Всеволожский Крановый Завод изготовил партию гидравлических судовых палубных кранов

Стреловые краны Всеволожского Кранового Завода © Фото из открытых источников

Всеволожский Крановый Завод из Ленинградской области выпустил первую партию гидравлических палубных кранов, и они уже доставлены на Каспий.

Чем примечательна эта поставка? Данное оборудование практически не имеет российских аналогов и является уникальной разработкой конструкторского бюро Завода. У полноповоротных кранов стрелы меняют угол наклона и поворачиваются вокруг вертикальной оси вместе с корпусом крана на любой угол.

Очередная партия палубных кранов будет выпущена в начале 2021 года. Также наши специалисты будут производить шефмонтаж и пусконаладочные работы на объекте Заказчика.

В поставку вошли: