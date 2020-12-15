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Авиация

В Иркутске первый полет совершил МС-21-310

 © Фото из открытых источников

15 декабря в Иркутске МС-21-310 с двигателями ПД-14 совершил первый полет.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bvN05TYQdwc

 © Фото из открытых источников

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МС-21-310, ОАК, Иркут, ПД-14
  • Нет аватара Захарка
    15.12.2007:35:52

    Вроде «таки да!»: https://www.irk...20201215/first/

          

    #1218455
  • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
    15.12.2007:43:03

           

    #1218456
  • Нет аватара alex_uns
    15.12.2008:48:28

          

    #1218461
  • Нет аватара Zor
    15.12.2008:56:21

    Кто-то здесь переживал, что ПД-14 «не поднял в воздух ни одного самолёта».

    Ну вот — теперь уже поднял.

             

    #1218462
  • Нет аватара vlTepes
    15.12.2008:56:45

     © rostec.ru

    #1218463
    • Нет аватара Zor
      15.12.2009:04:36

      Такое впечатление, что диаметр мотогондолы у него больше, чем у «американца». Или это покраска такой эффект даёт?

      #1218465
  • lexat7 lexat7
    15.12.2009:12:06

    Отлично!    

          

    #1218466
  • Нет аватара mikr
    15.12.2009:13:06

    Хотелось бы не останавливаться на достигнутом. В последнее время Россия успешно разрабатывает инновационные продукты, но не слишком быстро (мягко говоря) внедряет их массовое производство. Пора бы что-то поменять в этой грустной тенденции.

    #1218467
  • Роман Клёва Роман Клёва
    15.12.2009:14:52

             

    #1218468
  • Нет аватара Zor
    15.12.2009:22:16

    Видео

    ©Видео с youtube.com/ https://ria.ru/services/video/embed/1589254889-1589255413.html

    #1218472
  • Mark Li
    15.12.2009:27:47

    Лепота!!!

    #1218475
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    15.12.2009:28:42

    Лучшее событие года!

    #1218476
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    15.12.2009:29:35

    Так я до конца и не понял, чем оказался плох Ту-204.

    #1218477
    • Нет аватара mik88
      15.12.2009:42:55

      Особо наверняка ничем. Но за то время, которое возились с машиной, все немного ушло вперед. Тут и композиты, которых тогда не было, и авионика морально «подустала"да и движки, как ни крути, а уже прошлого поколения.Все можно привести в соответствие, но это фактически нужно заново перепроектировать самолет. Наверно проще сделать новый, что и было сделано.

      #1218479
    • Нет аватара Tcheluskin
      15.12.2009:57:06

      У Ту-204 существенно выше масса конструкции, чем у аналогичных A321, B737-900 и МС-21, как следствие, выше расход топлива.

      Отредактировано: Tcheluskin~10:01 15.12.20
      #1218483
    • Vasily Kozlov Vasily Kozlov
      15.12.2010:02:51

      1)Если сравнить массу пустого самолёта А321-200 и ТУ-204, то выясниться, что при одинаковой пассажировместимости ТУ-204 перетяжелен на 10 тонн. Отсюда перерасход топлива и аэропортовых сборов. 2) Трехчленный экипаж. ТУ214 так толком и не внедрили. 3)Самое главное: КБ Туполева забило болт на этот самолёт и в результате техническое обслуживание его было очень сложное и дорогое.

      #1218487
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    15.12.2009:43:48

    Желаем успешной сертификации и серийного производства

    #1218480
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