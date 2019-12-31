Цветная металлургия. Хроника 2019

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Страна вступает в новый «металлический» 2020-й год. Пожелаем новых успехов российским металлургам. И вспомним 2019-й.

Январь

Февраль

Март

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В рамках КЭФ-2019 прошёл символический запуск Богучанского алюминиевого завода

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На Челябинском цинковом заводе выпустили опытную партию оловянно-индиевого сплава

Апрель

Май

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На Ревдинском заводе по обработке цветных металлов установлен новый волочильный стан

Июнь

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В России создали новый сплав для авиакосмической отрасли

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«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию новую печь для производства медных гранул

Июль

Август

Сентябрь

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В Твери запустили новый цех горячего цинкования

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АО «Уралэлектромедь» увеличил обработку металла на 40% за счет нового станка плазменной резки

Октябрь

Уралэлектромедь запустила вторую печь обжига в Свердловской области

— Ферромарганец. Экспорт 10 месяцев 2019 г. — 65 тыс. т, второй результат в новейшей истории после пика 2010 г. (77 тыс. т),

— Молибден и продукция из него. Экспорт за 10 месяцев 2019 г. — 458 тонн, лучший результат как минимум с середины 90-х годов.

Ноябрь

Декабрь