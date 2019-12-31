Цветная металлургия. Хроника 2019
Страна вступает в новый «металлический» 2020-й год. Пожелаем новых успехов российским металлургам. И вспомним 2019-й.
Январь
- ВСМПО-АВИСМА запустила производство титановых колец для двигателей
- Байкальская горная компания начинает строительство энергетических объектов ГМК «Удокан»
Февраль
- Президент РМК: Малмыжское даст нам дополнительно 100 тыс. т меди в год
- В Ингушетии построят завод алюминиевых сплавов
Март
- КМЭЗ получил первое оборудование для нового цеха медной фольги
- УГМК инвестирует 6,2 млрд руб. в капитальное строительство Гайского ГОКа
В рамках КЭФ-2019 прошёл символический запуск Богучанского алюминиевого завода
На Челябинском цинковом заводе выпустили опытную партию оловянно-индиевого сплава
Апрель
- Сибкабель установил исторический рекорд по объему переработки меди
- КУЗОЦМ запустил сервис проверки подлинности сертификатов
- РУСАЛ и Тиокомпозит тестируют технологию производства серобетона с применением красного шлама
Май
На Ревдинском заводе по обработке цветных металлов установлен новый волочильный стан
Июнь
- Прогноз развития рынка цветных металлов до 2023 г.
- Группа РМК инвестирует более 1 млрд долларов в производство в 2019 г.
- «Полиметалл» займется добычей меди и цинка на Северном Урале
В России создали новый сплав для авиакосмической отрасли
«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию новую печь для производства медных гранул
Июль
- Объем рынка алюминия в России в 2019 г. составит не менее 1,71-1,72 млн т
- В Каменск-Уральском 18 июля состоится презентация нового прокатного комплекса КУМЗа
Август
- УГМК объединяет активы
- РУСАЛ объявил результаты первого полугодия и второго квартала 2019 г.
- Утвержден новый ГОСТ на алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы
Сентябрь
- Ростех будет добывать вольфрам и молибден в КБР
- Гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин: более 300 сотрудников центрального офиса переедут в Красноярск
В Твери запустили новый цех горячего цинкования
АО «Уралэлектромедь» увеличил обработку металла на 40% за счет нового станка плазменной резки
Октябрь
- НТЦМ увеличивает выпуск продукции и прирастает в выручке
- Вторичная медь в производстве кабельной продукции
Уралэлектромедь запустила вторую печь обжига в Свердловской области
- ЧМК освоил новый профиль для вагоностроения и строительства
— Ферромарганец. Экспорт 10 месяцев 2019 г. — 65 тыс. т, второй результат в новейшей истории после пика 2010 г. (77 тыс. т),
— Молибден и продукция из него. Экспорт за 10 месяцев 2019 г. — 458 тонн, лучший результат как минимум с середины 90-х годов.
Ноябрь
- «Металл-Экспо'2019» помогает ВСМПО-АВИСМА обеспечить задел на будущее
- «Технологический прорыв» даст Норильскому Никелю большой экономический эффект
Декабрь
- PwC в России представляет результаты исследования российской золотодобывающей отрасли
- Рынок алюминиевого профиля в России по 2019 году вырастет на 1,5-3%
- ЛМЗ СКАД сохраняет высокий уровень производства алюминиевых дисков
- На Челябинском цинковом заводе состоялось открытие нового кислородного цеха
- Рудники «Комсомольский» и «Скалистый» объединились на глубине 900 метров
Читайте также...
- Магнитогорский металлургический комбинат строит новую аглофабрику стоимостью 22 млрд рублей
- Иркутский алюминиевый завод запустил производство кокса марки КЭП-2
- Белорецкий металлургический комбинат увеличил поставки в 2017 году