАМАЗ не автомобилем или ЗИЛ-131?

                    Может урежете осетра про "наши автопроизводители ничего толком за советское время и после не создали «?

                    #1134037
  • Нет аватара Bars
    05.06.1920:40:57

    Локализация вещь довольно относительная. Мировые бренды вообще не делят продукт поставляемый на конвеер по странам. Они берут у компаний специализирующихся на конкретных компонентах, а где эти компоненты произведены их мало волнует. Та же например турецкая Рено нашпигована немецкими деталями, блоками ,запчастями и т. д. более чем немецкий автомобиль, и даже Тойота так же может быть набита деталями немецкого производства, а Мерседес деталями китайского производства, это нормальный рынок для выпуска качественных вещей. И даже ВАЗ в советское время штамповал кузова из сталей разных поставщиков, и лучшей из них были кузова из ГДР овской стали( знаю, дядька работал на автовазе) и красками красили разными, и нашими и Югославскими и т. д.

    #1134041
    • Oleg Yuranyov
      05.06.1920:55:28

      не думаю, что стране с самой большой площадью и очень высоким инженерным и научным потенциалом следует смотреть на других. Потенциально мы можем делать все. И к этому и надо стремиться.

      #1134044
      • Нет аватара Bars
        05.06.1921:02:04

        Не просто делать, но и поставлять на конвейеры всего мира, как например антивирусники или детали из титана для самолетов разных марок.

        #1134046
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