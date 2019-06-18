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Производство

Пермская компания разработала и запустила серийное производство вело-рамы из карбона

  •  © permkrai.ru

Пермская компания «Форвард» впервые в России разработала и запустила серийное производство велосипедной рамы из карбона.

Представители Правительства Пермского края, осмотрев новое производство велосипедов, предложили сотрудничество в развитии системы проката спортивного инвентаря. По Перми должны будут установлены пункты проката велосипедов. Также предприятие «Форвард» ведет переговоры с Amazon, что позволит продавать велосипеды по всему миру.

ООО «Форвард» — международная компания и крупнейший производитель современных велосипедов в России. На российском рынке с 2004 года. Сейчас линейка велосипедов включает 280 моделей, предприятие производит порядка 400 тыс. велосипедов в год, с устойчивой тенденцией ежегодного роста (10-20%). Магазины фирмы открыты по всей России и в странах бывшего СНГ.

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https://permkrai.ru/news/permskiy-proizvoditel-pervym-v-rossii-razrabotal-karbonovuyu-ramu-dlya-velosipedov/

Пермский край, компания Форвард, импортозамещение
  • Е.Юрий Е.Юрий
    18.06.1917:55:16

       На фото выглядит очень качественно.

    #1137345
    • EyeSauronn . EyeSauronn .
      18.06.1917:59:38

      пожелаю завоёвывать мировой рынок сбыта и дальше.

      #1137347
  • Нет аватара siberia2012
    18.06.1919:01:40

    Не знал, что есть такие велики. Знал бы, взял российского производства.

    #1137362
  • Нет аватара Bars
    18.06.1919:12:11

    Есть. В семье катаем Форвард, правда есть ещё французский,но разницы не вижу, все комплектующие одинаковые.

    #1137364
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