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Фотофакты

Лёгкий цельнокомпозитный многоцелевой самолёт ТВС-2ДТС

  •  © ru-aviation.livejournal.com

Большой (+74 фото!) репортаж о ТВС-2ДТС

Некоторое время в Орешково стоял этот замечательный и весьма необычный самолет. Я его уже видел и на статике и в полете, но вот внутрь попасть не удавалось. Но благодаря содействию Максима Морозова удача улыбнулась мне:-))) Ну и попытался собрать в интернете и его окрестностях все об этом самолете…

Итак, ТВС-2ДТС — завершающий вариант проекта ТВС, имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новый фюзеляж и новую кабину пилотов. Построен в рамках проекта российского турбовинтового самолёта (ТВС) для замещения самолётов типа Ан-2 в рамках Государственной программы по развитию малой авиации при участии ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина. На данный момент построен единственный экземпляр. 8 июня 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Улан-Удэ сообщил, что новый лёгкий многоцелевой самолёт ТВС-2ДТС получил название «Байкал».

Наш самолет это ТВС-2-ДТС с регистрационным номером RA-2847G. Да, он пока зарегистрирован как экспериментальный…

  •  © ru-aviation.livejournal.com

На основе работ, выполненных в 2013-2015 годах, в 2016 году проведена разработка и начато изготовление опытного предсерийного образца лёгкого многоцелевого самолёта на 9 мест (ЛМС-9) для дальнейшей передачи его на сертификационные испытания.

  •  © cdn-share.slickpic.com

В течение 2016 года специалистами СибНИА была разработана рабочая конструкторская документация на опытный образец ЛМС-9. Создана программа и методика предварительных испытаний опытного образца, разработана технологическая оснастка и документация для изготовления ЛМС-9, произведена подготовка опытного производства для изготовления элементов самолёта.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Под технологическую оснастку для формования композитных деталей было изготовлено около 1000 элементов, а также оперение, хвостовая часть фюзеляжа, элементы верхнего и нижнего крыла и его механизация, всего — более 630 композитных деталей и 1700 фрезерованных деталей

  •  © cdn-share.slickpic.com

К лету 2017 года опытный образец самолёта ЛМС-9 получил обозначение ТВС-2ДТС.В июне 2017 года прошли статические испытания планера воздушного судна. Испытания проводились с целью подтверждения статической прочности фюзеляжа, верхнего и нижнего крыла, узлов крепления шасси и закрылков. Тогда же для обоснования прочности при нагрузках, соответствующих программе лётных испытаний, были испытаны системы управления самолёта.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Во время испытаний были реализованы наиболее тяжёлые случаи нагружения, определяющие общую и местную прочность конструкции планера. Полученные результаты показали необходимость усиления конструкции. Были установлены композитные накладки на обшивку фюзеляжа в зонах местной потери устойчивости и заменены крепёжные элементы стойки шасси на крепёж увеличенного диаметра.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Применение углепластика в конструкции фюзеляжа, стоек шасси, бипланного крыла, вертикального и горизонтального оперения повысило прочность самолёта, а жёсткое исполнение верхнего и нижнего крыла дало возможность установить дополнительные топливные баки объёмом более 3500 литров, что значительно увеличивает дальность полёта. При проектировании самолёта были применены методы цифрового моделирования, что позволило конструкторам СибНИА создать оптимальную аэродинамическую схему.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Ещё одной новацией стала система запуска турбовинтового двигателя, основанная на суперконденсаторах. Эта разработка компании «ТЭЭМП» работает на основе гибридного накопителя электроэнергии: суперконденсаторы обеспечивают мощность, необходимую для запуска двигателя, в то время как аккумуляторные батареи используются для питания бортовой сети воздушного судна. Благодаря технологиям «ТЭЭМП», общая масса накопителя снижается на 60 кг, а ресурс аккумуляторов увеличивается в 2-3 раза. Пусковая система на основе суперконденсаторов сохраняет свою работоспособность при температурах до -50°С, в то время как традиционные аккумуляторы теряют свой заряд уже при -25°С.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Суперконденсаторы не нуждаются в обслуживании, а их ресурс достигает 1 млн циклов разряда-заряда, что крайне важно для самолёта, который предназначен для работы в самых суровых условиях — от сибирских нефтяных месторождений до северных широт. До ТВС-2ДТС суперконденсаторы для запуска двигателя ранее нигде в мировом авиастроении не применялись.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Самолёт оснащён американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлётной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании «Hartzell Propeller Inc.» (США), а также комплектом современного пилотажно-навигационного оборудования «Garmin».

  •  © cdn-share.slickpic.com

В кабине пилотов установлены четыре жидкокристаллических цветных индикатора — по два для каждого пилота и пятый — в центральной части приборной доски. Остекление кабины выполнено из литых гнутых плексигласовых панелей. В верхней части фонаря есть люк.

  •  © cdn-share.slickpic.com

10 июля 2017 года на аэродроме Ельцовка в Новосибирске состоялся первый полёт цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС, а уже через шесть дней самолёт выполнил беспосадочный полёт из Новосибирска на аэродром ЛИИ им. Громова в подмосковный Жуковский для участия в МАКС-2017.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Пока нет самолёта ТВС-2ДТС с готовым пассажирским салоном, увидеть его мы сможем не раньше 2020 года, после того, как начнётся серийное производство машины. Но предположить, как будет выглядеть салон, можно на примере самолёта ТВС-2МС, пассажирский 9-ти местный вариант которого впервые был представлен публике на МАКС-2013.

  •  © cdn-share.slickpic.com

В салоне справа у входа установлено откидное кресло стюардессы. Багаж пассажиров размещается под креслами. Багажные полки имеют объём, как на региональных самолётах, каждое пассажирское место оснащено индивидуальной вентиляцией и освещением. В конце салона размещён санузел с биотуалетом и умывальником, поэтому многочасовой полёт будет вполне комфортабельным.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Крейсерская скорость самолёта — 350 км/ч, он может доставить до 3,5 тонн груза на расстояние до 1200 км. Максимальная дальность полёта — 4500 км. Благодаря применению современного комплекса авионики ТВС-2ДТС может выполнять полёты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Предусмотрена эксплуатация самолёта в северных широтах, а также безангарное хранение( что весьма любопытно для композитного самолета).

  •  © cdn-share.slickpic.com

16 февраля 2018 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение об организации местных воздушных линий в Сибири и на Дальнем Востоке, для чего будет создана новая авиакомпания на базе одного из уже существующих в Якутии авиаперевозчиков (вероятно — «Полярные авиалинии»), основу парка которой составят лёгкие многоцелевые самолёты ТВС-2ДТС. Соглашение также предусматривает организацию серийного производства ТВС-2ДТС на мощностях Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ), входящего в холдинг «Вертолёты России».

  •  © cdn-share.slickpic.com

Производство самолётов на У-УАЗ должно быть запущено в 2019 году, а в период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин. Со своей стороны, минпромторг России решит вопрос финансовой поддержки для завершения ОКР по самолёту ТВС-2ДТС, его сертификации и других возможных мер государственной поддержки с целью организации серийного производства этой машины.

  •  © cdn-share.slickpic.com

И дальше начинаем просто смотреть на самолет.

  •  © cdn-share.slickpic.com

К сожалению полноценного РЛЭ на этот самолет еще нет или же пока его не выпускают на свет божий из рук… Но я просил!!!

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А вторая труба над основной это какой то автономный подогреватель? Здесь же нет ВСУ?

  •  © cdn-share.slickpic.com

Две секции элеронов…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Иллюминаторы из круглых стали овальными.

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Хвостовое оперение тоже цельнокомпозитное…

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Хвостовое колесо вроде осталось в наследство от Ан-2?

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Тросовая проводка…

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Руль направления.

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Общий вид сзади.

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Горизонтальный стабилизатор ниже чем на Ан-2? Или мне так показалось просто?

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Здесь в фюзеляже как и в Ан-2 есть и пассажирская дверь и грузовой люк.

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Но еще появилась и дверь в начале пассажирского салона. Она как аварийная или у нее есть какой то более глубокий смысл?

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Логотипы…

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А Legend это какое то наименование или что?

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Это такая изящная и аэродинамичная замена подкосам и расчалкам Ан-2. И не будут теперь вибрировать расчалки при обледенении:-)))

  •  © cdn-share.slickpic.com

В законцовке судя по всему спряталась антенна метеорадара.

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ПВД

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А что тогда это? Как мне подсказал Максим Морозов, это штатный датчик углов атаки системы Garmin.

  •  © cdn-share.slickpic.com

А какова конструкция основных стоек? Есть ли здесь амортизатор? Как мне подсказали, здесь рессора как на Як-55, что является спорным решением и возможно на серийном будет по другому…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Снизу есть камера.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Воздухозаборники… радиатор?

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А вот и камера крупнее. А где же слив отстоя?

  •  © cdn-share.slickpic.com

Правые консоли.

  •  © cdn-share.slickpic.com

А мы идем в салон. Дверь мне кажется стала просторнее?

  •  © cdn-share.slickpic.com

Сам салон шире…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Это все композит…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Общий вид назад…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Желтый это же у нас топливо?

  •  © cdn-share.slickpic.com

Конструкция иллюминаторов.

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Аварийный выход на крыло. Сейчас видимо другие требования по безопасности, нежели когда создавали Ан-2?

  •  © cdn-share.slickpic.com

И переходим в святая святых: кабину экипажа… На самолете установлено пилотажно-навигационное оборудование компании Garmin.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Сюда же можно выводить данные с камеры…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Боковушечка

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Крупнее. Это управление топливной системой, с верхних кессон баков топливо поступает самотеком, а из нижних кессон баков необходимо топливным насосами перекачивать топливо, удобно при заправке заливать в нижние баки, и, а верхние можно перекачать.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Контроль аккумуляторов

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Центральная панель с РУДом. Запуск двигателя справа от РУДа.

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Любопытно: насколько хорошо видны эти указатели положения механизации?

  •  © cdn-share.slickpic.com

В центре экран метеорадара.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Общий вид приборной панели.

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А это монитор испытательного оборудования в салоне самолета.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Фото 119.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Штурвал, тормоза также на ручке.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Приборная панель КВСа

  •  © cdn-share.slickpic.com

Центральная панель с двигательными приборами.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Расходомер в центре и индикатор остатка топлива в верхних и нижних крыльев и по каждому кессон баку.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Боковушка у КВСа. Тут запуск двигателя? Нет…тут управление воздушной системой как на АН-2, давление в системе, давление в левой и правой группе тормозов.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Да, тут есть вспомогательная силовая установка судя по выключателям…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Пульт автопилота.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Вид приборной панели из салона.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Что видит пилот в левом кресле…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Обзор конечно великолепный…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Фото 130.

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Резервные приборы.

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Фото 132.

  •  © cdn-share.slickpic.com

Штурвал второго пилота

  •  © cdn-share.slickpic.com

Это бортовое питание?

  •  © cdn-share.slickpic.com

И композит под обшивкой…

  •  © cdn-share.slickpic.com

Длина 14,7 м

Размах крыла: 20,5 м

Крейсерская скорость: 350 км/ч

Грузоподъёмность: до 3,5 тонн (при дальности до 1200 км)

Максимальная дальность полёта: 4500 км.

Примерная стоимость: 150-180 млн руб.

Двигатель Honeywell TPE331-12UAN

Взлётная мощность 1100 л.с.

Вес пустого 3500 кг

Вес максимальный 7300 кг

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https://ru-aviation.livejournal.com/4041323.html

ТВС-2ДТС, Байкал, Московская область
  • Нет аватара senima56
    14.06.1917:22:06

    Спасибо за обзор.    

    #1136369
  • Нет аватара Granit
    14.06.1917:40:03

    Все классно!!! И обзор,и фото ну и конечно же самолет!   

    Отредактировано: Granit~18:02 14.06.19
    #1136376
  • Алексей Алексеев Алексей Алексеев
    14.06.1917:46:49

    Построен в рамках проекта российского турбовинтового самолёта (ТВС) для замещения самолётов типа Ан-2

    Примерная стоимость: 150-180 млн руб.

    Для справки. Ан-2 (бу, с консервации и т. п.) стОит 2,5-4 млн. руб, ещё 2-3 млн. нужно для его приведения в лётное состояние. Итого максимум за 7 млн гарантированно получаем рабочую машинку. А в реальности есть цены ниже в разы.

    Совершенно очевидно, что хозяйство, которое держит машинку за 7 лям, и хозяйство, которое держит машинку за 150-180 лям, — это два разных мира. С разных планет.

    В этой связи я не понимаю, как можно говорить о «замещении» одного типа ЛА другим. Тут разница 25 концов. Всё равно, что предложить кому-нибудь «заместить» Hyundai Solaris II на Rolls-Royce Cullinan I.

    Обзор хороший. Но перспектив у ЛА в рассмотренной нише вообще не вижу.

    #1136377
    • Юрий Липатов
      14.06.1918:07:56

      2-4 млн стоит Тойота Прадо. Критикуя вы ничего не предлагаете взамен. 2-4 млн стоит один двигатель.

      #1136387
  • Юрий Липатов
    14.06.1918:04:19

    Спасибо, отличный репортаж, бесподобный самолёт! Аэродинамика высший класс!

    #1136382
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