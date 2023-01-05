Импортозамещение. Декабрь 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1810 проектов импортозамещения!

1. Научно-исследовательский инженерный институт Ростеха (НИИИ) запустил в подмосковной Балашихе производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. К 2024 году планируется выпускать до 70 млн пробирок ежегодно и занять 12-14% отечественного рынка таких медизделий. Предприятие уже получило заказы от крупнейших медицинских учреждений России.

Для выпуска пробирок НИИИ была проведена модернизация производства и создан специальный цех. Его площадь составляет 1200 кв. м, а мощность — до 12 тысяч пробирок в час. Здесь сосредоточен полный цикл производства — от литья до сборки и укупорки, выпускается 52 типа пробирок для всех основных анализов крови. В техническое перевооружение предприятия в общей сложности было инвестировано 436 млн рублей, из них 345 млн выделены Фондом развития промышленности на возвратной основе, остальное — средства компании.

2. В Москве открыто новое производство автокомпонентов

На юге Москвы открылся завод по производству кузовных деталей для автомобилей. Его построило предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз».

Предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ») производит кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, поставляет их на автосборочные предприятия в России и за рубежом.

Инвестиции в реализацию проекта составили около трех миллиардов рублей.

3. За девять месяцев функционирования в новых условиях одному из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья, компании Essity, удалось наладить локальное производство более 70 новых артикулов бумажной гигиенической продукции брендов Tork и Zewa, которое теперь максимально не зависит от поставок импортного сырья.

3. Обновлённую установку по производству специальных поверхностно-активных веществ, которые используют при производстве бытовой химии и косметики, запустили на Дзержинском заводе синтанолов.

На модернизацию потратили около 1 миллиарда рублей.

«Поверхностно-активные вещества — это основа большинства моющих средств, они широко применяются при производстве бытовой химии и косметики, а также во многих отраслях промышленности. Поэтому наличие качественных ПАВ в нужных объемах — стратегически важно для развития экономики страны. Кроме того, продукцию дзержинского завода можно в полной мере назвать импортозамещающей. С усилением санкционного давления некоторые производители ПАВ ушли с нашего рынка, а модернизация оборудования как раз обеспечила прирост к объемам производимой продукции примерно на 30 процентов», — отметили на открытии линии.

4. В холдинге «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создан специализированный центр компетенции по производству сверхвысокочастотных фильтров для бортовой аппаратуры космических аппаратов.

Новое серийное производство обеспечит технологическую независимость космического приборостроения в этом сегменте, позволит комплектовать отечественные спутники связи, навигации и экомониторинга унифицированными высококачественными изделиями, ускорит переход на конвейерное производство космических аппаратов.

5. В настоящее время в мире производится около 150 тонн ядерно-легированного кремния в год на двух десятках облучательных установках. Кремний — ключевое сырье для целого ряда отраслей промышленности, и его потребление стабильно растет. Это один из самых больших мировых рынков изотопной продукции.

Однако так называемый силовой кремний до недавнего времени производили только в трех странах — Германии, Австралии и Южной Корее. В России не было собственных ядерных установок для облучения слитков большего диаметра. Теперь в Томске появилось единственное в стране производство по легированию кремния предельно больших размеров — более 200 миллиметров.

6. Компания «Силовые машины» завершила сборку головного образца российской газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Турбина успешно прошла программу контрольных операций на сборочном стенде Ленинградского Металлического завода, подтвердив высокое качество изготовления и сборки.

Проект возобновления производства газовых турбин в России реализуется АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга РФ. Общий объем инвестиций в проект превышает 15 млрд руб., из которых 4,8 млрд руб. субсидируется государством. Успешное решение задачи обеспечит технологическую независимость Российской Федерации за счет полного освоения производства данного типа оборудования в стране, включая компоненты горячего тракта и системы управления на отечественной элементной базе, исключит зависимость от импортного сервисного обслуживания.

7. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин запустил в среду по видеосвязи завод «Титан-Полимер» в Псковской области.

Завод по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) — один из якорных резидентов особой экономической зоны «Моглино». Производство является уникальным для России, позволяет выпускать все виды полимеров, и обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа. В развитие предприятия инвестировано почти 10 млрд рублей.

8. «Уральский завод специального арматуростроения» («УЗСА») вышел на высокий уровень локализации производства криогенных шаровых кранов для СПГ-проектов

Общий объем инвестиций в проект превысил 714 млн рублей.

Предприятие завершило второй этап технологического оснащения завода и внедрило новые производственные процессы, в том числе нанесение сверхпрочного износостойкого покрытия на детали запорного узла выпускаемых шаровых кранов.

9. Компания Lecole открыла в Краснодаре завод по производству террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК). Это инновационный материал, в основе которого находится сочетание древесной муки и полимерных составов. Такая комбинация придает ему лучшие качества древесины и пластика, но без присущих им недостатков.

Предприятие Lecole первым в России внедрило технологию изготовления продукции из ДПК методом коэкструзии из ПВХ. Она позволяет создавать очень прочные, износостойкие и долговечные стройматериалы со сроком службы более 25 лет.

Открытие первого в России завода по изготовлению продукции из ДПК при помощи коэкструзии стало значимым событием для импортозамещения в сфере стройматериалов.