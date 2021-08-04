Импортозамещение. Июль 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1615 проектов импортозамещения!

1. ОДК представила на «Иннопроме-2021» турбину большой мощности.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила отечественную турбину большой мощности ГТД-110М на выставке «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге. ГТД-110М производства ПАО «ОДК-Сатурн» — первая полностью отечественная газовая турбина большой мощности для использования в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне от 110 до 500 МВт.

Для организации серийного производства турбин большой мощности и их продвижения на отечественном и мировом рынке Корпорацией создано ООО «ОДК — Турбины большой мощности», дочернее предприятие ООО «ОДК Инжиниринг».

2. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха доставила на Судостроительный завод «Северная верфь» дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для линии валопровода левого борта третьего серийного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350.

«Доставленный на завод ДГТА проходит входной контроль. В ближайшее время начнется подготовка к монтажу его элементов в носовое и кормовое машинные отделения», — сообщил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Двигательная энергетическая установка для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков», в которую входят агрегаты левого и правого борта, станет второй полностью отечественной, построенной на российских мощностях в рамках программы импортозамещения.

3. В подземный рудник ПАО «Гайский ГОК» (Оренбургская обл., предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступили подземные гидроперфораторные буровые проходческие установки DF-B1 производства АО «Машиностроительный холдинг» (г.Екатеринбург).

4. ГК Полаир запустила линию по производству стеллажей нового типа.

Стеллажи серии LOAD.ME изготовлены из анодированного алюминия, оснащены полками из ПЭВД. Пластиковые полки изготавливаются литьевым способом и потребовали серьезного оснащения производства. Ранее подобную продукцию завозили только из-за рубежа.

5. Компания «ОМГ СДМ» передала первые отечественные телескопические погрузчики заказчикам.

14 июля компания «ОМГ СДМ» передала ключи от первых российских телескопических погрузчиков своим заказчикам — строительной компании «Render House» и агрохолдингу «Троицкое». Линейка техники была разработана по инициативе и при поддержке Минпромторга Российской Федерации.

Эти модели погрузчиков имеют грузоподъемность 3,5 тонны и вылет стрелы семь метров. Это первая российская серийная модель данного класса спецтехники.

«ОМГ СДМ» планирует выпустить три модели погрузчиков. Все они имеют индустриальное и сельскохозяйственное исполнение. Машины будут оснащаться дизельным агрегатом ЯМЗ-534 на 97 кВт.

6. Компания «Сарштедт» запустила производство в петербургском индустриальном парке «Марьино».

На первом этапе была запущена линия по производству систем взятия капиллярной крови, в текущем году также планируется установить оборудование для производства систем взятия венозной крови.

А с выходом предприятия на полную мощность Sarstedt намерена максимально заменить собственный импорт российской продукцией по взятию крови и начать экспортные поставки.

7. Компания-интегратор атомной отрасли по системам накопления ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершила первый этап проекта технического перевооружения участка производства порошков катодных материалов на площадке Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; также входит в топливный дивизион Росатома). По итогам реализации проекта планируется кратно нарастить объемы выпускаемой продукции, а также запустить новую продуктовую линейку.

Выпуск новых катодных материалов в промышленных масштабах позволит обеспечить потенциальные потребности собственной технологической цепочки ООО «РЭНЕРА» в необходимом сырье для производства литий-ионных аккумуляторов, а также нужды других российских производителей накопителей энергии. В настоящее время в России отсутствует крупномасштабное промышленное производство указанных типов порошков.

8. «Омский завод инновационных технологий» открыл новый корпус по производству котельного оборудования.

В 2018 году предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» в размере 300 млн рублей. Общий бюджет организации производства превысил 800 млн рублей.

В настоящее время почти 60% российского рынка заняты импортным котельным оборудованием. Ввод нового комплекса поможет снизить зависимость от зарубежных поставок на 15%.

9. Сасовский станкостроительный завод переходит на российскую систему ЧПУ «Мехатроника»

На стенде станкостроительного завода «САСТА» был представлен токарный станок, оснащенный управляющим программно-аппаратным комплексом (УПАК) компании «Мехатроника», состоящего из блока управления, пульта оператора, силовых преобразователей. Данный УПАК обеспечивает выполнение заданных требований.

Вся конструкторско-техническая документация на станок также российская — разработана в собственном конструкторском бюро. Все основные узлы были отлиты и обработаны непосредственно на предприятии. Представленное оборудование обладает большим экспортным потенциалом. Станок тяжёлый, жёсткий, обеспечивает качественную силовую обработку.

В настоящее время размещён заказ на изготовление 49 комплектов ЧПУ «Мехатроника», которые будут установлены на станочном оборудовании «Саста».

Пока большинство российских станков с ЧПУ оснащается зарубежными системами.