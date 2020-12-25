Всеволожский Крановый Завод изготовил партию гидравлических судовых палубных кранов
Стреловые краны Всеволожского Кранового Завода © Фото из открытых источников
Всеволожский Крановый Завод из Ленинградской области выпустил первую партию гидравлических палубных кранов, и они уже доставлены на Каспий.
Чем примечательна эта поставка? Данное оборудование практически не имеет российских аналогов и является уникальной разработкой конструкторского бюро Завода. У полноповоротных кранов стрелы меняют угол наклона и поворачиваются вокруг вертикальной оси вместе с корпусом крана на любой угол.
Очередная партия палубных кранов будет выпущена в начале 2021 года. Также наши специалисты будут производить шефмонтаж и пусконаладочные работы на объекте Заказчика.
В поставку вошли:
- Кран гидравлический палубный складной телескопический (на корму судна), характеристики: грузоподъемность — 1,7 тонны, вылет стрелы — 8,3 метра;
- Кран гидравлический палубный с жесткой стрелой (на нос), грузоподъемность — 4тонны, вылет стрелы — 8 метров.
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25.12.2018:55:07