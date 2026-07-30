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lapshin-89 Дорожное строительство

На стройплощадке моста через Витим начато строительство автомобильных подходов

Строительство автомобильных подходов к мосту через реку Витим начали в Бодайбинском районе Иркутской области. Там возводят крупнейший в регионе мостовой переход. Создание подходов — это важная часть проекта. По проекту высота подходов составит до 11 метров. Во время возведения моста по подходам будет двигаться строительная техника. Необходимо расчистить полосу для будущей дороги и отсыпать основание, чтобы к моменту монтажа пролётов подходы были полностью готовы. На строительстве самого моста готовится возведение опоры № 3, идут подготовительные работы на опоре № 4, это русловые опоры. Ранее были возведены береговые опоры № 1 и 5, а также русловая опора № 2. Общая протяжённость моста составит 414 метров, а с подъездными подходами — шесть километров. Его ввод в эксплуатацию позволит создать круглогодичный беспрепятственный проезд в город Бодайбо.

С хронологией строительства моста можно ознакомиться в статьях:

— На строительстве моста через Витим завершается формирование русловой опоры № 2

На мосту через реку Витим начали возведение русловых опор

На стройплощадке автомобильного моста через реку Витим готовы береговые опоры

Строительство автомобильного моста через Витим

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Источник: irkobl.ru

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