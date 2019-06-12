В ЦИАМ проведена серия испытаний демонстратора технологий на базе роторно-поршневого двигателя

В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно проведена новая серия испытаний демонстратора технологий на базе роторно-поршневого двигателя.

Главный результат заключается в безотказной работе двигателя-демонстратора в ходе 4-х-часовых непрерывных испытаний по утвержденной программе.

— Объект устойчиво работал на основных режимах на протяжении четырех часов, — рассказывает заместитель начальника отдела ЦИАМ Михаил Ступеньков. — Были пройдены основные контрольные точки, предусмотренные программой испытаний.

Проект реализуется при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ), который сотрудничает с ЦИАМ в области разработки научно-технического задела для создания двигателей нового поколения. В 2016 году в Институте создана лаборатория специальных проектов. Ее коллектив, совместно с рядом организаций-соисполнителей, разрабатывает демонстратор роторно-поршневого двигателя с применением керамических деталей и проводит его испытания.

— На двигателе-демонстраторе мы отрабатываем новые материалы и технологии, — поясняет руководитель лаборатории Владимир Низовцев. — Применение в составе двигателя материалов нового поколения позволило снизить потери на трение. В результате испытаний получен большой объем данных, которые позволяют сформировать требования к ответственным деталям из керамических композиционных материалов для дальнейшей отработки на опытных двигателях.

В двигателе применена модернизированная электронная система зажигания и топливопитания, а также система турбонаддува, специально разработанная одним из соисполнителей проекта. По итогам проведения испытаний подтверждена эффективность работы нового турбонагнетателя. Она на 8% выше, чем у существующих аналогов. Работы по подтверждению заявленных характеристик двигателя-демонстратора будут продолжены, включая серию ресурсных и высотно-климатических испытаний на стенде ЦИАМ.