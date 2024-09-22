В Подмосковье успешно завершился первый полет демонстратора самолета Tango

© cdnstatic.rg.ru

Демонстратор самолета Tango, созданный S7 Group, совершил первый тестовый полет в Подмосковье, сообщили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что во время испытаний самолет оторвался от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял им летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина.

Tango это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, который планируется использовать для обучения пилотов. Работа над ним велась последние полтора года. Примечательно, что воздушное судно изготовлено из отечественных композитных материалов.

Сейчас на нем установлен двигатель UL Power 520is. Однако холдинг S7 Group параллельно создает собственный двигатель аналогичной мощности, первый образец которого уже тестируют.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.