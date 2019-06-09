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Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LfMQ__TLoww

Этот выпуск о том, что впервые российские власти озвучили намерение нарушить одно из самых строгих правил МВФ и начать инвестировать нефтяные сверхдоходы в собственную экономику. Этого события мы ждали давно и теперь будем следить за его дальнейшей реализацией. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Птичка Грач Птичка Грач
    09.06.1919:05:47

    как всегда плюсую    

    #1135026
  • Нет аватара termometrix
    09.06.1919:07:51

    инвестировать нефтяные сверхдоходы в собственную экономику

    Но это хорошо и для наших западных и вообще иностранных партнеров.Вложения в модернизацию российской экономики означает и заказы на оборудование и надеюсь на патенты и лицензии западных,азиатских концернов и предприятий из СНГ.

    Но объем инвестиций свободных средств направленный на модернизацию хозяйства со стороны государства зависит от соотношения:торговое сальдо/ежегодный размер выплат по совокупному внешнему долгу,спасибо нашим либералам за его существование.

    Пока не выплатим чуть-ли не полностью наш внешний долг-свободные деньги для модернизации будут меньше.То есть,чем больше снижается уровень внешнегого долга,тем выше будет потенциально-свободный инвестиционный ресурс ориентированный на развитие страны.

    Отредактировано: termometrix~21:22 09.06.19
    #1135027
    • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
      09.06.1919:12:39

      Назови 5 стран из 20-ти крупнейших экономик, у которых нет внешнего долга, либо он меньше, чем у нас в процентном соотношении к ВВП

      #1135029
      • Нет аватара termometrix
        09.06.1921:11:22

        Назови 5 стран из 20-ти крупнейших экономик

        Они являются частью конвертируемых валютных зон:доларовая зона,еврозона,японская валюта,китайская,с помощью которых можно легче обслуживать свои долги путем периодической эмиссии новых ценных бумаг,также между ними в отличие от нас не перекрыть доступ к рефинансированию своего внешнего долга с помощоью долгосрочных кредитов,против нас если вы забыли введены санкции именно в этой области еще с 2014 г. И конечно у них есть крупные

        финансово-спекулятивный/биржевой/ рынок,а это хороший способ для привлечения дополнительных денег на выплаты внешних и внутренних заимствований.Так что мы живем по средствам,то есть у нас остается в виде валюты только разница/сальдо/ между экспортом и импортом товаров,услуг и инвестиций,только та разница идет на выплату совокупного внешнего долга и инвестиции в развитие страны.

        Мы наверно единственная страна в мире,ну может быть вместе с Китаем,которые живем по средствам.

        Конечно и западные внешние и внутренние долги не могут расти до бесконечности,там наступит «день Х»,пирамида рухнет,в основе любой пирамиды стоит сложный процент,таков закон приращения любой величины…:

        --------------------------------------------------------------------------

        ∫A(t)(F(t)-G(t))dt / ∫(Y(t)-(C(t)+I(t) )dt argmax

        A(t): Сложный процент по взятым кредитам

        A(t): (1+r)t где r е средний процент по взятым кредитам с момента времени 0 по момент t

        F(t): Сумма выданных кредитов нарастающим итогом с момента времени 0 по момент t

        G(t):Сумма возвращенных кредитов в части основного долга

        (F(t)-G(t)): Сумма непогашенной задолженности нарастающим итогом с момента времени 0 по момент t

        Y(t)-Национальный доход экономики

        C(t): Объем потребительских расходов

        I(t)-Расходы национального дохода на инвеситции в основной капитал и воспроизводтво основных фондов экономики

        (Y(t)-(C(t)+I(t) ): Сумма расходов на обслуживание долговых обязательств

        Между числителем и знаменателем есть положительная обратная связь.

        Используемая литература:

        "Последний парад империализма" Саломатин Андрей Аркадьевич.Сайты хазин.ру,worldcrisis.ru

         http://www.economics.kiev...x.php?id=420&view=article 

        Отредактировано: termometrix~21:21 09.06.19
        #1135039
    • Нет аватара Захарка
      09.06.1921:41:39

      У нас государственный внешний долг — смешной, частный тоже не самый выдающийся, так что беспокоится на этот счёт, мягко говоря, преждевременно. Работать всю жизнь на кубышку — глупо, так как любые деньги имеют свойство обесцениваться, и гораздо выгоднее инвестировать их в имеющие отдачу проекты. Хорошо, что хоть сейчас дошло.

      #1135041
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