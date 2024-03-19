Развитие Сибири (часть 4)

Внешний вид сибирских городов сегодня уже не настолько уныл, как ещё полтора десятка лет назад и всё дело в активном благоустройстве. Благоустройство, конечно же, велось и раньше, но не везде и не в таких объёмах, в которых позволяет это делать программа «Комфортная городская среда».

г.Тюмень

г.Тобольск

О некоторых результатах комфортной городской среды я рассказывал в обзорной статье о новых социальных учреждениях и объектах благоустройства в Тюменской и Иркутской областях, а также в публикации «Благоустройство сибирских городов ».

г.Тобольск

Мемориальную зону «Крылья Победы» открыли в «Парке машиностроителей» Заводоуковска. Этот зелёный уголок в ХХI веке преображается уже второй раз. В 2007 году здесь прошла полная реконструкция, и парк превратился в большую культурную и спортивную зону.

История парка машиностроителей своими корнями уходит в далёкое прошлое, он был разбит в 1930-е годы работниками Новозаимского зерносовхоза. В годы Великой Отечественной войны рабочие эвакуированного в Заводоуковск авиазавода № 499 производили планеры, а парк превратили в большой огород. Это был один из крупнейших заводов страны. Каждый второй планер, который был произведён в годы войны в нашей стране, взлетел с Заводоуковской земли.

Центральный парк Заводоуковска

Центральный парк Заводоуковска

Центральный парк Заводоуковска

Благоустройство Тихого озера в Тюмени

Несколько лет подряд муниципалитеты Иркутской области завоевывают победы в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в 2022 году сразу пять городов Прибайкалья стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря конкурсу в Бодайбо, Черемхово, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском и Тулуне появляются новые парки, скверы и набережные, которые будут отражать их культурную и историческую самобытность. Всё это большие проекты малых городов.

В Железногорске-Илимском уже реконструировали монументальную лестницу, соединяющую сквер им. Янгеля со стадионом «Горняк», а рядом со стадионом обустроили памп-трек.

Во вторую очередь, в 2024 году, войдет благоустройство лесной парковой зоны и площади перед зданием администрации Нижнеилимского района, площади у торгового центра, реконструкция стадиона «Горняк», строительство крытого ледового корта, а также установка арт-объекта — гематитовой розы, которая будет символизировать добычу железной руды и станет центральной композицией проекта «Сердце железного города».

В Бодайбо, победившем с проектом «Бодайбо — золото сибирской тайги», на грант 70 млн рублей благоустроят улицу Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз». «Паровоз» первым встречает гостей Бодайбо из аэропорта и провожает улетающих. На площади 1,4 га появятся фонтан, арт-объекты и малые архитектурные формы, которые не только связаны с промышленностью Бодайбо, но и подобраны исходя из пожеланий горожан. Здесь установят стелу в обрамлении «золотой» ленты, символизирующую золотодобычу. Для любителей активного отдыха обустроят велодорожки и дорожки для бега, площадки для занятий на тренажерах и аэробикой, амфитеатр, передвижную сцену и детскую игровую площадку «По следам золотопромышленников».

В Черемхово создаётся «Парк-театр», поскольку вся тематика проекта благоустройства центрального парка связана с жизнью и произведениями почётного гражданина города, известного сценариста и режиссёра Владимира Гуркина. Благоустройство затронет площадь 1,4 га. Реализация запланирована в два этапа. Первый включает формирование входной площади с главным ключевым объектом проекта — павильоном-музеем В. Гуркина — многосценарным театральным местом с фасад-сценой, уличной библиотекой, детским интерактивным театром, шахматными столами и художественной выставочной зоной.

Далее полностью будут перестроены танцевальная площадка и площадь для размещения коммерции. Появится «Шахтёрский городок» — игровая площадка для детей и подростков. Будет создана универсальная площадка для активного отдыха: водный аттракцион, пешеходный фонтан, роликодром. Для зимних забав в парке появятся новая горка и ледовые дорожки. Кроме того, местные власти ведут переговоры по установке колеса обозрения за счёт средств частных инвестиций.

В Тулуне благоустраивается территория площадью 3,2 га вдоль ручья Тулунчик. Там появятся сквер «Мастера», новый городской парк, скамейка «Камень времени», арт-объекты, имитирующие воду, детская площадка «Мельница», амфитеатр, площадка для выгула домашних животных и городская горка.

Работы в Тулуне уже на заключительном этапе.

Бодайбо, Железногорск-Илимский, Черемхово и Тулун стали победителями в номинации от 20 до 50 тыс. человек населения. В Усолье-Сибирском, победившем в номинации от 50 до 100 тыс. населения, реализуют проект «Город из трамвайного окна», благодаря которому проведут благоустройство ул. Интернациональной, модернизируют улично-пешеходную сеть и уличное пространство вдоль трамвайной линии.

Реализация больших проектов рассчитана на несколько лет вперёд. Тем временем уже подведены итоги VIII всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди победителей вновь три города — Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское. Они получат федеральную премию на реализацию своих проектов в 2024 году.

Алзамай представил концепцию благоустройства парка наблюдений по улице Ломоносова «Сошлись не только звезды». Вдохновением для этого проекта стал рост интереса к науке.

«Байкальский космос» — это проект благоустройства прогулочного бульвара в микрорайоне Гагарина. Он предполагает сохранение зеленого ядра Байкальска, объединение различных пространств единым пешеходным маршрутом. Среди основных объектов — прогулочный променад, мини-площадь «Неформат», познавательный сквер, торговый переулок и Космический сквер, а также зоны тихого отдыха. Усолье-Сибирское вышло в лидеры с концепцией благоустройства «Город из трамвайного окна 2».

«Шелехов — парк» один из объектов благоустройства, создание которого завершилось в 2023 году в городе металлургов. Этот проект победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В итоге в «Шелехов Парке» благоустроили аллеи, сделали тротуары и велодорожки, проложили маршруты для скандинавской ходьбы. Установили различные малые архитектурные формы, спортивные площадки для детей и взрослых, скейт-парк, трибуны волейбольной площадки, камеры видеонаблюдения. Отремонтировали летнюю сцену и сделали для неё освещение.

Осознание государством и бизнесом своей социальной и экологической ответсвенности перед населением и Арктикой в целом на Ямале случилось намного раньше старта федеральной программы благоустройства. На региональном уровне уже тогда огромное внимание уделялось теме экологии, благоустройства и развития городской среды. Результаты этой работы воплотились в моей статье «Цветущая «Арктика».

Программа «Комфортная городская среда» стартовала на Ямале в 2017 году. Первоначально в неё были включены только два города Лабытнанги и Салехард. Первый опыт был удачным и в 2018 г. к программе подключились остальные города Ямала. О результатах первых трёх лет благоустройства я рассказывал в статье «Цветущая Арктика — комфортная среда».

Федеральная программа позволила создать на Ямале поистине уникальные объекты, ознакомиться с которыми можно в моём блоге или «профильных» четвёртом и пятом выпусках Ямальского меридиана.

В канун нового 2024 года на Ямале подвели итоги реализации проекта по формированию комфортной городской среды. За последние пять лет только в столице ЯНАО удалось преобразить 24 общественных пространства, а по всему Ямалу за это время благоустроили 304 общественных пространства.

Среди всех объектов благоустройства особняком стоит создание «Ноябрьск-парка ». На Ямале это не только первый городской парк культуры и отдыха, но и самый масштабный проект программы «Комфортная городская среда».

Гармонично вписавшись в природный ландшафт, парк завораживает масштабами и современными архитектурными решениями. Здесь тихие зоны, где каждый может насладиться природой и тишиной, сменяют необычные арт-обьекты, яркие и максимально наполненные многофункциональные площадки.

Развитие парка постоянно продолжается, уже открыта третья очередь .

На четвёртом этапе в городском парке появятся водные аттракционы «Ноябрьск-аква» .

Впереди у Ноябрьска создание ещё нескольких интересных парков. Например, строительство первого этапа парка на «Площади опалённой юности» уже завершено. Здесь проложены тротуары, смонтировано освещение, а когда установят закупленную военную технику создание парка завершится.

Летом 2024 года начнётся строительство парка на ул. Дружбы и благоустройство прибрежной зоны озера Ханто.

Парк на берегу Ханто расположится рядом с «Центром духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи», что на следующем фото.

Узнать обо всех объектах благоустройства в регионе можно в блоге «Ямальский меридиан ». Дальше я покажу некоторые результаты благоустройства 2023 года в Муравленко, которые раньше не публиковал.

Ржавые качели, сломанные турники, остатки песочных «грибков» и разбитые беседки сейчас уходят в прошлое. В девяностые годы они были в каждом дворе, порой родители боялись отпускать детей на улицу играть на «инфраструктуре» советского прошлого. Катализатором изменений городской среды стало изменение сознания людей. За последние 20 лет жизнь в России качественно изменилась и мы должны этим гордиться!

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте первую , вторую и третью части, продолжение следует.

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