Строительство автомобильных подходов к мосту через реку Витим начали в Бодайбинском районе Иркутской области. Там возводят крупнейший в регионе мостовой переход. Создание подходов — это важная часть проекта. По проекту высота подходов составит до 11 метров. Во время возведения моста по подходам будет двигаться строительная техника. Необходимо расчистить полосу для будущей дороги и отсыпать основание, чтобы к моменту монтажа пролётов подходы были полностью готовы. На строительстве самого моста готовится возведение опоры № 3, идут подготовительные работы на опоре № 4, это русловые опоры. Ранее были возведены береговые опоры № 1 и 5, а также русловая опора № 2. Общая протяжённость моста составит 414 метров, а с подъездными подходами — шесть километров. Его ввод в эксплуатацию позволит создать круглогодичный беспрепятственный проезд в город Бодайбо.

С хронологией строительства моста можно ознакомиться в статьях:

— На строительстве моста через Витим завершается формирование русловой опоры № 2

— На мосту через реку Витим начали возведение русловых опор

— На стройплощадке автомобильного моста через реку Витим готовы береговые опоры

— Строительство автомобильного моста через Витим

— Производство «Полюса» достигло рекорда

— На севере Приангарья началось строительство моста через Витим

— Подписан контракт на строительство моста через Витим в Бодайбо

— Главгосэкспертиза утвердила проект строительства моста через Витим