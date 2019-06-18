Пермская компания разработала и запустила серийное производство вело-рамы из карбона

Пермская компания «Форвард» впервые в России разработала и запустила серийное производство велосипедной рамы из карбона.

Представители Правительства Пермского края, осмотрев новое производство велосипедов, предложили сотрудничество в развитии системы проката спортивного инвентаря. По Перми должны будут установлены пункты проката велосипедов. Также предприятие «Форвард» ведет переговоры с Amazon, что позволит продавать велосипеды по всему миру.

ООО «Форвард» — международная компания и крупнейший производитель современных велосипедов в России. На российском рынке с 2004 года. Сейчас линейка велосипедов включает 280 моделей, предприятие производит порядка 400 тыс. велосипедов в год, с устойчивой тенденцией ежегодного роста (10-20%). Магазины фирмы открыты по всей России и в странах бывшего СНГ.