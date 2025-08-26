Тюменское импортозамещение (часть 18)

Промышленность остаётся драйвером экономики Тюменской области, её доля в структуре инвестиций региона составляет 48,9%. В целом, с января по март, объём инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 96 млрд рублей. Это на 29,7% больше, чем в первом квартале прошлого года. Основной вклад в рост внесли обрабатывающие производства, ведь их прибыль за этот период составила более 367,4 млрд рублей. За первое полугодие в регионе реализова 58 инвестиционных проектов на сумму более 7,3 млрд рублей, они коснулись не только АПК, общественного питания, ремонта и обслуживания автотранспорта, но и других отраслей. О новых тюменских предприятиях и проектах в сфере импортозамещения читайте в этом выпуске.

Работы по возведению нового индустриального объекта — домостроительного комбината — стартовали на Велижанском тракте под Тюменью. Проект реализует группа компаний «Тюменьинвестстрой» (ТИС).

Помимо основного здания площадью 20 тысяч квадратных метров, на территории будущего индустриального кластера разместятся цех малых архитектурных форм и крупнейший в России завод пеностекольного утеплителя.

Продукция завода пеностекольного утеплителя — плиты, щебень и гранулы. Это хороший и надёжный строительный материал, не подверженный никаким воздействиям, ни влаги, ни ультрафиолета. Производственная мощность завода — 300 тыс. куб м в год. В России подобные предприятия выпускают не более 50 тыс. кубов. Пеностекольный утеплитель, в основе которого песок, можно применять при промышленном, гражданском и дорожном строительстве.

Сам домостроительный комбинат будет производить домокомплекты по совершенно новой технологии и на более современном оборудовании, чем у конкурентов. Крупнопанельное домостроение считается перспективным. Это более технологично при меньших трудозатратах. Мощность составит 150 тысяч квадратных метров продаваемой жилой площади. Инвестор получил земельный участок площадью 14 га без торгов. По решению правительства Тюменской области проект строительства трех заводов признан масштабным, поэтому компания имеет ряд преференций. Работы на стройплощадке уже стартовали.

На болотистую площадку компания зашла осенью 2023 г. Уровень земли подняли от 1 метра 20 см до 4 метров. Более 300 тыс. куб м суглинка ушло только на отсыпку территории. Сейчас строители выкапывают торф с глубины 1,5 м, меняют его на песок. Затем грунт уплотняют, проводят лабораторные испытания, только потом укладывают щебёночную подушку под фундаменты. Кстати, торф, после того как перегниет, пойдет на благоустройство. Необходимый для промышленных объектов пожарный водоем будет выглядеть в виде пруда с рыбой и утками.

Заключены договоры на работы по строительству фундаментов, на изготовление железобетонных колонн для домостроительного завода, он будет двухэтажный. Определяются поставщики 1,5 тысячи тонн металлоконструкций. По планам возведение колонн — октябрь, завершение каркаса здания — январь 2026 года. Первая продукция должна появиться к концу 2026 года. Под цех малых архитектурных форм проводят геологические изыскания. Он будет площадью около 3,5 тыс. кв. м.

На все три производства объем инвестиций составит от 3 до 5 миллиардов. Оборудование для заводов будет поступать как от отечественных производителей, так и из Китая. Большинство линий автоматизированные. Инвестор создаст более 1 тыс. рабочих мест.

Развивать своё производство намерен и сельскохозяйственный холдинг «Дамате», недавно им анонсирован поиск подрядчиков для нового племенного репродуктора индейки в Упоровском районе.

Холдингу потребуются исполнители общестроительных работ. В частности, для обустройства систем вентиляции и кондиционирования, внутриплощадочного газоснабжения с котельными, установки водозаборного узла (бурение скважин + павильоны над скважинами). Также «Дамате» нужны будут поставщики строительных материалов и инженерного оборудования, в частности, металлоконструкций, сэндвич-панелей, профлиста, песка, щебня, товарного бетона.

Первый резидент особой экономической зоны в Нягани приступил к строительству.

Первый резидент особой экономической зоны Нягани — Югорский лесопромышленный холдинг — получил разрешение на возведение корпуса завода по производству мебели. Функционирование ОЭЗ обеспечит создание 700 новых рабочих мест и продвижение обрабатывающих производств, выпуск новой продукции, внедрение прогрессивных технологий. На данный момент общая площадь объекта составляет 158 гектаров. Тем временем площадь застройки Югорского лесопромышленного холдинга составит 25 тысяч 375 квадратных метров. На сегодняшний день уже определён состав помещений, здесь появится тамбур разгрузки и склад плитных материалов, производственный цех, участок автоматизированной сортировки и отгрузки готовой продукции, а также административные комнаты и кабинеты. На заводе будет производится современная высококачественная корпусная мебель.

Тюмень, по-прежнему, остаётся центром отечественного нефтегазового машиностроения и науки. В Нефтегазовый кластер региона входят около 200 компаний из 26 субъектов Российской Федерации. Более 50% из них локализованы в Тюменской области, поэтому новости отечественного нефтесервиса всегда составляют внушительную часть обзоров. Ассоциация является региональным институтом развития, стимулируя развитие тюменских компаний, обеспечивая комфортную точку входа для инвесторов из других регионов. Это дополнительные рабочие места, налоговые отчисления. Ряд участников уже представляют импортозамещающие либо импортоопережающие продукты, или в процессе разработки таковых.

Уникальную учебную буровую использует участник Нефтегазового кластера из Тюмени.

Тренажер отечественного производства представляет собой точную копию буровой вышки. На нем специалисты отрабатывают навыки эвакуации пострадавших на высоте. Обучение проходит под руководством опытных инструкторов в области охраны труда.

Полигон получил квалификацию в вертикально-интегрированной компании программе охраны труда при работах на высоте. Он полностью соответствует нормативам по всем зонам, включая наклонную поверхность — кровлю и опоры для работы электриков. Полигон является единственным таким сооружением в Тюмени. Его изготовили по заказу на отечественном предприятии. Также здесь есть лаборатория по буровым растворам, которая используется в практической части обучения инженеров по бурению и мастеров.

В числе уникального оборудования учебного центра и полномасштабный тренажер — имитация кабины бурильщика. Удобное кресло, мониторы и кнопки — так выглядит современный пульт. Во время пресс-тура журналисты увидели, как специалист отрабатывает навыки проведения спуско-подъемных операций. Они являются стандартными процедурами при строительстве скважин.

Компания на протяжении нескольких лет является партнером Нефтегазового кластера. Теперь нефтесервисные компании по принципу одного окна могут получать большую часть необходимых услуг, заключив договор с учебным центром «Эльбрус дриллинг». При этом данная компания получает возможность расширить пул заказчиков в лице компаний — недропользователей, сервисных. Услуги по обучению позволяют заказчикам минимизировать свои затраты и риски.

Тюменская компания разработала противовыбросовое оборудование.

Противовыбросовое колтюбинговое оборудование разработали инженеры компании «ОБТЭК» в Тюмени. Оно является отечественным аналогом зарубежных решений. 26 июня стало отправной точкой вывода оборудования на рынок — для потенциальных заказчиков провели презентацию и стендовые испытания.

Оборудование импортозамещающее, разработано на основе импортных аналогов, но полностью российского производства. Устьевое противовыбросовое оборудование препятствует фонтанированию скважины. У предприятия уже есть предварительные договоренности на опытно-промышленное испытание оборудования. Оно очень востребовано на рынке. Предприятие ранее выпускало запасные части к нему, а теперь готово предоставить полноценный аналог отечественного производства. Причем в процессе работы над ним, усовершенствовали и функционал.

Новый лазерный станок взамен традиционного оборудования для газовой и плазменной резки устанавлен на заводе «Тюменьремдормаш».

Повышение эффективности требует принятия своевременных решений, благодаря которым можно ускорить производственный процесс и значительно повысить качество выпускаемой продукции. Именно поэтому завод приобрёл станок лазерной резки Penta Laser. Оборудование устанавили в цеху № 1. Большой рабочий стол для высококачественной и эффективной обработки широкого диапазона толщин позволит выполнять раскрой металла с высокой скоростью и чрезвычайной точностью, это даст предприятию большие преимущества и откроет новые возможности для производства.

Продукция завода востребована не только нефтегазовой промышленностью, но и в благоустройстве. Недавно новые парковые качели появились в зелёном уголке на пересечении ул. Льва Толстого и Луначарского в Тюмени. Такой подарок жителям ко Дню города сделал завод «Тюменьремдормаш» совместно с управой Калининского округа.

Качели были изготовлены на заводе специально для этого сквера. Они прекрасно дополнили благоустроенное озелененное пространство и быстро стали излюбленным местом для отдыха посетителей. Свой вклад в благоустройство областного центра «Тюменьремдормаш» вносит ежегодно. Так, ранее при его участии новые опоры освещения, парковые скамейки и урны появились в сквере Святителя Филофея, на аллее Молодоженов и других городских локациях. Это пример того, как небольшие, но значимые изменения делают жизнь в городе ещё лучше.

Тюменские физики в восемь раз сократили число экспериментов по вытеснению нефти.

Метод определения минимального количества измерений и измеряемых параметров по вытеснению нефти из образцов керна разработали тюменские физики. Нововведение позволило в восемь раз сократить число экспериментов и в три раза — количество используемого кернового материала для получения искомой корреляции, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. Тюменский метод позволяет использовать один образец керна в нескольких последовательных экспериментах. В рамках этого подхода можно определить минимальное количество измерений и обоснованный выбор значений измеряемых параметров для полного охвата заданного диапазона с необходимой точностью, — сообщили на кафедре моделирования физических процессов и систем ТюмГУ.

Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии 2025 года выпустил продукцию на 1,8 млрд рублей.

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть — Сибирь» за первое полугодие 2025 года изготовил почти 13 тыс. единиц продукции на общую сумму 1 850 млн рублей. Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Специалистами завода завершена разработка конструкторской документации на опытные образцы оборудования, направленные на повышение экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транснефть», а именно станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м в сутки с использованием мембранного биореактора и подвижного слоя загрузки. Также завершена разработка конструкторской документации опытного образца мобильной установки для очистки сточной воды после проведения гидроиспытаний магистрального нефтепровода. Идет изготовление опытного образца передвижной установки для промывки трубопоршневых поверочных установок.

Кроме того, разработана конструкторская документация на двойное торцовое уплотнение с контактной парой сухого трения для насоса НМ 4500 конструктива АО «Транснефть Нефтяные Насосы», а также на станцию биологической очистки сточных вод производительностью 20 куб. м в сутки для ЛПДС «Пермь» АО «Транснефть — Прикамье». Специалисты приступили к разработке конструкторской документации на станцию производственно-дождевых сточных вод производительностью 480 куб. м в сутки для ЛПДС «Нурлино» АО «Транснефть — Урал».

Тюменский завод «ГМС Нефтемаш» отметил 60-летие.

60-летний юбилей отметил Тюменский завод «ГМС Нефтемаш», первенец нефтяного машиностроения Западной Сибири. 1960-е годы ознаменовались не только космической эрой, когда весь мир наблюдал за первыми шагами человека за пределами Земли. Одновременно в СССР началось активное освоение недр Западной Сибири. Одно за другим открывались нефтяные месторождения.

Высокий темп добычи черного золота потребовал специального оборудования в промышленных масштабах. Это определило будущее предприятия. В 1965 году тогда ещё гальвано-штамповочный завод переходит в подчинение «Тюменнефтегаза» и получает первые заказы для нефтепромысла. Так началась история тюменского «Нефтемаша».

На сегодня «ГМС Нефтемаш» (входит в российский машиностроительный холдинг «Группа ГМС») выпускает продукцию не только для России, но и для нужд стран ближнего зарубежья, она поставлялась в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Сербию и Беларусь. Завод входит в Нефтегазовый кластер Тюменской области. Вместе с другими участниками объединения активно решает государственную задачу по импортозамещению в нефтяной отрасли.

Моторное масло по собственной технологии разработала компания «Спецавтотрейд» в Тюмени.

Тюменское масло уже опробовал большегрузный транспорт в условиях Югры, Ямала, Якутии и других северных регионов. Компания при помощи Регионального центра инжиниринга сертифицирует новый продукт. Ранее предприятие занималось продажей и обслуживанием грузовой автотехники. Потом запустили собственное производство моторного масла, как синтетического, так и полусинтетического. В месяц здесь производят до 200 т моторного масла. Две тонны нового продукта предоставили транспортным компаниям в Якутии, где суровые климатические условия. Масло адаптировали за счет присадок под морозы. Это позволяет снижать трение и создает защитный слой на деталях двигателя.

Импортозамещающий пожарный пеносмеситель разрабатывают на предприятии в Тюмени.

Импортозамещающий пожарный пеносмеситель разрабатывают на тюменском предприятии «СПТ Западная Сибирь». Поддержку компании оказывают эксперты Регионального центра инжиниринга, которые произвели необходимые расчеты прототипа. Оборудование очень востребовано на рынке. Тюменские инженеры усовершенствовали его. Прототип готовят к опытно-промышленным испытаниям. После чего уже осенью запустят в массовое производство.

Тюменская разработка для рынка — новинка. В России такое оборудование не разрабатывают и не производят. Похожие конструкции есть за рубежом, но их не поставляют в Россию. Главным преимуществом нового пеносмесителя стали простота и доступность деталей. Спрос на продукцию большой. В группе компаний потенциальный рынок оценивают в 200 компаний, которые могут закупать пеносмесители в Тюмени.

Новое оборудование дополнит линейку специализированного противопожарного оборудования, которое предприятие производит в Тюмени. Это шкафы, щиты, ящики для песка, пожарные вышки, оборудование и материалы для защиты жизни и здоровья людей в чрезвычайных ситуациях.

Тюменский завод выпустил средства защиты от клещей и агрессивных животных.

Лето — время отдыха на природе, но вместе с ним приходят и сезонные угрозы: клещи, комары, а также риск встречи с агрессивными животными. К началу сезона завод «Тюменские аэрозоли» подготовил линейку проверенных средств защиты, которые помогут обезопасить себя и своих близких. Среди самых популярных продуктов завода — репелленты «Бриз-Антиклещ» и «Дэта-Проф», которые защищают не только от клещей, но и от мошек и комаров. Завод также разработал первые в России специализированные средства против нападения медведей, волков и собак — «Контроль-АС». В линейку входят спреи-распылители, шумовые баллончики, воздушный горн «Ревун», издающий резкий звук, отпугивающий животных.

Тюменская компания разработала устройство для подачи сварочной проволоки.

Специалистами ООО «ПКФ „ИВС“ разработана сварочная горелка для аргонодуговой сварки со встроенной автоматической подачей присадочной проволоки с катушкой с проволокой, роликами подачи проволоки, управлением включения, регулировкой скорости подачи присадочной проволоки в едином компактом корпусе. Данная конструкция позволяет вести TIG-сварку с автоматической подачей проволоки, исключая дополнительные затраты на оборудование, значительно уменьшить вес, габариты и количество оснастки, повысить производительность и максимально снизить требования к квалификации сварщика. Данная горелка может использоваться с любым источником питания для TIG сварки, независимо от мощности и страны происхождения сварочного оборудования, от самого бюджетного, до профессионального сварочного оборудования ведущих мировых производителей, и позволяет сваривать все цветные металлы, алюминий, медь, нержавеющую сталь, черные металлы и сплавы.

Завод „Поревит“ внедрил новые технологии строительства.

Завод идёт в ногу со временем развивая механизацию и автоматизацию строительных процессов, для этих целей начали производить крупноформатные сборные блоки для эффективного и быстрого строительства. Крупноформатные силикатные блоки Поревит предназначены для возведения стен малоэтажных жилых домов и зданий. Их состав такой же, как у обычного силиката: песок, известь и вода. Отличие только в более крупных размерах. Для эффективной реализации технологии необходимо несколько составляющих: крупноформатные силикатные блоки Поревит; мини-кран, захват для блоков, монтажная лестница; плагин Поревит — Bricking для BIM моделирования, он помогает выполнить раскладку блоков на объекте (их количество, узлы и др.)

Для эффективного применения крупноформатных силикатных блоков на стройке необходимы специальные мини-краны. Они помогают с помощью специального захвата брать блок и переносить его в нужное место. В данный момент по этой технологии строит дома застройщик „Партнер“ в жилых комплексах: „Ритмы“ в Тюмени, „Маяк“ в Кургане, „Совушки“ в Екатеринбурге.

Тюменский завод выпускает по 10 тысяч метров плавающих модулей в год.

По 10 тыс. м плавающих модулей выпускают на Тюменском заводе гофротруб. Спрос на сооружения для устройства точек общепита, бань, производств на воде растет с каждым годом. Традиционную технологию спирально-витых труб для системы водоотведения ливневых стоков и талых вод начали применять для выпуска плавающих модулей. Это пирсы, паромные переправы, хаусботы и другие объекты, которые можно использовать на водоемах. Тюменские модули используют для строительства кафе и ресторанов на воде. Есть паромы, которые на Севере перевозят стройматериалы. Пирсы в Тюмени на пляжах — местные.

Завод выпустил собственную линейку катамаранов. Помимо стандартных пластика и труб, для увеличения грузоподъемности пирса внутреннюю поверхность делают из пенополиуретана. Общий объем выпускаемой продукции на заводе составляет 45 тыс. м труб в год. От минус 40 до плюс 60 градусов служат гофротрубы, произведённые тюменцами.

Цветные марки полиэтилена „ЗапСибНефтехима“ импортозаместили сырье для производства труб.

Цветные марки полиэтилена высокой плотности для производства труб выпускает предприятие „ЗапСибНефтехим“ в Тобольске. Объём позволил закрыть годовой объем потребности российского рынка в таком сырье. Один из самых востребованных видов малотоннажной полимерной продукции необходим для систем водо- и газоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. Его производят один раз на весь год. Предприятие является единственным в России, продукция заместила импорт сырья из Европы и Азии.

На этом успехи тобольской площадки Сибура не заканчиваются. Здесь уже разработан катализатор для производства дивинила, а недавно первые результаты стал давать Центр пилотирования технологий полиолефинов . Речь идёт о новых каталитических системах в процессе гидрирования ацетилена в среде хлористого водорода, испытания которых впервые в России провели исследователи Школы естественных наук ТюмГУ и специалисты СИБУРа.

Для работы разработали и создали экспериментальный стенд, позволяющий воспроизводить реальные производственные условия, также разработана методика анализа реакционных смесей в потоке хлороводорода. Результаты ресурсных испытаний позволяют выявить образцы катализаторов с высокой эффективностью для дальнейших, более масштабных, опытно промышленных испытаний на производстве. Решение таких нестандартных и сложных исследовательских задач является важным и необходимым этапом на пути внедрения новых разработанных катализаторов в промышленный процесс. Таким образом Россия формирует технологическую независимость в производственной цепи.

Подобные исследования ранее проводились исключительно за рубежом — в частности, в научных центрах и лабораториях транснациональных корпораций в Германии и США. Благодаря инфраструктуре и компетенциям ТюмГУ и СИБУРа, они стали возможны в России. Это не только приближает решение задачи импортонезависимости в производстве катализаторов, но и создаёт научную базу для устойчивого развития отечественной химической промышленности.

Гель для женской гормональной терапии будут производить в Тюмени.

Препарат, содержащий синтетический 17-эстрадиол, химически и биологически идентичный тому, что вырабатывают женские яичники, начинает производить тюменский завод ГК „Фармасинтез“. „Фармасинтез“ — пионер в разработке и производстве гормональных препаратов в России, а высокотехнологичная площадка завод „Фармасинтез — Тюмень“ — единственная в стране и крупнейшая в Европе по выпуску гормональных препаратов. В настоящее время самым эффективным методом сохранения здоровья женщины в менопаузе является гормональная терапия. Она помогает снизить проявления климактерического синдрома, улучшить общее самочувствие и сохранить период активного долголетия. Гормональный гель, который будут производить в Тюмени, обеспечивает эффективное и безопасное лечение симптомов климактерического синдрома благодаря современным технологиям трансдермального введения, обещает производитель.

На Ямале развивают собственное производство маломерного флота.

Выпуск маломерных судов, адаптированных к арктическим условиям и потребностям ямальских рыбодобытчиков, ведется на базе двух профильных предприятий — Горковского рыбозавода и Аксарковского рыбопромыслового предприятия.

В прошлом году АО „Горковский рыбозавод“ запустил производство пластиковых бударок нового поколения. Они успешно используются как на магистральных реках, так и в мелководных соровых системах. Грузоподъемность судна составляет до одной тонны, что обеспечивает возможность транспортировки улова и рыболовных сетей. Корпус из пластика не подвержен коррозии и гниению, отличается легкостью и устойчивостью на воде — это подтверждает опыт эксплуатации на предприятии. На сегодняшний день завод выпустил шесть бударок для собственных нужд и четыре — для частных клиентов. Уже сейчас поступают заявки на поставку лодок от различных подразделений и рыболовецких общин.

Аксарковский рыбозавод специализируется на строительстве классических деревянных бударок, которые исторически используются на Ямале с 1930-х годов. Это тяжелая лодка длиной не менее семи метров с широкой и приподнятой носовой частью, высокими бортами и прямой кормой. Она способна перевозить до 1,5 тонн груза, предназначена для эксплуатации на крупных реках и озерах. В строительстве применяются лучшие сорта древесины: ель — для обшивки, сосна — для палубы и шпангоутов. Вес бударки — 250 кг в сухом состоянии и до 600 кг уже после намокания при спуске на воду. Стандартный срок службы — шесть лет, но при хорошем уходе и ремонте может достигать 30 лет.

Окружной департаментом агропромышленного комплекса изучил опыт предприятий по строительству и эксплуатации маломерных судов. В перспективе собственное производство на базе Горковского и Аксарковского рыбозаводов позволит полностью закрыть потребности региона в обновлении маломерного флота.

Ишимский завод безалкогольных напитков увеличит производство на 600 тонн.

На 600 тонн увеличит производство выпускаемой продукции Ишимская пивоваренная компания. Инвестор уже вложил средства в строительство нового цеха. Производство располагается в залинейной части города, на месте старого кирпичного завода. За год предприниматель построил ещё один большой цех. Сейчас на новых площадях ведётся установка оборудования для выпуска порядка 600 тонн продукции в месяц. После запуска линии ишимские лимонады и квас будут фасоваться в разную тару (стекло, ПЭТ-бутылку, жестяную банку) и поставляться в торговые точки Ишима, Тюмени, Омска», — рассказал он. При производстве безалкогольных напитков технологи завода будут использоваться только натуральные сиропы, сахар.

Увеличить выпуск безалкогольных напитков в два раза планирует и другое ишимское предприятие. По инвестиционному проекту на заводе «Чистая вода полярис» обновят оборудование, отремонтируют помещения, установят новые линии и создадут дополнительно 10 рабочих мест. В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 240 тыс. бутылок напитков в год, а увеличится до 400 тысяч. Здесь выпускают бутилированную питьевую воду и лимонады «Буратино», «Дюшес», «Колокольчик», «Крем-сода», «Тархун», «Кола», «Апельсин». Основой качества является многоступенчатая система очистки воды. Компания планирует запустить инвестпроект и обновить производственную линию, воспользовавшись мерами поддержки Инвестиционного агентства в ближайшее время. Для реализации планов требуются вложения в размере 30 млн рублей.

Предприниматель из Ялуторовского округа развивает ягодные плантации.

Ягодные плантации развивает предприниматель в Ялуторовском муниципальном округе. Проект «Ягодные сады» реализуется в с. Карабаш под руководством Эльмара Ибукова. ⁣Недавно сотрудники хозяйства продемонстрировали, как происходит уборка урожая и то, насколько автоматизирован процесс сортировки ягод. Ягодоуборочный комбайн заменяет примерно тысячу работников, которые бы занимались сбором ягод вручную. В этом году сбор ягод составляет около двух-трех тонн с гектара. Сейчас у нас 40 гектаров смородины, дополнительно планируем заложить еще 10 гектаров, выращивать, собирать и обеспечивать жителей нашей Тюменской области вкусным и полезным продуктом", — поделился Эльмар.

Продукция ягодной плантации точто будет востребована в регионе. Недавно тюменский завод «Грин лайф» выпустил четыре новых вида снеков. В ассортимент добавили снеки со вкусами мороженого, йогурта и натуральных ягод, из фруктового и ягодного пюре и из пюре на основе овощного сублимированного порошка. Предприятие не первый год занимается изготовлением сублимированной продукции из ягод, фруктов и другого продовольственного сырья взаимодействуя с местными производителями. Оснащение новейшими технологиями в области сублимации позволяеют заводу достигать высокого качества и точности в процессе производства.

В публикации использованы сведения из открытых источников.

P. S. Читайте также другие материалы о тюменском импортозамещении:

— Тюменское импортозамещение (часть 17)

— Тюменское импортозамещение (часть 16)

— Тюменское импортозамещение (часть 15)

— Выпуски 2024 года

— Выпуски 2023 года

— Выпуски 2022 года

— Новости российского нефтесервиса

— Ачимовские горизонты

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2024)

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)

— Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)