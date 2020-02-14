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Авиация

В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300

 © topwar.ru

В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно сообщению, на авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде начата сборка частей фюзеляжа первого серийного Ил-144-300. Всего будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа, после чего они будут переданы для окончательной сборки. Окончательная сборка самолета будет производится на производственных площадях РСК «МиГ» — на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

Как ранее сообщали в ПАО «Ил», первые опытные образцы Ил-114-300 будут собираться путем переделки и модернизации старых Ил-114, а серийные машины уже будут собираться с нуля.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ожидается, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин. Отдельно отмечено, что самолёт создается в кооперации с самыми передовыми российскими предприятиями.
Источник: https://topwar.ru/167880-v-rossii-n...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Ил-114-300, "Сокол" , Нижний Новгород
  • Нет аватара абрамыч
    14.02.2012:32:11

    Продолжение старичка Ил-14!!!

    #1188682
    • alex4spb alex4spb
      14.02.2012:39:52

      Продолжение старичка Ил-14!!!
      с чего бы вдруг?

      #1188686
    • Нет аватара Andy6012
      14.02.2013:02:02

      Просто ЛИ-2 Next   

      Отредактировано: Andy6012~13:02 14.02.20
      #1188690
      • Нет аватара абрамыч
        14.02.2013:25:50

        И реактивные двухмоторные тоже все на них похожи,только движки турбо-вентиляторные.

        #1188694
  • Нет аватара senima56
    14.02.2013:53:43

    Давайте, ребята по шустрее собирайте, испытывайте и в серию! Заждались уже! А то «обещаниями" — сыты по горло!

    #1188700
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