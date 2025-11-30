30 и 31 августа торжественно и грандиозно Ноябрьск отметил свой полувековой юбилей. Пятидесятилетие города открылочереду празднований юбилеев трёх ямальских городов: Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда. Праздники даже пришлось разводить между собой в разные выходные, чтобы у жителей всего региона была возможность побывать на торжествах. Юбилей Ноябрьска подарил не только яркие эмоции жителям и гостям, но и вошёл в историю Ямала как незабываемое событие.

Ноябрьск встретил свои первые 50 лет. Особые слова благодарности в эти дни говорили тем, кто закладывал фундамент города, работал на месторождениях, по сути, создавал основу нефтегазовой отрасли России. О том, каких усилий это стоило, мы знаем из воспоминаний первопроходцев.

Сегодня даже представить сложно те условия, в которых им приходилось жить и трудиться: среди непроходимых болот и экстремальных морозов, спать в холодных вагончиках, греться у буржуек, добывать воду из снега, работать днём и ночью в несколько смен. Но, невзирая ни на что, они строили и созидали, добывали для страны углеводороды, в семьях рождались дети, а город рос на глазах.

50 лет — это славный путь развития: от небольшого посёлка нефтяников до современного и динамично развивающегося города. В этом году Ямал и Югра отмечают 95-летие со дня образования. Регионы, большая Тюменская область, вся Западная Сибирь в этот большой юбилейный год говорят слова благодарности и помнят подвиг первопроходцев, создавших основу для экономической и энергетической безопасности нашей страны.

Два дня празднования, десятки мероприятий и тысячи гостей. От всей души поздравить жителей Ноябрьска и Ямала с праздником приехали три губернатора, председатель правления ПАО «Газпром нефть», главы города разных лет, ветераны-первопроходцы, почётные граждане и звёзды российской эстрады.

Началось празднование на центральной аллее-бульваре, где в честь 50-летия города заложили металлическую капсулу времени с посланием потомкам. Заложенную в один из арт-объектов капсулу должны раскрыть через 50 лет, в 2075 году, тогда Ноябрьск будет отмечать своё 100-летие.

Центральная аллея-бульвар вдоль улицы Ленина образует парадный городской променад.

На аллее высажены яблони и спиреи, гортензии и пионы, это новый стандарт озеленения северного города.

Аллея утопает в цветах-однолетниках.

На одном из участков устроена аллея звёзд

Через небольшой овраг перекинуты мостики, украшенные цветами и арт-объектами.

К аллее примыкает реконструированная «Площадь Памяти».

Старый фонтан на аллее заменён на новый.

Фонтан завершает аллею, здесь формируется городская площадь.

Все дома на площади получили новые фасады с подсветкой.

Улица Ленина, а вернее, центральный бульвар, ведёт напрямую к администрации города.

Без сомнения, это самое парадное и торжественное место в городе.

В городских парках много белок, они даже лазят по фасаду городской администрации, так и появилась идея установить им три небольших памятника.

В городе много новых и необычных арт-объектов.

К своему юбилею город готовился все последние годы, за это время в Ноябрьске построили и реконструировали десятки объектов, провели сотни мероприятий, а кульминацией юбилейного года для города стали масштабные празднования, продлившиеся два дня.

На праздничном концерте для жителей города с хитами выступили Ева Власова, дуэт «Немодные», группа «Дискомафия», а также хедлайнеры — группы Uma2rman и The Hatters. Выступления были потрясающие! А накануне музыканты были замечены в «Ноябрьск-парке» который они оценили по достоинству. Знакомство с городом-юбиляром также включало и посещение этнокомплекса «Нум», где музыканты прогулялись по площадкам гастрофестиваля «Клюква».

Другим материальным наследием праздника стал выпуск 50 тысяч юбилейных почтовых конвертов. На конвертах изображено одно из знаковых мест города — Ноябрьск-парк.

Ноябрьск появился среди тайги полвека назад, сейчас это уютный и ухоженный современный город с большими планами на будущее, ведь эффективная работа главы города и администрации приносит плоды.

Согласно опросу, проведённому сотрудниками городского медиахолдинга «МИГ», 84% респондентов характеризуют Ноябрьск как комфортный для жизни. Ещё 15% участников исследования склоняются к мнению, что условия проживания «вполне комфортные». И только незначительное количество опрошенных указали на наличие некоторых проблем, возникающих в процессе проживания.

Большинство считают, что в городе созданы комфортные условия для проживания (60%). Высокие оценки также получили качество образования (49%) и уровень благоустройства с инфраструктурой (46%), что делает эти аспекты наиболее значимыми для жителей. Экологическая обстановка вызывает положительные отзывы у 31% опрошенных, однако 28% считают климат неблагоприятным. Небольшая часть респондентов (10%) выразила недовольство инфраструктурой и благоустройством, а также упомянула низкое качество образования и плохую экологию как причины неудовлетворенности условиям жизни.

Ноябрьск, несмотря на свою молодость, вызывает у жителей чувство гордости и восхищения. Северяне ценят развитую инфраструктуру для отдыха и спорта, комфортную городскую среду и, прежде всего, особую атмосферу, создаваемую дружелюбными и любящими свой город людьми. Компактность, безопасность, уют и постоянное развитие также являются важными преимуществами нефтяной столицы региона. Кроме того, жители отмечают насыщенность города достопримечательностями и уникальную северную природу. Судьбы многих жителей неразрывно переплетены с историей Ноябрьска. Около четверти опрошенных (26%) родились и выросли здесь. Ещё более внушительная группа (38%) проживает в городе свыше 30 лет, считая Ноябрьск своим домом. Оставшиеся респонденты имеют более короткий стаж: 13% живут в Ноябрьске от 1 до 10 лет, а 10% — от 10 до 20 лет.

Юбилейный день рождения Ноябрьска стал поводом для теплых и искренних пожеланий от его жителей. Большинство опрошенных (81%) желают городу процветания, развития и стабильности. 31% респондент подчеркнул важность сохранения дружелюбной атмосферы и дальнейшего повышения комфорта проживания. 12% участников опроса высказались за необходимость строительства современных образовательных учреждений, улучшения дорожной инфраструктуры и привлечения квалифицированных медицинских кадров.

В юбилейный год Администрация Ноябрьска обнародовала дизайн-код города. На 746 страницах даны рекомендации по благоустройству муниципалитета, оформлению фасадов, рекламных вывесок и других позиций.

Документ разделен на пять частей: визуальный анализ и концепция дизайн-кода города; архитектура зданий; рекламные и информационные носители; благоустройство городских улиц и создание комфортной городской среды; праздничное и событийное оформление города. Дизайнеры провели масштабную работу по оценке текущего состояния городских локаций и составили рекомендации по его улучшению.

Дизайн-кодом рекомендуется соблюдать единый подход в цветовой палитре зданий, оформлению вывесок, дизайну фасадов и торговых строений. Вместе с этим специалисты обратили внимание на организацию и оформление пешеходных дорог, арт-объектов и остановочных комплексов.

В 1 и 2 микрорайонах, вдоль улицы Ленина, тоже реализованы идеи городского дизайн-кода.

Дизайн-код на ул. Ленина реализован в рамках юбилейной программы по реновации городских фасадов, согласно ей дома получают ещё и подсветку.

Дизайн-код внедрён только в этом году, но работы по его введению начались намного раньше. С октября 2021 года общественные территории Ноябрьска приводят в соответствие с муниципальными правилами благоустройства.

С улиц Ленина, В.Цоя, Советской и Дзержинского убрали старые или несанкционированные ларьки, все объекты торговли теперь имеют единое цветовое решение, а на проспекте Мира, улицах Высоцкого и Советской демонтированы воздушные ЛЭП. Работа по наведению порядка также проводится во дворах, убирают электрические провода и демонтируют подогревы автомобилей, а также бесхозные кабели связи. Мероприятия направлены на создание комфортной и безопасной городской среды.

За пять лет Ноябрьск накопил богатый опыт и стал современным и стильным.

Брендирование проникло во все сферы городского хозяйства, даже в муниципальный автопарк.

Именно поэтому, комплексный подход к благоустройству территорий будет масштабирован на весь регион и поэтапно внедрён во всех муниципалитетах Ямала. Одними из первых этот опыт уже перенимают другие города-юбиляры, Новый Уренгой и Салехард.

Такого качественного и современного благоустройства не встретить больше нигде на Ямале, ведь в Ноябрьске приоритет отдан развитию городской среды и озеленению.

Горожан уже не удивить цветущей гортензией, сиренью и яблонями.

Теперь каждый июль в Ноябрьске наступает сезон цветения лип, они уже не первый год радуют жителей и гостей города. В 2022 году в городе было высажено более 100 деревьев. Скептики предполагали, что северный климат не подойдёт деревьям, но липа прекрасно прижилась. Жители и гости города могут полюбоваться цветением и насладиться ароматом лип не только в Ноябрьск-парке, на улицах Ленина и Высоцкого, а повсеместно.

В прошлом году Ноябрьск поставил своеобразный рекорд, благоустройство велось в четырёх парках . Это была самая масштабная программа благоустройства во всём регионе.

Парк «Дружба» обустроен в микрорайоне «Ц-1», между улиц Дружбы и Новосёлов. За последние годы микрорайон плотно застроен торговыми центрами, магазинами и офисами, но зелёную зону в центре квартала удалось сохранить.

Новый парк получился замечательным, он красив в любое время года.

В прошлом году на берегу озера Ханто обустроили пешеходные и велодорожки, спортивную зону и игровую площадку «Морж», построили пирс. Жители могут готовить здесь шашлыки в семи мангальных зонах с беседками.

Накануне юбилея стало известно, что Ноябрьск победил во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший нетиповой МАФ». Композиция «Фауна Ханто» заняла первое место в номинации «АРТ-объект».

В 2024 году завершилось благоустройство лесной зоны и реконструкция старого сквера на площади Опалённой Юности.

Этот парк посвящён всем участникам локальных конфликтов второй половины XX, а теперь ещё и XXI века.

В парке разместили боевую технику — зенитную установку 52К, реактивную установку «Катюша», боевую машину десанта БМД-3, танк Т-55 и истребитель МиГ-29.

Нашлось место и для старой БРДМ, с неё в 1997 году началась история этой площади.

В новом парке установили и главный монумент — памятник воину-защитнику. Его автор Андрей Коробцов, создатель знаменитого «Ржевского мемориала».

Мемориально-экспозиционная зона постепенно поднимается на пригорок и превращается в прогулочную зону.

Парк получился очень атмосферным, белый алиссум, красные сальвия и бегония придают торжественности, но подчёркивают весь трагизм этого патриотичного места.

«Ноябрьск-парк » настоящая гордость города, ведь это один из лучших проектов благоустройства в России. Площадь парка более 40 га, здесь реализовано уже три этапа строительства, а в следующем году начнётся четвёртый. В парке есть несколько необычных детских площадок, больше 6 километров пешеходных и велодорожек с лестницами и спусками, необычные арт-объекты, скейт-парк, центральная площадь, стадион и центр единоборств.

Изюминкой парка стал этнографический комплекс «Нум» .

На территории комплекса можно не просто погулять, но и познакомиться с предметами быта коренных народов Севера, побывать в чуме-музее или посетить мастер-класс в ремесленном чуме, пожарить шашлыки в гриль-чумах или переночевать в гостевом чуме.

Смотровая башня, в отличие от когалымской , функционирует, на её верхнем этаже можно почувствовать себя Королём Севера на меховом троне.

С прошлого года в парке работает экотропа, проложенная на высоте от 2.6 до до 7,6 метров.

И конечно это не все объекты благоустройства. За последние годы благоустроено ещё больше полутора десятка локаций, среди которых такие знаковые, как сквер «Мать и дитя», сквер «Геологов» и сквер «Искусств».

Продолжение следует…

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

Ещё больше о Ноябрьске читайте в статьях:

— Новые объекты открылись к 50-летию Ноябрьска

— Ямал встречает юбилеи опорных городов

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

Серия репортажей о городах Большой Тюменской области:

— Тобольск своими глазами — Нижний посад

— Тобольск своими глазами — Верхний посад

— Конечно, Когалым! (часть 1)

— Конечно, Когалым! (часть 2)

Читайте и о прошлогоднем юбилее БАМа:

— Могучий преобразователь Сибири — БАМу 50 лет (часть 1)

— Могучий преобразователь Сибири — БАМу 50 лет (часть 2)