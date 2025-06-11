Иркутская область: развитие экономики (часть 5)

ТаАЗ

В Иркутской области реализуются 180 средних и крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,5 трлн рублей. Большая часть из них — это импортозамещение и они уже внесли весомый вклад в развитие региона.

Например, в регионе действует единственный в России завод , выпускающий препарат для борьбы с COVID-19 (Ремдеформ). Раньше лекарство от коронавируса изготавливались в США и не поставлялся в Россию. Благодаря этому проекту удалось удовлетворить потребность страны в данном препарате в самые напряженные периоды борьбы с этим вирусом.

А проект по изготовлению мобильных зданий и сооружений компании «САВА Сервис» полностью обеспечит предприятия вагон-домами и быстровозводимыми модульными зданиями не только в Восточной Сибири, но и на Дальнем Востоке. Планируется выпуск не менее 2,5 тысячи модулей в год. До этого большая доля поставок продукции осуществлялась из Европы.

Новый терминал прилета внутренних воздушных линий в аэропорту Иркутска открылся 11 июня.

Первоначально новый терминал начинал работу ещё в ноябре прошлого года, но сразу же был зактыт транспортной прокуратурой. Теперь, когда все судебные тяжбы завершены в «Международномй Аэропорту Иркутска» состолось окончательное открытие терминала внутренних авиалиний, предназначенного для прилёта и трансферных пассажиров. Это значимое событие для транспортной системы региона. Новый объект позволит решить проблему перегруженности действующего терминала и улучшить качество обслуживания пассажиров.

Новый терминал представляет собой одноэтажное здание общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Он также включает просторную зону выдачи багажа, две ленты для получения багажа и зону ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Также в терминале предусмотрены удобные зоны прибытия, встречи и ожидания. Парковка оборудована на 140 мест, 16 из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

После ввода в эксплуатацию новый терминал значительно усилит потенциал Иркутского аэропорта, укрепив его позиции как важнейшего транспортного узла Восточной Сибири. Параллельно в терминале внутренних воздушных авиалиний будет проведена реорганизация: освободившееся после переноса багажного отделения пространство, займут дополнительные стойки регистрации, что позволит оптимизировать пассажиропоток и выделить зону исключительно для обслуживания вылетающих рейсов.

Строители Витимского моста приступили к летнему этапу строительства.

В зимний период на объекте была наморожена ледовая переправа толщиной до 2,5 м, что позволило выполнить подготовительные работы, такие как лидерное бурение скважин в скальном основании для устройства шпунтовых ограждений промежуточных опор и свай рабочего моста.

Кроме того, строительная площадка была полностью оборудована, укомплектована техникой и материалами. На сегодняшний день завершено сооружение буронабивных свай опоры № 1, ведутся работы по установке рабочего моста. В ближайшее время специалисты АО «Мостострой-11» приступят к устройству шпунтового ограждения и строительству опоры № 2, а также строительству опоры № 1. Все работы на объекте идут по утвержденному графику. План на этот год — полностью завершить строительство всех пяти опор. На следующий год приступить к сборке металлоконструкций.

Эн+ Уголь в десятке лучших угледобывающих предприятий России.

24 мая угольный дивизион российского энергохолдинга Эн+ отметил юбилей. За 80 легендарных лет достижения многих поколений горняков, шахтеров, угольщиков открыли новые возможности для развития Восточной Сибири.

Большинство жителей Иркутской области уверено, что электричество в доме — это благодаря ГЭС. Но это ведь не совсем верно. Угольная генерация в энергобалансе России занимает 13%. Большая часть энергопотребления твердого топлива смещена в регионы Сибири. Действительно, Ангарский каскад ГЭС — это, безусловно, наша гордость. Но и в Иркутской области порядка 30% генерирующих мощностей приходится на ТЭЦ. А это больше не только общемировых значений, но и показателей по стране.

Сегодня больше 80% угля предприятие поставляет на ТЭЦ региона. Уже вышли на рубеж 18,5 млн тонн и ежегодный прираст составляет один млн тонн угля. Это говорит о том, что энергопотребление в Иркутской области растёт, растёт и экономика.

В Иркутской области уголь добывают в нескольктх городах. В Тулуне, например, большие перспективы у разреза Мугунский. Несмотря на то, что Черемховское месторождение имеет богатую историю освоения, тут ведутся поиски новых перспективных участков. Также добывается уголь на севере региона, где разрез Жеронский обеспечивает возрастающие потребности в твёрдом топливе Усть-Илимской ТЭЦ. Предприятия угольного дивизиона -это надежный помощник в реализации социальных проектов для городов и сел региона.

В Иркутской области предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков ежегодно переводя порядка 900 млн рублей в бюджеты разных уровней. На средства компании реализуются десятки социальных программ, которые направлены на улучшение инфраструктуры, создание благоприятных условий проживания в территориях ответственности. Из примеров могу назвать — строительство здания спортзала в Черемхово, в Тулуне, который в этом году отметит столетие, оказали поддержку для создания проектной документации парка «На все сто», в Тулунском районе провели капитальный ремонт спортивного комплекса.

Свой вклад Эн+ вносит и в развитие Иркутска строя свой головной офис на Цесовской набережной .

Тайшетскому отделению Восточно-Сибирской железной дороги исполнилось 50 лет.

В марте исполнилось 50 лет со дня образования Тайшетского отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Это особенная точка Транссиба — здесь сходятся сразу несколько транспортных артерий страны, а инфраструктурное развитие узла, где начинается БАМ, — одна из приоритетных задач на Восточном полигоне.

С момента образования отделения сделано очень многое. Реконструкция продолжается и сейчас. На участке Абакан — Тайшет и по всему БАМу строятся вторые пути. Развиваются пропускные способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Сама станция растёт, становится удобнее, технологичнее, её длина уже более 14 километров.

В конце 2024 года РЖД завершили реконструкцию восьми путей приемоотправочного парка на станции Тайшет, предназначенного для работы с тяжеловесными и длинносоставными грузовыми поездами, вместимость восьми путей увеличилась на 129 вагонов. Это позволит формировать составы длиной в 71 вагон без дополнительных маневровых операций.

После полного завершения реконструкции станции, которое планируется в 2025 году, будет обеспечена возможность беспрепятственного приема, формирования и отправления тяжеловесных поездов составностью 100 вагонов. Речь, в том числе, идет о поездах весом 7,1 тыс. тонн, следующих в направлении портов Дальнего Востока.

25 лет РУСАЛу: от возрождения отрасли к мировому лидерству.

ТаАЗ

2025 год богат на юбилеи, вот и компании РУСАЛ 30 марта 2025 года исполнилось 25 лет - одному из ключевых игроков глобального алюминиевого рынка. Четверть века назад, в непростые для страны времена, разрозненные предприятия объединились в мощный холдинг, заложив основы будущего технологического лидерства.

Сегодня холдинг — это десятки предприятий по всей стране: от Сибири до Заполярья. Особое место среди них занимает Приангарье, где работают Иркутский, Братский и лидер отрасли — Тайшетский алюминиевый заводы.

С первых дней РУСАЛ делает ставку на инновации и экологичность. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех этапах производства алюминия. Это дало возможность РУСАЛу одним из первых в мире начать производство «зелёного» металла.

Именно такая технология применяется и на новейшем, самом молодом в отрасли Тайшетском алюминиевом заводе. По оснащению и применяемым технологиям ему нет равных в России, да и во всём мире он среди лидеров. Инвестиции в проект составили 100 млрд рублей.

Уникальность завода ещё и в том, что он работает на чистой энергии сибирских ГЭС, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота, минимизирует воздействие на окружающую среду, выводя завод на уровень экологически чистых производств.

На заводе установлены энергоэффективные электролизеры РА-400Т. Данная технология разработана специалистами РУСАЛа. Процесс производства полностью автоматизирован: жидкий алюминий в электролизёрах образуется в результате процесса электролиза криолит-глиноземного расплава и далее с помощью вакуумных ковшей транспортируется в литейное отделение, где из него производят товарную продукцию.

Затем готовую продукцию: слитки, сплавы и прочий ассортимент — отгружают потребителю. Тайшетский алюминий активно используется в машиностроительной отрасли, поставляется на экспорт для мировых автоконцернов и машиностроительных холдингов.

РУСАЛ — не просто корпорация, а социальный локомотив. Компания вкладывается в инфраструктуру, образование и здравоохранение, создавая комфортную среду для жизни. Всё это в полной мере находит отражение в преображении города Тайшета в Иркутской области. В свое время Тайшет знали по всей стране, так как это была отправная точка Байкало-Амурской магистрали. Но с приостановлением проекта, город терял привлекательность для молодых кадров, перспективу роста и развития.

Сейчас Тайшет переживает новый этап развития. Благодаря инвестициям компании в городе построены Медицинский центр помощи и спасения, Центр спортивных единоборств, два жилых комплекса, реконструирован городской парк, отремонтированы промышленно-технологический техникум и бассейн в ДК «Юбилейный», а осенью начнёт работу Центр практической подготовки ИРНИТУ.

Для РУСАЛа сотрудники — не просто трудовой ресурс, а основа успеха компании. Здесь создают условия, в которых люди не просто работают, а строят свое будущее. Но не только в рамках завода чувствуется забота компании о людях. РУСАЛ вкладывает значительные средства в жизнь городов, развитие инфраструктуры и благоустройство, создавая среду, где хочется растить детей и реализовывать свой потенциал. В Тайшете это партнёрство стало моделью эффективного взаимодействия бизнеса и власти: каждый проект — от ремонта улиц до оснащения учебных классов — реализуется совместно с администрацией города и района.

В конце мая в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса союза промышленников и предпринимателей «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2024». Заявки на участие в конкурсе подали более 200 крупных предприятий и корпораций. В число лидеров вошла компания РУСАЛ. Алюминиевый холдинг победил в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий»

Сибирь — это самый перспективный регион для развития России. Сибирякам достаточно помочь на старте, дальше они будут развивться сами и двигать страну вперед, так произошло и в Тайшете.

Недавно в самом центре Тайшета, на улице Суворова, стартовало строительство современного четырёхэтажного жилого дома. Объект общей площадью более 3300 квадратных метров гармонично впишется в городскую застройку. Жильцам будут предложены не только 54 уютные квартиры квартиры, но и развитая инфраструктура. В здании Г-образной формы будут представлены различные варианты планировок — от компактных однокомнатных до просторных трёхкомнатных квартир.

Строительные работы уже начались, и, согласно графику, завершить возведение жилого комплекса планируется к концу ноября 2026 года. Ещё недавно о строительстве в городе коммерческого жилья без участия региона и градообразующих предприятий и речи не шло. Коммерческое жильё — первая ласточка, теперь можно с полной уверенностью сказать, что Тайшет прочно встал на ноги и начал самостоятельное развитие.

На ГОКе «Угахан» в Бодайбинском районе запущена новая техника.

В Иркутской области, на производственном участке золотодобывающего ГОКа «Угахан» в Бодайбинском районе, состоялся торжественный запуск первого в России карьерного самосвала Zoomlion ZTE210 грузоподъемностью 120 тонн. Такие самосвалы активно эксплуатируются при промышленном освоении месторождений в Китайской Народной Республике, теперь они появились и в России.

Внедрение передового оборудования является важным условием развития любой отрасли, и золотодобычи в частности. Это, конечно, отражается на показателях эффективности предприятия и экономических показателях региона, Приангарье продолжит укреплять репутацию надежного центра горнодобывающей промышленности.

Самосвал Zoomlion ZTE210 способен перевозить до 120 тонн в сложных горноклиматических условиях карьера. Высота машины составляет 6,5 метра, вес груженого самосвала — 210 тонн. Техника адаптирована для работы в сложных климатических условиях Сибири, показывая высокую эффективность и прочность конструкции при температурном режиме от -50 до +50. Для этого установлены дополнительные опции: обогрев кузова, предпусковой подогреватель, обогрев аккумуляторной батареи, дополнительный обогрев кабины, предусмотрено применение арктических смазочных материалов. Ранее на Угахане был введен в эксплуатацию экскаватор этой же фирмы с объемом ковша семь кубических метров.

ГОК «Угахан» с 2017 года обладает статусом регионального инвестиционного проекта (РИП). По итогам первого квартала 2025 года на предприятии произведено 420 килограммов золота, за весь период реализации проекта, с 2018 года, — 17,3 тонны. Кроме того, в сентябре этого года в Бодайбинском районе планируется запуск еще одного современного золотодобывающего предприятия — ГОК «Светловский». Его проектная мощность по переработке составит до 4 млн тонн руды в год, по производству золота — 3,5-4 тонны в год. Выход на проектную мощность запланирован на 2026 год.

Иркутская компания «Фабрика Бетонов» вошла в «Книгу рекордов России».

23 мая на территории промышленного комплекса «Фабрика Бетонов» прошла торжественная церемония вручения диплома о регистрации рекорда России в категории «Самый прочный бетон в России». Рекорд внесен в реестр «Книги рекордов России», тем самым он превзошёл показатели предыдущего рекордсмена из Новороссийска. Прочность выпускаемого иркутским предприятием «БЁРГЕ БЕТОНА» составляет 126,1 мегапаскаля.

Промышленный комплекс компании включает 8 бетонных заводов, завод по производству железобетонных изделий, 11 производственных линий по выпуску полистиролбетона, армированного газобетона, пескоблоков, вибропресованных изделий, сухих строительных смесей, насыпного утеплителя и других строительных материалов. Силами компании обеспечен бетон для строительства и реконструкции ключевых объектов региона, в числе которых онкологический диспансер, общеобразовательные школы и детские сады, Ледовый дворец «Байкал», физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты гидроэнергетики, включая реконструкцию ГЭС, участие в программах капитального строительства и модернизации инфраструктуры. Следует особо отметить вклад компании в восстановление Тулуна и районов после наводнения 2019 года. В кратчайшие сроки компанией были возведены два бетонных завода в Тулуне, что позволило обеспечить оперативные поставки необходимых объёмов бетона для восстановления жилых и инфраструктурных объектов.

В публикации использованы фото из открытых источников.

P. S. О современной сибирской экономике читайте в статьях:

— Иркутская область: развитие экономики

— Иркутская область: развитие экономики (часть 2)

— Иркутская область: развитие экономики (часть 3)

— Иркутская область: развитие экономики (часть 4)

—Новая экономика Прибайкалья

— Новая экономика Прибайкалья (часть 2)

— Развитие Сибири (часть 6)

— Развитие Сибири (часть 7) .

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