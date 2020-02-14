В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300

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В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно сообщению, на авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде начата сборка частей фюзеляжа первого серийного Ил-144-300. Всего будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа, после чего они будут переданы для окончательной сборки. Окончательная сборка самолета будет производится на производственных площадях РСК «МиГ» — на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

Как ранее сообщали в ПАО «Ил», первые опытные образцы Ил-114-300 будут собираться путем переделки и модернизации старых Ил-114, а серийные машины уже будут собираться с нуля.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ожидается, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин. Отдельно отмечено, что самолёт создается в кооперации с самыми передовыми российскими предприятиями.