Иркутская область: развитие экономики (часть 6)

Аэропорт "Тайшет" © www.ogirk.ru

Иркутская область — один из крупнейших инвестиционных центров Сибири. Приангарье стало одним из первых регионов России, где были внедрены все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта. Сейчас все они работают в полную силу, это создаёт условия для привлечения инвесторов, общий объём инвестиций которых превышает 3,5 триллиона рублей. В регионе постоянно появляются новые проекты, их реализация позволит создать 40 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. О ходе реализации некоторых из них читайте в этой статье.

РУСАЛ инвестирует в строительство аэропорта в Тайшете.

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Управляющая компания «Сибирские аэропорты» (структура РУСАЛ) представила в Иркутске макет будущего аэропорта в Тайшете. Аэровокзальный комплекс общей площадью 2 682 квадратных метра рассчитан на обслуживание до 100 пассажиров в час и около 70 000 человек в год. Аэропорт будет расположен в селе Шелехово Тайшетского района, где уже приобретены необходимые земельные участки. Проектно-сметная документация подготовлена, в настоящее время ведётся корректировка генеральных планов муниципалитетов. Этот проект станет первым в Иркутской области аэропортом, построенным с нуля после советского периода.

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Взлётно-посадочная полоса будет выполнена с асфальтобетонным покрытием и рассчитана на приём самолётов типа «Суперджет 100», Ил-114-300, «Ладога». Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров новый терминал оснастят современным оборудованием. Завершение строительства запланировано на конец 2028 года, общий объём инвестиций составит около 15,6 млрд рублей. Тайшет расположен на самом западе области — ключевой узел БАМа и Транссиба, строительство аэропорта связано с инвестиционными планами по развитию Тайшетского алюминиевого завода и анодной фабрики .

Благодаря модернизации выбросы на БрАЗе сократятся в 10 раз.

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Валовые выбросы на Братском алюминиевом заводе с 2019 года — за период участия предприятия в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (с 2025 года — нацпроект «Экологическое благополучие»), сократились более чем на 16%. Затраты на экологическую модернизацию по федпроекту за этот период составили более 9 млрд рублей. После завершения экологической модернизации выбросы уменьшатся в 10 раз.

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Реконструкция БрАЗа стартовала в 2023 году. На Братском алюминиевом заводе появятся два новых цеха, общей протяженностью около полутора километров, где будет применяться экологичная технология производства. Их оснастят самыми современными электролизерами РА-550, работающими по технологии предварительно обожженного анода на силе тока 550 килоампер. Это собственная разработка РУСАЛа, которая позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Пуск первых электролизеров запланирован на 2028 год. Сейчас идет монтаж металлоконструкций, свайного поля, фундаментной части. Подрядчик приступает к строительству дополнительных вспомогательных объектов — анодно-монтажного отделения, складов материально-технического обеспечения, газоочистных установок. Заключены контракты на поставку основного оборудования.

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При строительстве новых корпусов электролиза генеральный подрядчик завершил выполнение работ по возведению металлоконструкций каркаса и заливке бетона на четырех из шести участков. На оставшихся готовность составляет выше 65%. На строительной площадке задействовано более 650 человек и свыше 60 единиц различной строительной техники.

15 июля БрАЗу исполнилось 59 лет., это один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За годы работы на заводе произведено более 47 млн тонн алюминия.

Скоро в Братске появится ещё один завод.

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Речь идёт о крупном инвестиционном проекте по производству металлоконструкций и мобильных вахтовых посёлков. Работа тут кипит, завозится бетон. Будет огромное производство, нацеленное на выпуск продукции для севера Иркутской области и соседних регионов.Сейчас специалисты реконструируют помещение, выделенное под организацию производства. Рабочие и техника компании зашли на площадку весной, за это время был проделан огромный объем работ: в производственном корпусе убран и вывезен годами копившийся мусор, начаты строительные работы.

Развитие промышленного комплекса — одна из первоочередных задач региона. Отлично, что в Братске развивается и тяжёлая и лёгкая промышленность. Одно из таких производств ООО «Падун-Хлеб».

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В 2022 году предприятие получило 4,1 млн рублей субсидий из федерального и областного бюджета на поддержку хлебопекарной и мукомольной промышленности. В 2024 году была получена областная субсидия в размере 1,6 млн рублей на приобретение тестоделителя и специализированного транспорта для перевозки хлебобулочных изделий. В 2022-2023 годах сотрудники «Падун-Хлеб» внедрили бережливое производство, увеличив выработку на 33,3%, сократив незавершенное производство на 86,5% и время протекания процесса на 42,2%.

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Компания продолжает инвестировать в производство с помощью Фонда микрокредитования Иркутской области. В 2022 году она получила 10 млн рублей и 2,5 млн на запуск новой кондитерской линии, а в 2024 году — ещё 5 млн в виде льготного займа. В планах расширение ассортимента, включая производство пряничной продукции.

© www.ogirk.ru

АО «Падун-Хлеб» — первый в Братске завод промышленного производства хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции, работает с 1959 года. Является членом Союза хлебопекарных и кондитерских предприятий Сибири, Союза предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области.

ИРНИТУ © www.ogirk.ru

Президентом поставлена задача по формированию технологического суверенитета страны, развитию политики импортозамещения в критически важных отраслях экономики. В Иркутской области работают инжиниринговые центры, которые выполняют прикладные задачи реального сектора экономики. В Конструкторско-технологическом бюро ИРНИТУ, где разрабатывают технологии по запросу бизнеса, представили 3D-модель маслоагрегата, который был разработан для предприятий нефтегазовой отрасли Приангарья. Сейчас решается вопрос по промышленному изготовлению такого оборудования.

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ВУЗ поддерживает государство, например, по программе «Приоритет 2030», по которой ИРНИТУ получил грант в объёме около 100 миллионов рублей. По итогам 2024 года ВУЗ выполнил научно-технических работ и услуг в интересах индустрии на общую сумму 500 млн рублей, иркутские инженеры выполнили более 50 заказов по импортозамещению узлов и оборудования за последние 2 года. Проекты были реализованы для крупнейших нефтяных и горнодобывающих компаний. Тут создают различные концентраторы, сгустители, флотомашины. Спрос на такие разработки от партнёров только растёт.

Центробежный концентратор СТП-ЦК175 от "СервисТехноПром" самый большой в России © www.ogirk.ru

Способствовать технологическому суверенитету России будет ещё один мегапроект, реализации которого учёные добивались долго и трудно.

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Институт солнечно-земной физики СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы России по проектной документации на строительство Центра управления в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН (НГК РАН). Ранее по этому объекту получили положительное заключение на результаты инженерных изысканий. Участок для строительства находится в роще иркутского микрорайона Академгородок.

Здесь будут обрабатываться и храниться данные, полученные с телескопов, радаров, лидаров и других приборов, проводиться фундаментальные и прикладные исследования на их основе и разрабатываться современные экспериментальные методы и строиться модели. Именно на их основе и будут делаться прогнозы воздействия на околоземное космическое пространство явлений на Солнце. Кроме того, в центре будет координироваться работа всех инструментов, и данные, которые будут получены, дадут возможность ученым получить понимание процессов, происходящих в различных частях ОКП. Без синтеза данных разных инструментов и вычислительно затратного физического моделирования продвинуть научный прогресс в области солнечно-земных связей очень сложно.

Это совместное детище нескольких поколений ученых, он действительно прошёл долгий путь от создания идеи до возведения научных установок в Бурятии и на Байкале, и сейчас, когда стройка уже идёт, проект получит собственный центр обработки данных.

Лесная промышленность Приангарья интенсивно развивается.

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Приангарье является регионом, обладающим крупнейшими запасами лесных ресурсов в стране. Поэтому вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса поставлены во главу угла экономического развития. Своевременная реализация новых проектов, направленных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, является одной из главных задач.

Иркутская область стала лидером среди регионов России по лесным доходам за четыре месяца 2025 года. Такие данные приводит Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). В бюджеты различных уровней регион передал 2,3 млрд рублей. Это деньги, полученные за аренду лесных участков и по договорам купли-продажи лесных насаждений.

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Иркутская область также вошла в топ-5 регионов России, где зафиксировано наибольшее увеличение площади земель лесного фонда. Прирост составил 9,9 тысячи гектаров. Такие данные приводит Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Основной прирост произошел на территории Чунского и Нижнеилимского лесничеств, где провели работы по лесоустройству и актуализировали данные.

На сегодняшний день площадь земель лесного фонда региона составляет 69,4 млн гектаров. Помимо этого, Иркутская область остаётся самым лесистым регионом в стране: земли лесного фонда составляют 82,2% площади области.

В лесной отрасли региона заняты порядка 30 тысяч человек, работает 1,2 тысячи предприятий, которые вносят существенный вклад в экономику Приангарья.

КиренскЛесИнвест © www.ogirk.ru

«КиренскЛесИнвест» уже четвёртое с начала года предприятие лесоперерабатывающей сферы, которое вошло в федеральный проект «Производительность труда». Основным направлением деятельности «КиренскЛесИнвест» является производство сырых пиломатериалов, их сушка и сортировка. Отгрузка готовой продукции осуществляется железнодорожным транспортом. Весь производственный цикл предприятия выстроен на собственном сырье. Производственные мощности располагаются в рабочем поселке Магистральный Казачинско-Ленского района. На предприятии трудятся 315 человек.

На прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме стало известно, что в реализацию инвестпроектов по глубокой переработке древесины в регионе в ближайшие годы вложат более 3,5 млрд рублей. Компания «Элит» до конца 2029 года планирует построить в Иркутской области малотоннажный завод по производству древесной химико-термомеханической массы (технической целлюлозы) мощностью до 100 тысяч тонн в год. Также запланирована модернизация действующего лесоперерабатывающего производства. Проект предусматривает создание 250 рабочих мест, объем инвестиций — порядка 3 млрд рублей. Компания «Атлант» модернизирует лесоперерабатывающее производство в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе, а также построит цех сухой сортировки пиломатериалов. Это создаст 40 рабочих мест. Планируемый объём инвестиций — 550 млн рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2025) завершил свою работу, Правительству Иркутской области удалось заключить на нём 28 соглашений с инвестициями свыше 101,7 миллиарда рублей!

© www.ogirk.ru

За два дня интенсивной работы на полях форума регион заключил 28 соглашений, 15 из них инвестиционные. Общий объем инвестиций составил 37,2 миллиарда рублей. Это реальные средства, которые будут вложены в развитие региона бизнесом и госкорпорациями в ближайшие годы. В рамках форума были проведены переговоры с представителями федеральных органов власти по вопросам реализации проектов, связанных со строительством дорожной, транспортной, инженерной инфраструктуры на общую сумму бюджетных инвестиций 64 миллиарда рублей, из которых 52 миллиарда будут вложены в 2025-2027 годах. Таким образом, общий итог работы официальной делегации Иркутской области на ПМЭФ-2025 составил свыше 101,7 миллиарда рублей.

© www.ogirk.ru

Правительство региона также подписало соглашения о сотрудничестве с местными продовольственными компаниями. Одно из них касается СХАО «Белореченское» и направлено на реализацию проекта строительства молочно-товарной фермы на одну тысячу голов коров с объёмом инвестиций 700 миллионов рублей. Другое подписано с ООО «Иркутский масложиркомбинат», которое намерено создать молочно-товарную ферму на 3000 голов коров, здесь объём инвестиций прогнозируется в 2,2 миллиарда рублей.

А ещё в регионе планируется построить складской комплекс Wildberries&Russ. Площадь планируемого логистического центра составит 150 тыс. кв. м. Объект позволит снизить затраты предпринимателей на логистику и сократит сроки доставки, они смогут более эффективно взаимодействовать с маркетплейсом и расширять свою клиентскую базу.

© www.ogirk.ru

В рамках ПМЭФ рассмотрели ход реализации инвестиционных проектов «Газпрома». В настоящее время компания продолжает наращивать добычные мощности Ковыктинского месторождения — базового для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базы для газопровода «Сила Сибири». Приангарье и «Газпром» подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции, в том числе импортозамещающей. Тем временем, в Жигалово развернулась большая стройка.

Новостройки Жигалово © www.ogirk.ru

Строительная готовность двух жилых домов в Жигалово на 24 квартиры каждый составляет 53% и 61%. Выполнены работы по благоустройству территории вокруг здания (планировка, подготовительные работы), монтажу стропильной системы кровли, устройству перегородок и стен из пазогребневых плит. Достроить дома планируют к концу года.

Строящийся детский сад в Жигалово © www.ogirk.ru

Готовность детского сада на 240 мест оценивается в 59%, завершение работ планируется в 2026 году. Здание будет двухэтажным, вмещать спортивный, музыкальный и компьютерный залы, кабинет логопеда и необходимые вспомогательные помещения.

Строящаяся школа в Жигалово © www.ogirk.ru

Школа на 520 мест готова на 45%, завершить строительство должны к сентябрю 2026 года. Её возводят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Учреждение оснастят современными учебными и спортивными блоками, актовым залом, медицинским блоком, столовой и административными помещениями.

Чтобы объединить все эти инфраструктурные проекты, строится и инженерная инфраструктура, это магистральные линии канализации, тепловых сетей, дорога и освещение. Эти работы также должны быть завершены до конца 2026 года. В селе развернулась стройплощадка канализационно-очистных сооружений, в следующем году должны завершить работы. Также в Жигалово муниципалитетом возведена новая котельная мощностью 14 МВт. Кроме того, посёлок участвует в федеральном проекте «Чистая вода», построены станция водозабора, 18 километров сетей, содержащие в том числе пожарные гидранты и разборные колонки. Готовность объекта составляет 99%.

Ковыктинское месторождение © www.ogirk.ru

Проекты реализуются совместно с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома в рамках развития Жигаловского и Ковыктинского газоконденсатных месторождений. В рабочем посёлке Жигалово никогда не строились такие масштабные объекты. «Газпром» и регион понимают, как это важно для жителей посёлка. Сегодня Жигаловский район становится центром экономического развития. Общая задача компании Газпром, Правительства региона, местной администрации — создать для людей комфортные условия проживания.

© www.ogirk.ru

Новые возможности для развития Иркутской области открывает федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Притяжению туристов будут способствовать строительство и эксплуатация гостиничных комплексов категорий 4 и 5 звезд в Байкальске. Данные туробъекты стали предметом соглашения на ПМЭФ с ВЭБ.РФ и «Азимут Хотелс Компани».

ОЭЗ "Ворота Байкала" © www.ogirk.ru

Особая экономическая зона «Ворота Байкала» стала лидером по показателям эффективности функционирования среди других ОЭЗ туристско-рекреационного типа в России. По данным Минэкономразвития РФ, по результатам оценки за 2024 год значение сводного расчетного показателя эффективности функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в Иркутской области составило 93%.

ОЭЗ "Ворота Байкала" © www.ogirk.ru

Бывшая промплощадка БЦБК и вместе с ней Байкальск постепенно приобретают новую жизнь: там уже есть молодёжный кампус , рядом развивается особая экономическая зона «Ворота Байкала» с якорным резидентом — горнолыжным курортом «Гора Соболиная». Привлекать инвесторов помогают не только преференции ОЭЗ, но и другие меры, например, создание федеральной программы развития Байкальска до 2040, которая затрагивает все сферы развития города, в том числе обновления коммунальной инфраструктуры, создание соцобъектов.

Реконструкция причала в Култуке © www.ogirk.ru

Важным шагом в развитии транспортной и туристической инфраструктуры станет восстановление причала в посёлке Култук. Решением вопроса займётся компания «Фортал», с которой правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве.

Новый причал в Култуке © www.ogirk.ru

На первом этапе старый причал в Култуке будет введён в эксплуатацию и модернизирован для приёма и отстоя пассажирских круизных и частных судов. Для этого будут построены современные подъездные пути и зона отдыха, а также привлечены партнёры для создания полноценной марины и гостинично-ресторанной инфраструктуры. Уже в эту навигацию причал сможет обслуживать суда, курсирующие по акватории Байкала. В рамках второго этапа, совместно с заинтересованными партнёрами, рассматривается возможность создания в посёлке судоремонтной базы для обслуживания транспорта. С учётом возможности размещения на площадке судоремонтных и судостроительных мощностей суммарный объём инвестиций может достичь 7 миллиардов рублей.

В публикации использованы фото из открытых источников.

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— Иркутская область: развитие экономики

— Иркутская область: развитие экономики (часть 2)

— Иркутская область: развитие экономики (часть 3)

— Иркутская область: развитие экономики (часть 4)

— Иркутская область: развитие экономики (часть 5)

— Новая экономика Прибайкалья

— Новая экономика Прибайкалья (часть 2)

— Развитие Сибири (часть 6)

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