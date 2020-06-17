«КАМАЗ» передал Москве очередные сто электробусов

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«КАМАЗ» поставил первую сотню электробусов в рамках третьего контракта, заключённого с ГУП «Мосгортранс» в январе 2020 года.

В период с февраля по июнь «КАМАЗ» отгрузил в адрес «Мосгортранса» сто электробусов, ещё столько же компания должна поставить во втором полугодии 2020 г. При этом производитель полностью берёт на себя сервисное обслуживание подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Напомним, это уже третий контракт, заключённый «КАМАЗом» с крупнейшим в России оператором городских пассажирских перевозок. Камазовские электробусы регулярно отгружаются московскому заказчику, начиная с сентября 2018 года. В общей сложности компания передала в столицу уже 300 единиц инновационной техники. При этом новая партия электробусов оснащается универсальной мультисервисной системой, которая собирает и анализирует поток данных от различных датчиков электробуса, фиксирует пассажиропоток, оценивает качество и эффективность управления электробусом. Также она интегрируется с системой радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город», которая помогает слабовидящим и незрячим пассажирам при посадке и высадке из салона. Согласно результатам опроса, проведенного недавно в столице, москвичи оценили преимущества экологически чистого транспорта и положительно отзываются о работе новых электробусов.