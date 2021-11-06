Как «РКЦ «Прогресс» делает ракеты «Союз». Российская промышленность

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АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Фоторепортаж

С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства. Первая и вторая ступени ракеты-носителя для первого полета человека в космос были изготовлены тоже на заводе «Прогресс». А так предприятие ведёт свою историю с 1894 года, а космическую технику выпускает с 1958 года. С 1959 года было осуществлено почти 2000 пусков ракет-носителей производства ракетно-космического центра, запущено около 1000 космических аппаратов, созданных в стенах предприятия.

Ракетно-космический центр «Прогресс» — предприятие уникальное. Вся его история — это путь создания совершенно новой техники и непрерывного освоения самых передовых технологий. Начав в 1894 году с первого в России серийного выпуска велосипедов, московский завод «Дукс» в последующие 15 лет коренным образом поменял свою судьбу и взялся за труднейшее дело — производство первых российских самолетов и дирижаблей. К 1917 году предприятие уже являлось одним из крупнейших авиастроительных центров царской России. «Дукс» изготавливал знаменитые самолеты «Ньюпор», «Моран», «Фарман», «Сопвич», а также дирижабли «Кречет», «Дукс», «Ястреб».

В советские годы Государственный авиационный завод № 1 (бывший «Дукс») успешно освоил производство многочисленных экспериментальных и серийных образцов авиационной техники: самолеты-разведчики Р-1, Р-5; истребители И-1, И-3, И-5, И-15, И-153, МиГ-3. На счету этих самолетов множество мировых рекордов по скорости и высоте полета, золотые медали международных авиационных конкурсов, а также участие в боевых действиях.

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Ордена РКЦ «Прогресс» на главной проходной предприятия:

— 31 декабря 1940 года — Государственный авиационный завод N1 за успешное выполнение задания правительства по освоению в производстве новых образцов вооружения награжден орденом Ленина.

— 2 февраля 1945 года — Государственный авиационный завод N1 за образцовое выполнение заданий правительства по производству боевых самолетов награжден орденом Красного Знамени.

— 29 июля 1960 года — Государственный авиационный завод N1 за успешное выполнение задания по освоению в производстве специальных изделий награжден орденом Трудового Красного Знамени.

— 15 января 1976 года — Завод «Прогресс» за заслуги в создании и производстве новой техники награжден орденом Октябрьской Революции.

— 25 июля 1979 года — За заслуги в создании и производстве новой специальной техники ЦСКБ награждено орденом Ленина.

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Осенью 1941 года начался новый этап в истории развития Государственного авиационного завода № 1. Он был эвакуирован из Москвы в Куйбышев (ныне Самара), где заводчане в невероятно трудных условиях наладили выпуск штурмовиков Ил-2. Первый из них взлетел в небо в декабре 1941 года. В годы Великой Отечественной войны завод внёс значительный вклад в Победу советского народа над фашистской Германией — каждый шестой самолет, воевавший на фронтах Великой Отечественной, был изготовлен в цехах завода № 1. В послевоенные годы Авиационный завод № 1 освоил производство реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17 и реактивных бомбардировщиков Ил-28 и Ту-16.

2 января 1958 года было принято Постановление Совета Министров СССР об организации серийного производства межконтинентальных баллистических ракет Р-7 на базе Государственного авиационного завода № 1 в г. Куйбышеве. С этой целью главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королев направил в Куйбышев своего заместителя Д.И. Козлова, который организовал сначала конструкторский отдел, а позднее филиал № 3 ОКБ-1 и стал его руководителем. Авиационный завод № 1 под руководством В.Я. Литвинова, не прекращая выпуска самолетов Ту-16, реконструировал производство и освоил выпуск МБР Р-7 в четвертом квартале 1958 года. 17 февраля 1959 года состоялся первый пуск МБР Р-7, изготовленной в Куйбышеве. Он подтвердил технические возможности завода и готовность к принятию на вооружение Советской Армии межконтинентальных баллистических ракет. В 1959 году партия ракет Р-7 была отправлена в ракетные части и поставлена на боевое дежурство, а завод получил право на серийное изготовление изделий по заказу Министерства обороны СССР. Страна получила надежный ядерный щит в тревожные годы «холодной войны».

Цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей:

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Триумфом ракетно-космической промышленности страны явился первый в мире пилотируемый космический полет Ю.А. Гагарина. Первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены на куйбышевском заводе «Прогресс». С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства. С начала 1960-х годов предприятие осуществляет разработку и производство космических аппаратов различного назначения: «Зенит», «Янтарь», «Ресурс-Ф», «Бион», «Фотон», «Ресурс-ДК1», «Ресурс-П» и других. На базе легендарной ракеты Р-7 (Р7А) были разработаны трехступенчатые ракеты-носители среднего класса: «Восток-2М», «Восход» и легендарный «Союз». В 1962-1991 годах предприятие участвовало в таких масштабных космических проектах, как создание «лунного» комплекса Н1-Л3 и многоразовой космической системы «Энергия-Буран».

Боковые Блоки РН Союз:

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Сегодня АО «РКЦ «Прогресс» — это ведущее предприятие ракетно-космической промышленности по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Знаменитые «Союз-2» в разных модификациях до настоящего времени остаются самым надежным и экономичным средством доставки в космос пилотируемых и грузовых космических кораблей и большинства отечественных космических аппаратов, а также спутников иностранного производства.

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Центральный блок РН СОЮЗ-2 в цехе общей сборки и испытаний ракет-носителей. Ракета-носитель «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или БВ «Волга» позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные. Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А успешно состоялся 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Первый коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А осуществлен в 2006 году с европейским метеорологическим космическим аппаратом Metop.

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Сейчас в РКЦ «Прогресс» активно создаются новые средства выведения — двухступенчатая РН «Союз-5» и РН «Амур-СПГ».

"Союз-5» — это проектируемая российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса повышенной грузоподъемности, которая была разработана здесь. Основным отличием «Союза-5» от эксплуатируемых в настоящее время ракет носителей «Союз-2» является грузоподъемность. Нынешние ракеты способны выводить на околоземную орбиту порядка 8 тонн полезного груза, а «Союз-5» смогут выводить 17 тонн. В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться новые двигатели. На первой ступени используется двигатель РД171МВ разработки АО «НПО Энергомаш», на второй ступени — РД0124МС разработки воронежского АО «КБХА». Напомню, РД171МВ — это самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире с тягой 740 тонн-сил, а РД0124МС — самый экономичный среди кислородно-керосиновых двигателей этой размерности. Он имеет рекордный удельный импульс в 361 секунду. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на конец 2023 года. Запуски будут осуществляться с космодрома Байконур в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».

А ещё в составе новой ракеты будет использоваться система управления, созданная также на отечественной элементной базе. За её разработку отвечает дочернее предприятие АО «РКЦ «Прогресс» — АО «НПО Автоматика» из Екатеринбурга. Применение новой системы упростит процесс подготовки РН «Союз-5» к пуску на космодроме и минимизирует состав наземного оборудования на стартовом комплексе.

Амур-СПГ или Союз-7 — это многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса на метановом двигателе РД-0169. Предполагается, что после 2026 года она сможет заменить всё семейство ракет-носителей «Союз-2». Стартовый стол будет располагаться на космодроме Восточный (третья очередь строительства).

Для примера (в одинаковых масштабах) слева ракета-носитель — «Союз-2», а справа — «Союз-5»:

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Кстати, недавно успешно прошли ряд статических испытаний топливных баков первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Для этого конструкция одного из баков окислителя была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением. Результат испытаний подтвердил правильность всех конструкторских решений по разработке верхнего и нижнего днища бака и их стыковки к корпусу. На следующем этапе новые топливные баки направят на динамические вибропрочностные испытания, которые пройдут в «Центральном научно-исследовательском институте машиностроения» (ЦНИИмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в Королёве Московской области.

Испытания бака (бак «О») РН Союз-5:

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Работы над созданием бака ракеты Союз-5. Перед нами обычная аргоновая сварка, всё интересное дальше:

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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VVcrhf_xVK8

Кстати, 21 октября 2021 года исполнилось 10 лет со дня первого запуска самарских РН «Союз-СТ» из Гвианского космического центра в Южной Америке. Для этого специалистами «Прогресса» была специально разработана новая модификация ракеты-носителя «Союз-СТ». На 21 октября 2021 года всего выполнено 25 коммерческих запусков ракет-носителей. А в апреле 2016 года специалисты РКЦ «Прогресс» и смежных предприятий осуществили первую миссию с нового российского космодрома «Восточный». Это четвертый космодром, с которого стартуют самарские ракеты.

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Каждый мм изделия под опытным контролём. Не зря же нашему Роскосмосу всё-таки доверяют больше, и список тех же космических туристов у нас постоянно растёт.

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А вот тут и начинается космос, пусть и на Земле. Наши машиностроители не сидит на месте, а уверенно смотрят вперёд и не забывают у себя внедрять новые технологии. Так при производстве ракет-носителей «Союз-5» будет использоваться новая для отечественного ракетостроения технология — сварка трением с перемешиванием.

Сам станок синий, а жёлтое — это свариваемая деталь в оснастке:

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Сегодня на РКЦ «Прогресс» работает более 16 тысяч человек. А ведь у них плюсом есть ещё и филиалы.

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Важно отметить, что само оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, разрабатывают и производят тоже в России — это компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Такие молодцы.

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Ага, знакомые всё лица, вернее, наклейки с логотипом Фонда развития промышленности. Они и тут наследить успели, молодцы! А история эта началась, когда в 2019 году Фонд развития промышленности предоставил РКЦ «Прогресс» льготный заем по специальной программе «Конверсия» на сумму 750 млн рублей. Эти средства и были направлены на создание производства ракет-носителей «Союз-5». Общий бюджет этого проекта составляет 1,6 млрд рублей.

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Чебоксарское предприятие «Сеспель» специально для создания ракеты «Союз-5» изготовило три установки и оснастку к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов. Эти установки способны обеспечивать сварку листов толщиной порядка 30 мм, оборудование мощное, и это положительно сказывается на качестве шва и точности работ.

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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/esTc7

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И вот на таком станке создаётся такой ровный и прочный шов:

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Между прочим, баки для «Союза-5» впервые изготавливаются из нового алюминиевого сплава Р-1580. Этот материал повышает прочность конструкции изделий и позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм. И при этом у него приемлемая стоимость, по сравнению с материалом, использовавшимся при создании баков для «Союз-2».

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Так что и в нашем Отечестве много поводов для гордости. Жаль, далеко не всё можно показать, предприятие стратегическое, секретов много, но я реально был восхищен, что база и задел на будущее у российской космонавтики есть!

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Летайте только на русских ракетах!

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