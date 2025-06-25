Завод строительных металлических конструкций открылся в Иркутской области

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Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий открыто в Черемхово. Инвестиционный проект реализуют на Черемховском заводе металлических конструкций. Раньше здесь был полуразрушенный цех, в зданиях провели ремонт, закупили оборудование, и вот сейчас завод введён в эксплуатацию. Производительность предприятия, когда оно выйдет на полную мощность, составит 40 тысяч тонн изделий в год. Впереди ещё большая работа. Черемхово — это моногород, его социально-экономическое развитие обеспечивает угольная промышленность. А запуск такого производства открывает новые возможности для развития экономики района. Уже создано 87 рабочих мест, при развитии производства их количество увеличится. Производство должно выйти на полную мощность в 2027 году.

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Площадь цеха горячего цинкования более 7 тыс. кв.м., габариты ванны цинкования с расширяющимся верхом 13,9×2,2×3,3 м., она самая большая в Сибири и на Дальнем Востоке. Площадь помещений цеха строительных металлоконструкций с нанесением покрытий более 15 тыс. кв.м.

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Завод подключён к инженерной инфраструктуре, на территории предприятия расположены электрическая подстанция, угольная котельная, построена ливневая канализация, уложен асфальт, в цехах проведены ремонтные работы. В списке производимой продукции — металлоконструкции строительного назначения (опоры, колонны, балки перекрытия, ограждения). Продукция завода применяется в различных отраслях: это строительство промышленных объектов, автомобильных дорог и городской инфраструктуры, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, связь, сельское хозяйство.

Строительно-монтажные работы для промплощадки АО "УргалУголь" © irkobl.ru

Черемховский завод — единственный на территории от Новосибирска до Владивостока, где производят металлоконструкции с нанесением покрытий методом горячего цинкования. Это позволяет защитить изделие от коррозии на срок до 50 лет. В случае небольшого механического повреждения покрытие имеет способность самовосстанавливаться и продолжает защищать основной металл.

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Черемховский завод металлических конструкций является резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Черемхово», которая была создана в 2018 году. Кроме ЧЗМК, резидентом ТОР «Черемхово» также является ООО Фабрика «МебельДом», которая реализует проект по созданию цеха по производству мебели. В результате реализации этих двух инвестиционных проектов создано 183 новых рабочих места.

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