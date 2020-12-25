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Судостроение и судоходство

Всеволожский Крановый Завод изготовил партию гидравлических судовых палубных кранов

Стреловые краны Всеволожского Кранового ЗаводаСтреловые краны Всеволожского Кранового Завода © Фото из открытых источников

Всеволожский Крановый Завод из Ленинградской области выпустил первую партию гидравлических палубных кранов, и они уже доставлены на Каспий.

Чем примечательна эта поставка? Данное оборудование практически не имеет российских аналогов и является уникальной разработкой конструкторского бюро Завода. У полноповоротных кранов стрелы меняют угол наклона и поворачиваются вокруг вертикальной оси вместе с корпусом крана на любой угол.

Очередная партия палубных кранов будет выпущена в начале 2021 года. Также наши специалисты будут производить шефмонтаж и пусконаладочные работы на объекте Заказчика.

В поставку вошли:

  1. Кран гидравлический палубный складной телескопический (на корму судна), характеристики: грузоподъемность — 1,7 тонны, вылет стрелы — 8,3 метра;
  2. Кран гидравлический палубный с жесткой стрелой (на нос), грузоподъемность — 4тонны, вылет стрелы — 8 метров.


судовой кран, палубный кран, морские стрелы, новое производство, машиностроение
  • Нет аватара senima56
    25.12.2018:55:07

    Это очень радостная и неожиданная новость!     У нас действительно не производились отечественные гидравлические палубные краны, всё было импортное.

    Удачи разработчикам и производителям!   

    #1220064
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