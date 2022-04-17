Обзор: в январе 2022 года в России открылись 7 новых производств

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В январе 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 7 новых производств с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий известный объём инвестиций в запущенные предприятия оценивается в 8 млрд рублей (по 3 производствам объём вложений неизвестен).

Рост промышленного производства за январь 2022 года составил 8,6%, в том числе перерабатывающая промышленность 10,1%.

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Абинский электрометаллургический завод запустил шестую очередь предприятия

На Абинском электрометаллургическом заводе в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию шестую очередь — новый сортопрокатный цех мощностью 500 тысяч тонн изделий в год.

Поступающие из цеха непрерывнолитые квадратные заготовки номинальным сечением от 130×130 мм, длиной 12000 мм служат полуфабрикатом для изготовления проката на мелкосортном стане 350 и проволочном стане 210.

В создание цеха вложено более 6,2 млрд рублей инвестиций.

В результате реализации этого инвестпроекта создано свыше 320 новых рабочих мест.

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В Башкирии запустили завод изоляционных материалов

В Башкирии на территории опережающего экономического развития «Благовещенск» заработало новое производство промышленных изоляционных материалов.

ООО «Квадро» вложило в организацию предприятия более 1 млрд рублей.

На предприятии будут работать 112 человек, причем 80% из них — жители Благовещенского района. Для сотрудников организовали доставку до завода и обратно, питание, регулярные медосмотры.

Запущен первый отечественный комплекс по производству прокатных валков для станов 5000

Одно из старейших металлургических предприятий России — «Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) — запустило в городе Кушва Свердловской области первый отечественный комплекс полного цикла по производству прокатных валков для станов 5000 массой более 60 тонн. Инвестиции в проект превысили 458 млн рублей, в том числе, льготный заём предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

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Стан 5000 — прокатный стан для получения листового проката шириной до 5 метров и длиной до 24 метров. Валки массой более 60 тонн используются на стане 5000 для проката толстого листа, который применяется при производстве труб для нефтегазопроводов, при строительстве мостов и в судостроении.

В Саратовской области запущен завод полимерных материалов

21 января в Энгельсе Саратовской области состоялось открытие Саратовского завода полимерных материалов.

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После выхода на полную производственную мощность СЗПМ будет производить 20 тыс. т полимерных композиционных материалов в год на основе полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) для замещения импорта конструкционных пластмасс на внутреннем рынке.

Общий объем инвестиций в основной капитал при реализации проекта «Саратовского завода полимерных материалов» составил более 420 млн рублей.

В Тверской области запустили новое производство обуви для медперсонала

На Торжокской обувной фабрике (Тверская область) — одном из старейших обувных российских предприятий, входящих в Группу компаний «Восток-Сервис» — состоялось открытие производства специальной обуви для персонала медицинских, лечебно-профилактических и других учреждений. Средства на организацию новой линии предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

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Литьевой 30-позиционный агрегат STEMMA установлен в новом цехе. Мощность производства составит 500 тыс. пар в год ассортимента на двухслойной подошве.

Производство БПЛА «Сириус» начато в подмосковной Дубне

Беспилотник «Сириус» (ОКР — «Иноходец-РУ») является дальнейшим развитием дронов «Орион», имеет два двигателя и увеличенную взлётную массу.

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Производство «Сириусов» начато на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных БпЛА компании «Кронштадт» в подмосковной Дубне. Как сообщил гендиректор компании-разработчика Сергей Богатиков: «Полностью завершён выпуск рабочей конструкторской документации. Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полёт совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем лётные испытания в конце этого года… Сейчас уже идёт параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного».

Также на заводе собран первый лётный экземпляр «Ориона» со спутниковой связью.

Тверской станкостроительный завод запустил новый сборочный цех

Тверской станкостроительный завод запустил новый цех для сборки токарных станков на горизонтальной станине.

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Производственная площадь нового цеха составила 964 м2. Здесь одновременно можно собирать до 22 станков.

Дополнительно создано 15 новых рабочих мест.

Запуск цеха позволил освободить площади главного сборочного цеха под токарные станки с наклонной станиной. На сегодняшний день в линейке 2 модели станков с наклонной станиной: ТС1720 и ТС1730.

Всего за 2021 год Тверской станкостроительный завод произвёл и поставил заказчикам по России и за рубеж около 300 станков с ЧПУ.

Предприятие постоянно расширяется: следующий на очереди ещё один цех механической обработки (площадь тоже около 1000 м2), его планируется запустить в 2022 году.

Итого за январь 2022 года открыто:

7 новых производств:

— из них 2 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (7,2 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций более 8 млрд рублей

— по 3 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 3

— ВПК — 1

— Химическая промышленность — 1

— Лёгкая промышленность — 1

— Производство строительных материалов — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 7,

— иностранный — 0.