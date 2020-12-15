В Иркутске первый полет совершил МС-21-310
15 декабря в Иркутске МС-21-310 с двигателями ПД-14 совершил первый полет.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.
Продолжительность полета составила 1 час 25 минут.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bvN05TYQdwc
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