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Инновации

В ЦИАМ проведена серия испытаний демонстратора технологий на базе роторно-поршневого двигателя

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В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно проведена новая серия испытаний демонстратора технологий на базе роторно-поршневого двигателя.

Главный результат заключается в безотказной работе двигателя-демонстратора в ходе 4-х-часовых непрерывных испытаний по утвержденной программе.

— Объект устойчиво работал на основных режимах на протяжении четырех часов, — рассказывает заместитель начальника отдела ЦИАМ Михаил Ступеньков. — Были пройдены основные контрольные точки, предусмотренные программой испытаний.

Проект реализуется при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ), который сотрудничает с ЦИАМ в области разработки научно-технического задела для создания двигателей нового поколения. В 2016 году в Институте создана лаборатория специальных проектов. Ее коллектив, совместно с рядом организаций-соисполнителей, разрабатывает демонстратор роторно-поршневого двигателя с применением керамических деталей и проводит его испытания.

— На двигателе-демонстраторе мы отрабатываем новые материалы и технологии, — поясняет руководитель лаборатории Владимир Низовцев. — Применение в составе двигателя материалов нового поколения позволило снизить потери на трение. В результате испытаний получен большой объем данных, которые позволяют сформировать требования к ответственным деталям из керамических композиционных материалов для дальнейшей отработки на опытных двигателях.

В двигателе применена модернизированная электронная система зажигания и топливопитания, а также система турбонаддува, специально разработанная одним из соисполнителей проекта. По итогам проведения испытаний подтверждена эффективность работы нового турбонагнетателя. Она на 8% выше, чем у существующих аналогов. Работы по подтверждению заявленных характеристик двигателя-демонстратора будут продолжены, включая серию ресурсных и высотно-климатических испытаний на стенде ЦИАМ.

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http://www.ciam.ru/press-center/news/at-the-rotary-piston-engine-demonstrator-research-continues-into-new-technologies/

ЦИАМ, двигателестроение
  • oleg repin oleg repin
    12.06.1908:58:18

    В молодости в журнале «Техника молодёжи» читал про роторно-поршневые двигатели для автомобилей.Там писали про многочисленные преимущества этого двигателя по сравнению с ДВС обычной конструкции. Но всё это было в теории. Из памяти всплывает информация о том, что какая-то японская фирма разработала такой автомобильный двигатель и это считалось прорывом. Но потом упоминания об этом двигателе сошли на нет. Видимо теоретические преимущества роторно-поршневых двигателей были разрушены практикой.

    #1135728
    • Игорь Brick
      12.06.1909:08:16

      Мазда RX-8. Имеет серийный ротор, гарантия 200 000 км пробега.

      Отредактировано: Игорь Brick~10:30 12.06.19
      #1135734
      • Нет аватара kuffa
        12.06.1910:57:25

        И весь рынок завален этими Маздами за копейки, потому как все движки убитые, и только полный дурень такую тачку себе возьмет. Хотя красивая.

        #1135749
        • Игорь Brick
          12.06.1911:13:20

          Ну, это уже другой вопрос, что такие движки ремонту не подлежат.

          #1135750
    • Clausson Clausson
      12.06.1911:30:42

      многочисленные преимущества этого двигателя по сравнению с ДВС обычной конструкции

      Преимущество его удельная мощность (на кг массы), все остальное скорее сплошные недостатки. Японцы и русские оказались самыми упорными в этом деле. Немцы бросили тему за полной бесперспективностью. Для появления хоть каких-то перспектив должна была состояться революция в материалах.

      Собственно именно тогда ТМ уже и писала о том, что для этого двигателя нужна керамика и как только ученым удастся достичь требуемых характеристик можно будет возвращаться к этой теме вновь. Что наши и сделали.

      Отредактировано: Clausson~12:15 12.06.19
      #1135751
  • Нет аватара foxkeys
    12.06.1911:57:28

    Обратите внимание, испытывают движок «В Центральном институте авиационного моторостроения». Отнюдь не автомобилисты.

    Почему? Думаю потому, что врожденные пороки Ванкеля делают его малопригодным для длительного использования.

    Зато, эти же особенности (высокие рабочие обороты, низкая вибрация и высокая удельная мощность, низкое число деталей, многие из которых к тому же можно изготавливать аддитивными технологиями) делают этот двигатель идеально пригодным для использования на «одноразовых» или малоресурсных дронах. Также, для дронов не критично потребление масла и экология… Длительность испытаний в 4 часа тоже намекает на «одноразовые» двигатели.

    #1135756
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