«ТМХ-Электротех» приступил к серийному выпуску агрегата переменного тока для тепловозов

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ООО «ТМХ-Электротех» (Ростовская обл., входит в АО «Трансмашхолдинг») приступил к серийному выпуску синхронного вспомогательного агрегата переменного тока АТ2С-2800/400Б для магистральных тепловозов 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (также входящего в состав ТМХ).

В «ТМХ-Электротехе» изготовлена и успешно прошла испытания установочная партия агрегатов общим количеством 100 единиц По результатам испытаний, квалификационная комиссия присвоила агрегату литеру «А», что дает ООО «ТМХ-Электротех» право приступить к серийному выпуску.

АТ2С-2800/400Б изготавливается в рамках программы импортозамещения и является альтернативой оборудованию, которое ранее приобреталось на Украине. Он предназначен для питания через выпрямитель тяговых электродвигателей постоянного тока, запуска дизеля, питания потребителей вспомогательных нужд и системы возбуждения тягового агрегата.

Агрегат состоит из двух, выполненных в одном корпусе, синхронных генераторов (тягового мощностью 2800 кВт и вспомогательного мощностью 400 кВт). Активные части тягового и вспомогательного генераторов максимально унифицированы с генератором ГТСН-2800, который выпускается «ТМХ Электротехом» серийно, и агрегатом АТ2С-2800/600.

До конца года будет выпущено 70 агрегатов.