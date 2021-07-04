Обзор: в мае 2021 года в России открылось 10 новых производств

Открыто 10 новых производств, из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 82,62 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен).

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. В Татарстане открыто производство автомобилей российской марки представительского класса «Аурус»

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В Татарстане стартовало серийное производство Aurus Senat — легкого (незащищенного) седана в шести базовых цветах. Впервые в стране была с нуля создана линейка автомобилей представительского класса. Проект важен для развития отечественного автопрома и экспорта, а также экономики Татарстана. На заводе около 50% используемого оборудования российского производства. Затраты на развёртывание производства в «Алабуге» составили около 2 миллиардов рублей.

Порядка 70% поставщиков комплектующих на конвейр — это российские компании. До 2022 года уровень локализации производства планируется поднять 80 процентов. На сегодня это около 53 процентов.

В этом году планируется выпустить 300-350 автомобилей. В будущем на заводе в «Алабуге» планируется достичь показателя в 5 тыс. единиц в год. Первые авто Aurus Senat планируется передать на дистрибуцию в партнерские автосалоны на будущей неделе, сообщил журналистам гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов. Машины будут доступны для тест-драйва в Москве, до конца года планируется запустить дилерский центр в Санкт-Петербурге, в перспективе — в Казани, Сочи, Красноярске, Екатеринбурге.

Серийное производство модели «Сенат» идет по полному циклу — от сварки кузовов до финальных испытаний. По каждой машине, которая сойдет со сборочной линии, заказчикам предлагаются широкие спектр индивидуальных решений. С учетом такого клиентоориентированного подхода серийность будет постепенно наращиваться до 5000 экземпляров в год. Все технологические операции завязаны на единую ИТ-систему, это возможностью сопровождения производственных процессов на всех этапах, начиная с приёмки материалов и комплектующих и до цифровой настройки агрегатов и систем.

2. В Ульяновске запущено новое производство композитных материалов нового поколения

© Фото из открытых источников

В Ульяновске состоялось открытие нового производственно-лабораторного и административно-бытового корпусов Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Предприятие будет выпускать полимерные композиционные материалы нового поколения для авиационной и других отраслей промышленности.

Объём инвестиций составил более 500 млн рублей.

На первом этапе на производстве будут работать до 30 человек. В будущем число высококвалифицированных специалистов будет увеличено в два раза.

Ульяновский научно-технологический центр ВИАМ — одно из ведущих предприятий региона, занимающееся разработкой инновационных технологий и производством продукции для авиационной и других отраслей промышленности. Центр занят в проектах Ан-124-100 «Руслан», Ил-114-300, МС-21, изготавливал покрытия для транспортного самолёта Ил-76МД-90А, который выпускается заводом «Авиастар-СП».

3. В Ульяновской области состоялся запуск нового производства изделий из древесно-полимерного композита

© Фото из открытых источников

12 мая в ОЭЗ «Ульяновск» к работе в тестовом режиме приступил завод по производству изделий из древесно-полимерного композита.

На новом предприятии будет осуществляться выпуск погонажных изделий из древесно-полимерного композита, в частности, террасной доски — декинга. Инвестор построил производственный цех, а также склады для сырья и готовой продукции площадью 3000 кв м.

В ОЭЗ «Ульяновск» компания планирует осуществлять грузооборот изделий в объёме до 3000 тонн в год. Инвестиции составили 100 млн рублей, создано более 30 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области. Компания планирует на следующем этапе расширение производства.

«Хольцхоф Рус» планирует проинвестировать дополнительно 105 млн руб. в строительство участка розлива и упаковки жидкого бетона, участка изготовления винтовых опор, а также участка изготовления фурнитуры и склада сырья.

Производительность переработки сырья составит порядка 655 тонн в месяц.

4. На заводе компании «Концерн КЭМЗ» запущен новый цех по выпуску деталей из композитных материалов

© Фото из открытых источников

На базе ОАО «Концерн КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод) запустили цех по выпуску деталей из композитных материалов. В настоящее время специалисты нового производства работают над изделиями для самолета МАИ-411.

Предприятие планирует обеспечить новыми, легкими и сверхпрочными деталями собственное самолетостроение. Перспектива новых материалов в конструкциях самолетов и в других производствах очевидна и время перехода от металлических к конструкциям с долей композитных материалов уже пришло. Использование композитных материалов в легкомоторных самолетах МАИ-411 позволит заметно снизить их массу и, кроме того, сократить трудоемкость производства.

5. В Воронежской области в ОЭЗ «Центр» открыт новый завод композитных материалов

© Фото из открытых источников

20 мая на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» открыт завод «Ламплекс Композит». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Предприятие ориентировано не только на импортозамещение, но и на экспорт.

Основные направления деятельности — разработка технологий и производство композитных материалов на высокотехнологичном европейском оборудовании последнего поколения, здесь будут выпускать технические ламинаты, фольгированные диэлектрики и препреги.

Среди потенциальных потребителей продукции — предприятия оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, авиастроения, машиностроения, электроэнергетики, металлургической отрасли и другие.

6. В Кемерово на заводе «Азот» запущен новый комплекс производства азотной кислоты

© Фото из открытых источников

Новое производство азотной кислоты запущено во вторник на крупнейшем за Уралом химическом заводе «Азот» в Кемерово.

Производственная мощность нового технологического комплекса составляет около 500 тонн в сутки. После выхода цеха на производственную мощность завод «Азот» увеличит выпуск аммиачной селитры на 20%, до 620 тонн в сутки.

Инвестиции в строительство цеха составили 3,1 млрд рублей.Запуск нового производства позволил создать 15 современных рабочих мест.

Применяемая на новом производстве технология позволит полностью исключить выбросы в атмосферный воздух оксида углерода, а показатели диоксида азота будут в три раза ниже допустимых норм. К 2026 году «Азот» планирует снизить производственные выбросы всех своих цехов в два раза. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в областном центре.

Выход нового производства на проектную мощность позволит предприятию значительно увеличить выпуск аммиачной селитры, при производстве которой азотная кислота используется в качестве ключевого компонента.

7. На заводе «Нижнекамскнефтехим» запущено новое производство ДССК

© Фото из открытых источников

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось открытие производства по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП). Обьем инвестиций составил 11,3 млрд рублей.

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока их службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.

Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве, — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта повышается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза.

При возведении нового производства использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. На новой производственной линии применяется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука, эта дополнительная мера позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

8. В Татарстане на заводе «Танеко» компании «Татнефть» запущены три новые установки

© Фото из открытых источников

При возведении новых установок «Татнефть» обеспечила заказами заводы почти в двадцати городах России — в Казани, Бугульме, Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Волгограде, Екатеринбурге, Таганроге и др. Используемое оборудование на 95% отечественного производства. Общий объем инвестиций в три новых производства превысил 31 млрд рублей.

В целом, с 2010 года на «ТАНЕКО» введена в строй 21 установка, проектная мощность комплекса по переработке нефти составляет более 15 млн тонн в год.

Установка каталитического крекинга способна ежегодно перерабатывать свыше 1 миллиона тонн тяжелого нефтяного сырья в высокооктановый компонент автомобильных бензинов EURO-6. Также продуктами установки являются легкий газойль (сырье для дизельного топлива EURO-6) и сжиженные углеводородные газы (пропан-пропиленовая и бутан-бутиленовая фракции).

Запуск установки позволит увеличить производство бензинов на 545 тыс. т — до 1,6 млн т/год, а также дизтоплива EURO-6 на 200 тыс. т/год до 5 млн 800 тыс. т/год.

Новая установка по производству водорода — третья по счету на «ТАНЕКО» — обеспечит вторую очередь Комплекса водородом, необходимым для многих производственных процессов. В частности, его использование при гидроочистке повышает экологичность и общий объем выпускаемого топлива. С запуском новой установки у «ТАНЕКО» появилась возможность максимально загрузить уже существующие мощности НПЗ и обеспечить потенциал для дальнейшего расширения комплекса.

9. В Подмосковье на Ногинском комбинате строительных изделий запущен новый цех

© Фото из открытых источников

Российская компания Estima провела масштабную модернизацию производственных мощностей «Ногинского комбината строительных изделий» и запустила новую линию по изготовлению керамогранита больших размеров.

В середине 2020 года Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил компании льготный заем в размере 271 млн рублей под 1% годовых на модернизацию и запуск нового производства по программе «Проекты развития». Бюджет проекта превысил 615 млн рублей.

По данным компании, около 20% российского рынка керамогранита занято зарубежной продукцией. В основном из Китая, Индии, Польши и Турции. Запуск нового производства приведет к снижению импорта на 3-5%.

Новая технологическая линия способна изготавливать керамическую плитку крупного формата (80×80 см и 80×160 см) с применением цифровой печати.Позже в линейку будут добавлены размеры 80×180см, 120×120 см, 20×160см и 20×180. Мощность линии составляет 2 млн кв. метров плитки в год.

10. НОВАТЭК вывел новую четвёртую (последнюю) линию завода проекта «Ямал СПГ» на полную мощность

© Фото из открытых источников

После продолжавшейся более года пусконаладки четвёртая линия завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мощностью 0,95 млн тонн в год вышла на стопроцентную загрузку. Выход линии в промышленную эксплуатацию может добавить к производству НОВАТЭКа до 0,5 млн тонн СПГ во втором полугодии 2021 года.

Четвёртая (завершающая проект) линия завода в отличие от первых трёх использует российскую технологию сжижения природного газа «Арктический каскад», запатентованную НОВАТЭКом, с использованием российского оборудования. Стоимость строительства четвертой линии «Ямал СПГ», по оценке «Новатэка», составила около $0,5 млрд (примерно 32,5 млрд рублей по условному курсу прошлых лет).

Линия вышла на стабильное производство сжиженного природного газа, начинаются первые полноценные отгрузки СПГ. До этого линия производила лишь небольшие объёмы СПГ в рамках пусконаладочного процесса.

Итого за май 2021 года:

10 новых производств

из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 81,4 млрд рублей)

общий объем объявленных инвестиций около 82,62 млрд рублей

у 2 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 1

Стройматериалы и строительные изделия — 2

Химическая промышленность и изделия — 7

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 0

Медицина и фармацевтика — 0

Текстильная промышленность — 0

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 0

Другое — 0

По источникам инвестиций:

иностранный — 0

российский или смешанный — 10