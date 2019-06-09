Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LfMQ__TLoww
Этот выпуск о том, что впервые российские власти озвучили намерение нарушить одно из самых строгих правил МВФ и начать инвестировать нефтяные сверхдоходы в собственную экономику. Этого события мы ждали давно и теперь будем следить за его дальнейшей реализацией. Приятного просмотра!
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- Евгений Супер
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