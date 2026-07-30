На стройплощадке моста через Витим начато строительство автомобильных подходов
Строительство автомобильных подходов к мосту через реку Витим начали в Бодайбинском районе Иркутской области. Там возводят крупнейший в регионе мостовой переход. Создание подходов — это важная часть проекта. По проекту высота подходов составит до 11 метров. Во время возведения моста по подходам будет двигаться строительная техника. Необходимо расчистить полосу для будущей дороги и отсыпать основание, чтобы к моменту монтажа пролётов подходы были полностью готовы. На строительстве самого моста готовится возведение опоры № 3, идут подготовительные работы на опоре № 4, это русловые опоры. Ранее были возведены береговые опоры № 1 и 5, а также русловая опора № 2. Общая протяжённость моста составит 414 метров, а с подъездными подходами — шесть километров. Его ввод в эксплуатацию позволит создать круглогодичный беспрепятственный проезд в город Бодайбо.
С хронологией строительства моста можно ознакомиться в статьях:
— На строительстве моста через Витим завершается формирование русловой опоры № 2
— На мосту через реку Витим начали возведение русловых опор
— На стройплощадке автомобильного моста через реку Витим готовы береговые опоры
— Строительство автомобильного моста через Витим
— Производство «Полюса» достигло рекорда
— На севере Приангарья началось строительство моста через Витим
— Подписан контракт на строительство моста через Витим в Бодайбо
— Главгосэкспертиза утвердила проект строительства моста через Витим
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Строительство моста через реку Витим в Приангарье идёт полным ходом в&...ами, что будет способствовать социально-экономическому развитию территории.
- Возведение русловых опор начали на строительстве моста через реку Вити...опоры, на опоре № 3 — подготовительные работы.
- Строительство мостового перехода через реку Витим в Иркутской области ... 414 метра, а с подъездными путями — шесть километров.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0