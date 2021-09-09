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Производство

«ТМХ-Электротех» приступил к серийному выпуску агрегата переменного тока для тепловозов

 © tmholding.ru

ООО «ТМХ-Электротех» (Ростовская обл., входит в АО «Трансмашхолдинг») приступил к серийному выпуску синхронного вспомогательного агрегата переменного тока АТ2С-2800/400Б для магистральных тепловозов 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (также входящего в состав ТМХ).

В «ТМХ-Электротехе» изготовлена и успешно прошла испытания установочная партия агрегатов общим количеством 100 единиц По результатам испытаний, квалификационная комиссия присвоила агрегату литеру «А», что дает ООО «ТМХ-Электротех» право приступить к серийному выпуску.

АТ2С-2800/400Б изготавливается в рамках программы импортозамещения и является альтернативой оборудованию, которое ранее приобреталось на Украине. Он предназначен для питания через выпрямитель тяговых электродвигателей постоянного тока, запуска дизеля, питания потребителей вспомогательных нужд и системы возбуждения тягового агрегата.

Агрегат состоит из двух, выполненных в одном корпусе, синхронных генераторов (тягового мощностью 2800 кВт и вспомогательного мощностью 400 кВт). Активные части тягового и вспомогательного генераторов максимально унифицированы с генератором ГТСН-2800, который выпускается «ТМХ Электротехом» серийно, и агрегатом АТ2С-2800/600.

До конца года будет выпущено 70 агрегатов.
Источник: https://www.tmholding.ru/media/events/11875.html

Трансмашхолдинг, ТМХ-Электротех, импортозамещение
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    09.09.2115:56:18

    изготавливается в рамках программы импортозамещения и является альтернативой оборудованию, которое ранее приобреталось

    Какой апломб!

    Но почему в статье не сказано, что на данном тепловозе устанавливаются импортные дизеля GEVO 12V взамен отечественного 5Д49 производства того же самого ТМХ?

    И, что примечательно, данный локомотив успешно пошел в серию и закупается РЖД. А вот модификация К3М с тем же самым отечественным 5Д49 почему-то в серию никак не пускается.

    Такое вот импортом замещение.

    #1239353
    • Alex M Alex M
      09.09.2120:58:48

      А за что минусы ставят сему товарищу? Хотя понятно, новость то совсем про другой элемент тепловоза, его то успешно и заменили, а другое может и не заменили пока что.

      #1239382
  • Нет аватара sieras65273
    09.09.2120:55:59

    Тепловоз 2ТЭ25КМ — тоже двухсекционный, но уже с коллекторными тяговыми электродвигателями. Сейчас выпущено более 500 таких машин, которые эксплуатируются в основном на БАМе. Оба тепловоза оснащаются российским дизельным двигателем, который производится структурами ТМХ.

    Трехсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М БМЗ позиционируется как самый мощный в России. Он разработан для эксплуатации в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Этот тепловоз обеспечивает перевозку составов массой 7,1 тыс. т и более, что значительно превышает действующую весовую норму. На этом тепловозе используются дизельные двигатели GEVO-12 американской компании General Electric. Он эксплуатируется с начала 2020 года, сейчас на дороги поставлено около 60 таких тепловозов.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc...a7947e52aa76ccb

    #1239381
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