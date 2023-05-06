Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в апреле 2023 года

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Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться. Объём сельскохозяйственного производства в России в январе — марте 2023 года увеличился на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и достиг 930,9 млрд рублей, сообщает Росстат. В том числе в марте он увеличился на 3,3%.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в апреле 2023 года было открыто 7 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено и модернизировано 3 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 62 млрд рублей (по 4 объектам объём инвестиций не озвучен).

В обзор вошли:

— птицеводство — 4

— пищевая промышленность — 2

— семеноводство — 1

— хранение и переработка зерна — 1

«Дамате» запустила вторую линию по нарезке ветчин

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Группа компаний «Дамате» увеличила в Пензенской области мощность нарезки ветчин из индейки в 2 раза — до 20 тонн в сутки. Это стало возможно благодаря установке второй производственной линии на заводе глубокой переработки индейки.

Линия по нарезке ветчин была запущена в декабре 2022 года, затем специалисты провели её тестирование на различных продуктах, отработали процесс нарезки и укладки, вывели оборудование на проектную мощность.

Стоимость новой линии и её монтаж составила 227 млн рублей. Совокупная сумма инвестиций «Дамате» в проект по производству ветчин на заводе глубокой переработки индейки превысила 1,3 млрд рублей.

Модернизированный цех открылся на Якутской птицефабрике

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На Якутской птицефабрике после модернизации открыли новый цех для содержания кур-несушек. Обновление объекта позволит произвести свыше 91 млн яиц к концу 2023 года.

Количество птице-мест после модернизации увеличено на 29 тысяч голов — с 39 тысяч до 68 тысяч. Установлено новое клеточное оборудование. Оно оснащено автоматизированной системой управления и контроля за процессами кормления, поения, притока воздуха, отопления, охлаждения. Яйцесбор производится автоматически.

В Дмитровском округе Подмосковья открылся тепличный комплекс по выращиванию клубней картофеля

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Компания «ДокаДжин» запустила в Дмитровском районе Московской области тепличное производство мини-клубней картофеля.

На территории комплекса расположены пять теплиц, которые ежегодно будут производить до 1 млн мини-клубней. В теплице уже начали высадку картофеля.

Инвестиции в проект не раскрываются. Комплекс оснащён оборудованием собственной разработки.

В Марийской Республике открылись два репродуктора «Птицефабрики Акашевская»

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6 апреля в Марий Эл состоялось открытие двух репродукторов 2-го порядка «Птицефабрики Акашевская» в деревне Большой Вильял Новоторъяльского района и деревне Тулбень Сернурского района.

Мощность каждого репродуктора — по 22 млн инкубационных яиц в год.

В настоящее время завершается реконструкция комбикормового завода с установкой дополнительной линии по производству кормов для репродукторов 1 и 2 порядков мощностью 80 тыс. тонн в год в посёлке Приволжский Волжского района.

Общая стоимость проекта по строительству двух запущенных репродукторов и реконструкции комбикормового завода составляет 4,5 млрд рублей. Проект полностью финансирует Россельхозбанк.

Компания «Дамате» ввела в эксплуатацию 40 птичников в Ростовской области

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На комплексе по выращиванию индейки в Ростовской области введён в эксплуатацию четвёртый птицеводческий блок на 40 птичников.

Новые птичники коммерческого стада предназначены для выращивания товарной птицы для последующего производства продукции. Запуск объектов позволит увеличить производство индейки до 72 тысяч тонн в год. Мощность блока составляет более 1 млн голов птицы в год.

Дополнительно создано 200 рабочих мест.

Завод минеральных вод заработал в Петрозаводске

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Карельский завод минеральных вод заработал в Петрозаводске на минувшей неделе.

Завод выпускает минеральную гидрокарбонатную магниево-кальциевую воду с газом или без. Мощности предприятия позволяют в час выдавать 2,5-3 тысячи бутылок объемом 1,5 и 0,5 литра, а также 300 бутылей 18,9 литра. На предприятии создано 20 рабочих мест.

В Северной Осетии запустили завод по производству комбинированных кормов

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В Беслане начал работу завод по производству рыбных кормов и комбикормов для крупного рогатого скота.

Инвестиционный проект, стоимостью более 2 млрд рублей, реализуется в два этапа. На сегодняшний день компанией «РусМодус-Фид» уже освоен первый этап — приобретен комплекс недвижимого имущества, установлены линии по производству продукции. Предприятием закуплено и установлено уникальное современное оборудование из Китая, Германии, Дании, Бельгии и Турции для производства высококачественных кормов для сельскохозяйственных нужд, произведено оснащение и модернизация производства.